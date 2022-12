La fuga de Carmona: cómo conoció a su pareja y los viajes de 800 kilómetros para visitarla

Menos de dos horas tardó la Policía de Córdoba en recapturar a Roberto José Carmona (58), el preso más peligroso de las últimas cuatro décadas en esta provincia; quién el martes 13, en medio del partido que disputó la Selección argentina contra Croacia se escapó de la custodia de los seis guardias penitenciarios chaqueños y en su fuga asesinó al taxista Javier Bocalón (42).

El raid criminal de Carmona causó un terremoto en el Gobierno de Córdoba: el martes, en caliente, mientras ordenaba un minucioso operativo cerrojo para dar con el prófugo, la jefa de la Policía cordobesa, comisario mayor Liliana Zárate Belletti se excusó y dijo que nadie le había notificado de la presencia del reo.

Desde 1997, Roberto Carmona está alojado en la cárcel de la ciudad chaqueña de Presidente Roque Sáenz Peña. Y desde julio de 2014, está autorizado a viajar a Córdoba y permanecer tres días en un régimen de visitas cada cuatro meses, para visitar a su pareja, una mujer de 74 años que vive en el barrio Las Violetas y que conoció en la cárcel cuando ella visitaba a su hijo.

El lunes 12, como lo hace cada cuatro meses –salvo durante la pandemia-, un utilitario del Servicio Penitenciario de Chaco con seis agentes y Carmona llegó a esta capital y se dirigió hacia la calle Formosa, casi Aviador Valenti, en barrio Las Violetas, en la zona oeste. El preso se reunió con su pareja, los agentes del Servicio Penitenciario de Chaco esperaron afuera y a la noche, el reo fue trasladado hasta el complejo carcelario de Bouwer, una pequeña localidad ubicada al sur, en las afueras de la ciudad de Córdoba. Ayer, por orden del fiscal Horacio Vázquez, los seis penitenciarios chaqueños Jorge Antonio Sánchez (chofer), David Bravo (enfermero); Leonardo González (jefe) y Juan José, Penayo, Líber Omar Salina y Walter Gómez fueron imputados y detenidos en el Establecimiento Penitenciario N° 9 Unidad Contención del Aprehendido (UCA) de barrio Cáceres, en el macrocentro capitalino, los acusaron del delito de facilitación de evasión en beneficio de Carmona.

Internas de fuerzas de seguridad

Ayer a las 7 de la mañana, en una conferencia con el periodismo, la jefa Zárate Belletti ratificó su queja: “La Policía de Córdoba no fue anoticiada de la presencia de Carmona en Córdoba”, dijo. Y amplió: “A las 16:26 con el llamado al 911 del efectivo del Servicio Penitenciario de Chaco”, la Policía de Córdoba se enteró oficialmente de la fuga del criminal de la casa de barrio Las Violetas. Y se montó el operativo cerrojo que incluyó el helicóptero policial, agentes del grupo de elite Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER), y policías de las brigadas civiles de la Dirección General de Investigaciones Criminales; quienes peinaron las manzanas del oeste capitalino en busca del prófugo.

En la rueda de prensa, sin embargo, Zárate Belletti admitió que Roberto José Carmona “llegó el día anterior a la provincia y fue alojado en Bouwer y después trasladado a la vivienda de su pareja”.

La acusación de la jefa de la Policía de Córdoba impacta directo en el despacho del jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Juan María Bouvier. Pero la detonación alcanzó a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Laura Echenique, responsable política del SPC. La ministra Echenique es una funcionaria sin vuelo propio, que heredó el cargo el 20 de septiembre pasado cuando su jefe, el hasta entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, fue ascendido a súper ministro de Gobierno y Seguridad, en reemplazo del devaluado ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, responsable político de 10 casos fatales de violencia institucional, entre ellos el de Blas Correas.

En el Centro Cívico, la sede del gobierno de Juan Schiaretti hubo reuniones de urgencia para tratar de minimizar los costos políticos de la fuga de Carmona, que incluyó el asesinato del taxista Javier Bocalón. Sin embargo fuentes del Ejecutivo provincial confiaron a elDiarioAR que hubo fuertes reproches del ministro López hacia su colega y ex subordinada Echenique por la falla en la comunicación entre el SPC y la Policía provincial.

Córdoba vs Chaco

En junio de 2014, Carmona fue beneficiado por el juez Juan José Cima de Ejecución Penal N° 2 de Resistencia, Chaco, con el régimen de salidas transitorias, ya que consideró que no representaba peligrosidad.

Para evitar que el escándalo escalara por la criminal fuga del martes 13, desde el Gobierno de Córdoba se desvió la atención hacia el Poder Judicial. “La única vez que fuimos notificados por el Juzgado de Ejecución 2 de Resistencia, Chaco, por las visitas de Carmona, fue en julio de 2014, la primera vez que vino. Nunca más se nos informó. Respecto de los hechos de ayer (por el martes), nosotros no estábamos de turno, estaba de turno el Juzgado de Ejecución 3”, informó a elDiarioAR una funcionaria que trabaja bajos las órdenes del juez Laje Ros. Y en el Juzgado de Ejecución 3 se excusaron y respondieron que las respuestas las brindaría el Area de Prensa.

Desde el Poder Judicial de la provincia litoraleña, informaron a elDiarioAR que “el juez Cima se jubiló en marzo del año pasado y la nueva jueza Ligia Duca, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N°2 de Resistencia, recibió las disposiciones ya firmadas en 2014 respecto de las salidas transitorias de Carmona”.

Según la justicia chaqueña, Carmona tenía permitido visitas de nueve horas diarias durante tres días cada cuatro meses. Lo hacía en utilitario y acompañado por seis policías y un enfermero, Todos se alojaban en la casa de su novia.

Desde el Area de Prensa del Poder Judicial de Chaco indicaron que la jueza Duca no va a hablar con el periodismo y emitieron un comunicado sobre los beneficios recibidos por el múltiple asesino donde se destaca. Allí asegura que “las pautas actuales, fijadas en febrero de 2016, le permitían visitas de nueve horas diarias durante tres días cada cuatro meses; siempre con fuerte acompañamiento y custodia de personal penitenciario no uniformado. El resto del tiempo que se encontraba en dicha ciudad el condenado permanecía alojado en el Complejo I ‘Reverendo Francisco Luchesse’, hasta que era trasladado de regreso a Sáenz Peña”; en referencia al complejo carcelario cordobés de la localidad de Bouwer.

También agrega que el viaje de Carmona desde la cárcel de Presidente Roque Sáenz Peña hacia esta provincia mediterránea fue autorizado mediante “la Resolución 407/22 del 1 de diciembre que ordenó su traslado junto a una comisión integrada por cinco agentes penitenciarios y un enfermero”.

La fuga

Los guardias del Servicio Penitenciario de Chaco que acompañaban a Roberto Carmona en sus salidas transitorias a Córdoba, cambiaban cada cuatro meses, pero muchas veces se repetían.

Un ex familiar de la pareja de Carmona, confió a elDiarioAR que “a toda costa quería relacionarse con los hijos de la mujer, conmigo, con los vecinos, con los nietos de su pareja, mostrarse resocializado. Nosotros muchas veces le dijimos a la señora que no se confiara, que era un asesino y que esa doble cara de bondad era una pantalla”.

Esta persona agregó que “en los primeros viajes, todos, Carmona y los guardias se alojaban en la casa de la mujer, se turnaban para dormir y para custodiar. Pero después, supimos que el Servicio Penitenciario de Chaco resolvió trasladar a Carmona y cuidarlo de día, mientras que a la noche debía alojarse en Bouwer, como pasó el lunes”.

Esta fuente reveló que “Carmona es un tipo peligrosísimo. Mete miedo y a la vez es un seductor. Los guardias penitenciarios las veces que vinieron hasta antes de la pandemia se habían relajado. Carmona nunca había mostrado interés en fugarse y eso los relajó. Venían a Córdoba a acompañarlo, no a custodiarlo, les ganó en confianza”.

El martes a la siesta, después de almorzar en la casa de barrio Las Violetas, mientras la dueña lavaba los platos, Carmona y los seis agentes penitenciarios chaqueños se pusieron a ver la previa del partido por la Semifinal del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Croacia. Ya había comenzado el primer tiempo, cuando el preso comenzó a bostezar y les dijo a su esposa y a los guardias que se “iba a recostar”, porque estaba cansado. Y se dirigió a la habitación de la mujer.

A los pocos minutos, cuando terminó de lavar la vajilla y ordenar la cocina, la dueña de casa fue a su cuarto; Carmona no estaba. En el baño tampoco estaba. Los seis penitenciarios chaqueños no perdían las jugadas de Lionel Messi ni del cordobés Julián Alvarez. La mujer dejó pasar otros minutos y recién les preguntó a los seis por su marido. Los agentes, sorprendidos, comenzaron a buscar en la pequeña casa, salieron al patio y cuando llegaron a la vereda, cayeron en la cuenta de que el hombre a quién debían custodiar había huido.

Una alta fuente de la Policía de Córdoba detalló que “los guardias se relajaron, se pusieron a ver el partido de Argentina, Carmona ya había viajado con ellos y no había intentado escapar. Pero esta vez lo hizo, los ”durmió“”.

Repudio

El padre del taxista Javier Bocalón, asesinado por el prófugo habló con el programa Arriba Córdoba que se emite por El Doce, aseguró que se enteró por un sobrino que vive en la zona donde se encontró el auto de la víctima, y que la policía nunca lo contactó. El hombre señaló que “yo no salgo a matarlo a este hijo de mil; si supiera el nombre del juez o fiscal, a ese lo mato. Tengo 70 y pico de años ¿qué me pueden hacer? Voy a estar en cárcel domiciliaria, pero ese tipo no jode más a nadie. No pueden autorizar a un tipo con ese currículum que ande en la calle. Y la jefa de Policía dice que no sabía que este tipo venía a Córdoba, es lamentable”.

Héctor Ceppi, padre de Gabriela Ceppi, la adolescente de 16 años asesinada por Carmona en enero de 1986, señaló a los medios cordobeses: “La jueza no puede dejar salir a un criminal de esa talla; debe ponerse la mano en el pecho y pensar si ha cumplido la función como lo determina la norma”.

Mientras que la hija de la esposa de Carmona, una mujer policía en actividad, le dijo a elDiarioAR: “Muchas veces intentamos convencerla de que este tipo es un asesino peligroso, pero mi mamá se deja convencer, es una mujer mayor”.

Esta mujer policía detalló: “Mi mamá es víctima de este psicópata, la Justicia determinó en 2011 que es un psicópata manipulador y mi mamá cayó en sus engaños. El tipo siempre quiso involucrarnos a nosotros, yo estuve años sin hablar con mi mamá, para que entre en razón que este ser despreciable, que este asesino le hacía daño. Es un ser despreciable, me da asco; ahora hay que trabajar para rearmar a mamá”.

La hija de la pareja de este múltiple asesino cuestionó a la jueza chaqueña Ligia Duca: “Estos psicópatas y asesinos no pueden estar sueltos, salen y asesinan a inocentes, lo vimos ayer. El juez que autorizó la salida debe estar preso, está visto que acá no hay resocialización que valga”.

GM/MG