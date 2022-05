Más gripe y menos cuidados, las claves que explican un aumento del 54% en los casos de coronavirus

Congestión, resfríos y gripe. Con el inicio del otoño y las bajas temperaturas las enfermedades estacionales están al acecho. Eso sumado a la sensación de que la pandemia “ya pasó”, explican un aumento del 54 por ciento en los casos de coronavirus en apenas una semana. Un porcentaje que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires se disparó al 86 por ciento.

Ayer, el Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer su reporte semanal de la situación de la pandemia en el país: En siete días se reportaron 76 muertes y 17.646 nuevos contagios. Una semana antes, el reporte indicaba 111 muertes por coronavirus y 11.443 contagios.

“Hay una combinación de circunstancias, primero vinieron las primeras bajas de temperaturas y con eso las reuniones sociales en lugares cerrados sin ventilación. Hay que tener en cuenta algo muy importante: Vamos a convivir por mucho tiempo con el Covid”, le dijo el infectólogo Pedro Cahn al elDiarioAR. Para el médico, “el contagio de Covid, así como también la influenza se dará en períodos estacionales”.

Uno de los datos más significativos en el reporte es que a pesar de un pronunciado aumento en los contagios, el número de fallecidos y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva (UTI), no sólo no aumentó sino que disminuyó.

“Hoy por hoy podemos observar que los casos son leves a moderados y no aumentó la internación. Esto se debe, en gran parte a la vacunación, por eso es importante remarcar que la gente se tiene que vacunar. Por ejemplo, para la variante Omicron se requieren 3 dosis es muy importante señalar esto”, señaló el infectólogo Eduardo López consultado por elDiarioAR. “El virus está circulando, no nos olvidemos de esto. La pandemia no se ha ido”, agregó.

Cahn también coincide en la importancia de continuar con la vacunación: “Tenemos gente que sólo se puso una dosis. Sería bueno que este 10% de la población se ponga la segunda, así como los que faltan la tercera o cuarta”.

Con respecto a los virus de infección respiratoria como la influenza Cahn considera que es necesario llevar adelante las mismas medidas de prevención que para el Covid. “Fundamental son los lugares con ventilación cruzada, las medidas de Covid son para cualquiera de las enfermedades respiratorias”.

El médico asesor del Gobierno, Luis Cámera, coincidió en que “el aumento de casos es esperable” en otoño, y advirtió que el pico de contagios por coronavirus “llegará en junio”.

“El aumento de casos es esperable con esta estación del año, el pico lo vamos a tener en junio, cuando podríamos tener hasta 20 mil casos”, estimó el especialista en declaraciones a radio Provincia de Buenos Aires.

Tanto Cahn como López coinciden en que además de reforzar la vacunación, es necesario continuar con los cuidados, sobre todo en los lugares cerrados como el transporte público.

“La gente decidió que el virus se fue, no viajan en el transporte público con barbijo. Es menester recordar que el uso del barbijo reduce las posibilidades de contagio”, resaltó López.

La Ciudad de Buenos Aires en la mira

Con los datos del nuevo reporte de coronavirus difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, el mapa de la pandemia dejó a la Ciudad de Buenos Aires como el principal foco de contagio, ubicando al distrito en la categoría “alta” en cuanto la probabilidad de contagio de sus habitantes.

Para reforzar este dato, el Gobierno porteño ratificó hoy en su informe que los contagios subieron 86,57 por ciento en una semana: 6.448 nuevos casos de coronavirus y 12 fallecidos.. El lunes pasado, los contagios fueron 3.456 y se reportaron 3 muertos.

“Este análisis no tiene que ver con la situación de la jurisdicción en cuanto a su capacidad de respuesta ni con un aumento de hospitalizaciones ni muertes sino con el análisis de dos variables que fijó el Ministerio para medir el riesgo de infectarse que puede haber en un lugar”, explicó a la agencia Télam el físico e investigador de Conicet Jorge Aliaga.

Ayer, en declaraciones a Radio 10, el ministro de Salud de Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, afirmó que “todavía nos queda un aumento de casos con el inicio del otoño y el clima frío. En la mayoría son casos leves. Hace tres semanas venimos viendo el aumento de manera sistemática”.

Y agregó: “Hay una inmunización híbrida, es decir tiene que ver con el efecto de la vacunación y de que muchas personas ya tuvieron el virus” dijo el titular de la cartera sanitaria porteña.

Nueve provincias con riesgo medio

Si bien la Ciudad de Buenos Aires es la que hoy mayor de riesgo de contagio representa, los casos también se dispararon en Tucumán, San Juan, Jujuy, Chaco, La Pampa, Corrientes, Córdoba, y la provincia de Buenos Aires y Misiones. Con riesgo “medio”, en todas ellas los casos aumentaron más del 20 por ciento en una semana, según los datos del Ministerio.

“Fuerte aceleración en el crecimiento de casos detectados (+70%), Era lo esperable con la llegada del frío, y los casos van a seguir creciendo”, advirtió hoy desde su cuenta de Twitter el senador provincial de Corrientes Martín Barrionuevo, quien desde el comienzo de la pandemia se lleva un registro de la evolución de los casos. “Crece mucho la positividad, especialmente en CABA y PBA”, señalo y destacó que en la Ciudad se registraron dos días con contagios de mil casos cada uno.

Según explicó Aliaga, en el resto del país, es riesgo es bajo porque el crecimiento de los últimos 14 días es inferior al 20 por ciento.

Con respecto a las muertes, en los últimos siete días murieron 42 personas en Buenos Aires, 12 en la Ciudad de Buenos Aires, 5 en Chubut, 1 en Córdoba, 1 en Jujuy, 1 en La Pampa, 1 en Río Negro, 3 en Salta, 2 en Santa Fe, 1 en Santiago de Estero, 1 en Tierra del Fuego y 6 en Tucumán.

LG