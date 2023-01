Los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila, quienes alegaron este miércoles en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, pidieron que los ocho acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa sean condenados a prisión perpetua. Consideraron que todos ellos son coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones”.

Fiscalía: un ataque planeado en siete minutos con el único objetivo de matar a golpes a Fernando

En el alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal nº1 de la ciudad de Dolores, que tomó más de tres horas, el fiscal Dávila aseguró que que los ocho imputados son “coautores” del homicidio, ya que tuvieron “el co-dominio del hecho, la posibilidad de emprender, proseguir y detener el curso causal del delito”. Por eso, reclamaron la pena más alta prevista en el Código Penal.

Al inicio de su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal ratificó la acusación inicial que se postuló al comenzar el juicio el 12 de enero, al afirmar que Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) tuvieron una participación activa en el crimen del joven estudiante de abogacía el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Antes de concluir, el fiscal pidió además que se inicie una causa por falso testimonio para Juan Pedro Guarino -imputado en el inicio de la causa y sobreseído en abril de 2021- y Tomás Colazo -quien nunca estuvo acusado en la causa pero fue mencionado por el particular damnificado como “el sospechoso número 11”- al considerar contradicciones en sus declaraciones en el debate. “Quedaron inmutados, no se acordaron de nada... No tengo dudas de que por una omisión, mintieron, por lo que se va a solicitar que se forme causa por separado por el delito de falso testimonio”.

Al igual que en las audiencias anteriores, están presentes los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, así como los ocho imputados.

Una vez finalizada la etapa de los alegatos, el TOC nº1 dará a conocer la fecha de la sentencia, que se prevé que será el 30 o 31 de enero.

LC con información de agencia Télam