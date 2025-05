El Estado argentino condecorará en Madrid al economista anarcocapitalista que admira Milei

El Colegio Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján”, una institución del Estado argentino ubicada en Madrid, realizará este viernes una ceremonia poco usual: le entregará la beca de honor al español Jesús Huerta de Soto, exponente de la escuela austríaca de economía y uno de los principales referentes ideológicos del presidente Javier Milei. Se trata de un reconocimiento honorífico que tradicionalmente se reserva a quienes contribuyen al prestigio de los colegios mayores, pero que en este caso recae sobre alguien completamente ajeno a esa residencia universitaria y sin que se le conozca vínculo previo alguno con nuestro país, hasta el cambio de gobierno, hace un año y cinco meses.

En el acto anual de condecoraciones (o becas, como se las llama formalmente) a estudiantes argentinos de grado y posgrado, Huerta de Soto dará una charla y recibirá la distinción de manos de la directora del Colegio, Eva María Carrasco Bañuelos, una funcionaria pública de nacionalidad española y sin vínculos con el país que, como contó elDiarioAR, fue designada de manera excepcional el 28 de abril pasado. Ese día el Gobierno publicó un decreto en el Boletín Oficial haciendo una salvedad al “requisito de nacionalidad” para poder nombrarla en el cargo diplomático.

Carrasco Bañuelos es pareja del alemán Philipp Bagus, otro economista libertario muy cercano a Milei. Tanto, que es autor de un libro titulado “La era Milei”. La ceremonia, por lo tanto, asoma como una muestra más de cómo el Gobierno nacional utiliza una institución pública para recompensar lealtades ideológicas y amistades.

Según pudo saber este medio, la decisión de honrar a Huerta de Soto provocó malestar puertas adentro de la institución. Varios estudiantes y becarios argentinos que allí se alojan ven con preocupación el sesgo político del evento y que posiblemente la residencia empiece a ser utilizada como plataforma de propaganda del gobierno de La Libertad Avanza. Algunos residentes, inclusive, planean ausentarse de la ceremonia en señal de disconformidad y con temor a represalias si expresan abiertamente sus críticas.

“La verdad tiene dos caras, la científica y la moral. Y la verdad moral es que el Estado es, como institución, la encarnación del Maligno en la Tierra”, dijo recientemente el también ultracatólico Huerta de Soto, durante su última visita a Buenos Aires, en una entrevista con el periodista Antonio Laje.

El Colegio Mayor Argentino de Madrid es una institución pública fundada hace más de medio siglo con el objetivo de estrechar lazos académicos y culturales entre la Argentina y España. Fue inaugurado en 1971, forma parte de la Ciudad Universitaria madrileña y está adscripto a la Universidad Complutense. Su creación respondió a un acuerdo bilateral firmado en 1947, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, para afianzar la relación entre ambos países. Desde entonces, funciona como residencia universitaria del Estado argentino en España: aloja a estudiantes de grado y posgrado, investigadores y becarios, además de organizar eventos académicos y culturales en nombre de la Argentina.

A lo largo de sus décadas de actividad, pasaron por sus salones personalidades ilustres, como el escritor Jorge Luis Borges, científicos y artistas de renombre, en el objetivo de sostener y ensanchar el puente cultural argentino-español. Este viernes será el turno de Huerta de Soto, un anarcocapitalista amigo de Milei.

Madrileño de 68 años, Huerta de Soto es un economista ultralibertario, doctor en Derecho y en Ciencias Económicas y profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Se hizo conocido por su defensa a ultranza del libre mercado y su crítica radical al intervencionismo estatal. Es un referente de la escuela austríaca de economía, una corriente ultraliberal que aboga porque las decisiones económicas queden en manos de los individuos, sin interferencia del Estado ni de ningún ente central.

En sus conferencias ante jóvenes seguidores apela a provocaciones poco ortodoxas: suele romper billetes de euros en público para demostrar que “el dinero fiduciario no vale nada”, un gesto extravagante que resume su desprecio por los bancos centrales —por caso, una de las banderas proselitistas de Milei— y las monedas emitidas por los Estados.

Milei lo define como “el anarcocapitalista más importante del mundo” y un “libertario como Dios manda”. Lo cita repetidamente como una de sus inspiraciones intelectuales. Por ejemplo, lo evocó en su discurso de asunción presidencial, en diciembre de 2023: “Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza; la única manera de salir de la pobreza es con más libertad”.

No es el primer premio que le otorga el Estado argentino

La cercanía entre Huerta de Soto y el actual gobierno argentino quedó de manifiesto hace unos días, durante la visita del economista a Buenos Aires. El 27 de abril, el presidente Milei lo condecoró con la Orden de Mayo, una de las máximas distinciones oficiales de nuestro país, en un acto celebrado en el Salón Blanco de Casa Rosada. Se trata de un homenaje reservado exclusivamente para ciudadanos extranjeros que hayan realizado aportes destacados al país. “Es para mí un placer y un honor mayúsculo tener la posibilidad de distinguir a este coloso de las ideas de la libertad que es el profesor Jesús Huerta de Soto. Yo, como digo siempre, junto a nuestro máximo prócer de la libertad, el profesor Alberto Benegas Lynch (h), son mis mentores intelectuales. Los errores son míos pero, digamos, la parte buena se las debo a ellos”, expresó Milei entonces, entre otros elogios al economista español.

Durante aquella visita, Huerta de Soto fue tratado casi como un jefe de Estado. Milei lo invitó a la Quinta de Olivos para una cena privada y lo acompañó en distintos eventos. Por ejemplo, a un acto en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade), donde recibió un doctorado honoris causa, el mismo que en 2022 le fuera entregado por esa misma institución a Milei y por el cual en los actos oficiales el Presidente se hace llamar doctor sin haber cursado formalmente ningún doctorado.

“[El Estado] lo que hace es tiranizar a sus pueblos. Claro, se presenta siempre con piel de cordero y como alguien necesario, pero es imposible. Y los teóricos de la escuela austríaca han demostrado por qué es imposible que el Estado funcione bien”, dijo Huerta de Soto, a días de recibir el segundo premio del Estado argentino.

Malestar interno en la institución

El homenaje previsto en Madrid cobra una lectura política inevitable. Pero detrás del galardón aparece otra polémica: la desconfianza de parte de la comunidad del Colegio hacia su actual directora, Carrasco Bañuelos, quien asumió el cargo hace pocos meses envuelta en controversia.

Carrasco Bañuelos, ciudadana española, fue nombrada al frente del Colegio Mayor Argentino a inicios de 2025 mediante una designación excepcional por parte del gobierno de Milei. Su nombramiento rompió con la tradición institucional, ya que nunca antes un extranjero sin vínculos con la Argentina había dirigido esta residencia estatal.

Para instalarla en el cargo, la Casa Rosada debió incluso otorgarle una exención legal al requisito de nacionalidad exigido para los puestos diplomáticos y otros cargos públicos argentinos en el exterior. La directora —una docente madrileña sin trayectoria conocida en gestión académica— es además pareja del economista libertario Philipp Bagus, muy cercano a Milei. Esa conexión personal alimenta la percepción de que su nombramiento respondió más a un favor político que a su mérito profesional. Su remuneración ronda los 6.000 euros mensuales, aunque el monto exacto de su salario aún está en proceso de definición.

El procedimiento de su designación, salteando normas y concursos, generó malestar entre antiguos residentes y directivos, y en ámbitos diplomáticos. La Embajada argentina en España y el personal de la Cancillería se enteraron con sorpresa de la llegada de Carrasco Bañuelos, realizada sin consulta a las áreas técnicas correspondientes.

El nombramiento se produjo semanas después de que fuera echado el embajador Roberto Bosch, en noviembre de 2024, tras el desplazamiento de Diana Mondino del cargo de ministra de Relaciones Exteriores. Y al parecer la orden de designación de Carrasco Bañuelos provino directamente de Presidencia, sin que medien, como es habitual, ni la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, ni la Cancillería, que conduce Gerardo Werthein. Vino de más arriba.

Desde que tomó las riendas del Colegio Mayor Argentino, la gestión de Carrasco Bañuelos viene siendo tildada de autoritaria por parte de residentes, pudo saber elDiarioAR. Señalan que no admite discrepancia alguna y que en ocasiones se dirige de manera prepotente hacia los estudiantes.

La ceremonia de entrega de la beca de honor a Huerta de Soto está programada para la tarde del viernes en el salón principal de la residencia. Algunos residentes planean manifestar silenciosamente su desacuerdo no asistiendo al evento y retirándose del Colegio durante el horario de la ceremonia.

Además de Carrasco Bañuelos, la mesa que entregará las condecoraciones a estudiantes y a Huerta de Soto estará integrada por un representante de la Universidad Complutense de Madrid –a la que está adscripto el Colegio Mayor Argentino– y al menos un funcionario de la Embajada argentina en España, aunque no se difundieron detalles de manera oficial.

El Colegio Mayor Argentino alberga a unos 50 residentes, de los cuales 13 serán distinguidos este viernes con las llamadas becas de permanencia, que no implican apoyo económico sino tan solo un símbolo de pertenencia, y se otorgan a quienes completaron al menos un año de residencia y de participación activa en la vida institucional.

Además de recibir la beca de honor, Huerta de Soto ofrecerá una charla titulada “Mi viaje al cono sur”, en la que se espera que repase sus impresiones sobre la Argentina y otros países de la región, además de profundizar en su visión económica libertaria.

Aunque el tema exacto de su intervención no fue difundido oficialmente, algunos estudiantes especulan que la disertación podría ser una oportunidad para reafirmar su apoyo a las políticas de ultraliberalización económica que promueve el Gobierno. “Ya sabemos lo que va a decir: algo en la línea de que el Estado es el anticristo y que los impuestos son un robo”, dijo a este medio uno de los residentes, que prefirió no dar su nombre. Es que la paradoja no pasa inadvertida en el Colegio: la ceremonia en la que el español Huerta de Soto dará su charla y recibirá un premio del Estado argentino, de manos de su compatriota Carrasco Bañuelos, va a ser financiada por los impuestos que pagan 45 millones de contribuyentes que viven a 12.000 kilómetros de distancia.

