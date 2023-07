La fiscalía pidió que Martín del Río vaya a juicio por jurados por el doble crimen de sus padres

La fiscalía solicitó que Martín Santiago del Río sea sometido a un juicio por jurados por el crimen de sus padres en Vicente López. El hombre conocido como “Pato” está acusado de ser autor del delito de “doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causae” por haber matado al matrimonio de José Enrique del Río y María Mercedes Alonso para ocultar un robo.

Los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería consideran que el parricidio tuvo una motivación económica dados los desmanejos financieros que Del Río hijo había tenido en los negocios familiares. Además, consideran que la operación inmobiliaria por la cual las víctimas se mudarían al edificio “Chateau Libertador” del barrio porteño de Nuñez también influyó en el crimen. “Sin temor a equivocarnos, nos hallamos en condiciones de afirmar que esa mudanza no se iba a producir y que la creencia inducida a las víctimas, era producto del engaño propiciado por el aquí imputado. Engaño que adelantamos, es parte del designio criminal que como móvil resultó determinante”, sostuvieron.

Del Río hijo había sido identificado como el “caminante encapuchado” en las cámaras de seguridad debido a su particular forma de caminar por varios testigos de su entorno: su ex esposa, hermano, ex suegro, amante y la empleada doméstica de sus padres. En este marco, la hipótesis de que él fue el autor del crimen se robusteció tras el hallazgo del arma homicida ─una pistola Bersa modelo Mini Thunder 9 milímetros─ en la caja fuerte del country San Diego de Moreno al que solían ir sus padres y al que sólo tenían acceso familiares.

De acuerdo con los fiscales, el día del asesinato, Del Río hijo ingresó al domicilio de sus padres por el garaje y aplicó un “plan que previamente había diagramado”. El acusado habría subido a sus padres a su vehículo Mercedes Benz modelo E350 color gris y allí los ejecutó.

“Dada la confianza depositada en él por sus progenitores, quienes se trataban de dos personas de avanzada edad y en el caso de su padre, con problemas de movilidad, se valió de toda la situación, es decir la falta de precaución y escasa posibilidad de actos de defensa, por lo que arremetió a su padre por la espalda, efectuándole tres disparos con una pistola calibre 9 milímetros”, detallaron. Del Río también le disparó una vez a su madre: el proyectil impactó en la ceja derecha de la mujer generando la pérdida del globo ocular derecho y la muerte inmediata de la víctima.

Tras concretar el parricidio, Del Río simuló una escena de robo en el interior de la vivienda y se llevó el equipo de grabación de las cámaras de seguridad de la casa.

Con información de agencias.