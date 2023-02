El futbolista del Getafe Jakub Jankto cuenta que es gay: “Quiero vivir mi vida en libertad”

“Soy homosexual y no quiero esconderme más”. Con esas palabras, el jugador del Getafe CF, Jakub Jankto, de 27 años, y quien esta temporada juega cedido en el Sparta de Praga, se convirtió este lunes en el primer jugador de La Liga de fútbol en contar públicamente que es homosexual.

“Como cualquier otra persona, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo a mi familia y a mis amistades”, expresa Jankto, de nacionalidad checa, en un vídeo que ha difundido él mismo en las redes sociales. “Tengo un trabajo, que hago lo mejor que puedo, desde hace años, con seriedad, profesionalidad y pasión”, añade. Y reclama: “Como cualquier otra persona, también quiero vivir mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, con amor”.

El equipo al que pertenece, el Getafe Club de Fútbol, manifestó su “máximo respeto y apoyo incondicional” al jugador. El Sparta de Praga, en el que Jankto juega esta temporada, también dio su apoyo al futbolista. “Jakub habló abiertamente con el club sobre su orientación sexual hace un tiempo. Todo lo demás concierne a su vida personal. No hay más comentarios. No hay más preguntas”, explicó en un comunicado, en el que añade: “Tienes nuestro apoyo. Vive tu vida, Jakub. No importa nada más”.

Instituciones como La Liga española, la FIFA o la Premier League respondieron a la publicación de Jankto mostrándole su apoyo con el mensaje “El fútbol es de todos”. También le mostraron su cariño clubes como el Atlético de Madrid o la Juventus FC.

No es habitual ver a jugadores profesionales hablar sobre su sexualidad en el fútbol, un ámbito en el que la homofobia se hace notar. En España hasta ahora no lo había hecho nadie. En 2021 lo hizo el australiano Josh Cavallo, que dijo: “Ha sido un viaje largo para llegar a este punto, pero no podría estar más feliz con mi decisión”. En 2022 se le sumó el jugador de la liga británica Jake Daniels.