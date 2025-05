Riquelme respondió a los agravios racistas de Gabriel Anello y anunció acciones legales

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, rompió el silencio este miércoles tras ser blanco de comentarios discriminatorios por parte del periodista Gabriel Anello. En una entrevista con C5N, el dirigente xeneize repudió los dichos que el conductor de Radio Mitre pronunció en su programa, donde se refirió a él con términos como “negro”, “marrón” e “ignorante”, y anunció que el club iniciará acciones legales.

“Para mí hay cosas que son muy importantes. Ser respetuoso, por ejemplo. Puedo estar de acuerdo o no con alguien, pero trato de mantener siempre el respeto. Eso me lo enseñaron mis padres”, expresó Riquelme, en un mensaje cargado de calma pero también firmeza.

Orgulloso de sus orígenes, el exfutbolista destacó: “Soy de Don Torcuato, soy argentino y amo a mi país. Me tocó un color de piel normal, y tengo respeto hacia todos. Haber jugado al fútbol con la camiseta del club que amo me dio muchas alegrías. También me trajo críticas, pero no voy a cambiar por eso”.

En referencia a los ataques que recibe, Riquelme deslizó que su negativa a “transar” con sectores del poder mediático o político es el motivo por el cual algunos lo demonizan. “Si hubiera hecho pactos, seguro dirían que fui el mejor jugador del fútbol argentino. Pero no lo hice, y eso me hace feliz”.

Además de anticipar una denuncia formal contra Anello, el dirigente compartió una conversación íntima con su hija menor, Lola, quien lo tranquilizó tras escuchar las agresiones del periodista. “Me dijo que había un señor muy nervioso hablando de mí, y cuando le contesté, ella me dijo: ‘Trabajá tranquilo, sos el negro más lindo del mundo’”, relató entre risas, visiblemente conmovido.

Sobre Anello, Riquelme fue categórico: “No lo conozco. Sé que es periodista, nada más. Pero hay límites. Podemos tener defectos, como todos, pero no somos delincuentes”.

En otro tramo de la charla, denunció una campaña de hostigamiento permanente desde ciertos medios. Mencionó específicamente a “un canal deportivo internacional” (ESPN) que, según dijo, se dedica sistemáticamente a cuestionar su gestión. “Yo no vivo del puterío”, aclaró. “Los abogados harán su trabajo. Nosotros vamos a seguir enfocados en lo nuestro: cuidar el club, que es para lo que nos eligieron”.

El conflicto se da en un momento deportivo sensible para Boca. Aunque el equipo alcanzó los octavos de final del torneo local, quedó fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores, perdió el superclásico frente a River y, tras ese revés, Riquelme decidió despedir al técnico Fernando Gago. Aún no se ha definido un reemplazo estable, y todo indica que Mariano Herrón seguirá a cargo hasta el final del certamen, algo que genera malestar entre los hinchas, sobre todo por la cercanía del Mundial de Clubes, donde Boca debutará el 16 de junio ante Benfica.

A pesar del clima enrarecido, Riquelme se dirigió a los hinchas con un mensaje claro: “El cariño y el respeto no van a cambiar. Yo lo siento como ellos: nos duele perder, nos alegra ganar. Sé de dónde vienen estas maldades, pero me da felicidad ver que cada vez más gente también lo entiende. Abrieron los ojos”.

La política también sobrevoló la entrevista. Riquelme aseguró que el resultado electoral aún genera escozor en algunos sectores. “No pueden usar al club para hacer política. Por primera vez eso se ve con tanta claridad”, concluyó.

Gabriel Anello: “A los negros se los llama negros, a los marrones, marrones, y a los ignorantes, ignorantes. Todo eso es Riquelme”

El martes por la noche, durante su programa en Radio Mitre, Anello lanzó una serie de comentarios cargados de racismo y clasismo contra Riquelme. “A los negros se los llama negros, a los marrones, marrones, y a los ignorantes, ignorantes. Todo eso es Riquelme”, sostuvo al aire, con tono desafiante. Y agregó: “Ya no está más el INADI. Mándenme a la Justicia si quieren. A mí no me corren”.

El periodista, además, hizo alusión a una supuesta disputa personal con el exjugador, y hasta lanzó una amenaza física: “Riquelme, Mansilla 2668. A las trompadas en la puerta. No esto de ‘te mando un abogado’. Mandame los abogados que quieras”.

También mezcló agravios políticos y personales: “Yo respeto a Boca. Al que no respeto es al negro Riquelme. Así de simple. Al verdulero, al burro”.

Según Anello, el enfrentamiento comenzó cuando Riquelme habría presionado para que lo despidieran. “Desde que pidió mi cabeza, me puse a investigar sus negocios. Todo lo que tengo va a la Justicia”, aseguró.

MM