Haters: 9 de cada 10 adolescentes fue testigo de situaciones de violencia en redes

Cuatro de cada diez chicos y chicas sufrieron violencia a través de las redes sociales y nueve de cada diez fueron testigos de un ataque hacia otra persona o grupo. Las cifras muestran que la circulación de los discursos de odio en el espacio digital se agudizó durante la pandemia. Es en ese contexto que UNICEF lanzó #AlHaterNiCabida, una campaña para frenar la circulación de discursos de odio en el espacio digital, empoderar a las y los adolescentes con herramientas y sensibilizar a la sociedad.

La iniciativa, a la que también acompaña Telefé, visibiliza una situación muy común en todas las redes, pero sobre todo en Twitter e Instagram. “En la pandemia se detectó que los chicos estuvieron mucho más tiempo conectados al mundo digital y empezaron a denunciar más situaciones de violencia. Hicimos una encuesta y encontramos muchos datos que nos llamaron la atención: el 90% de los chicos habían visto haters en las redes sociales. No solo habían visto, también habían sido víctimas”, le dijo Adrián Arden, oficial de Comunicación y Campañas de UNICEF, a elDiarioAR.

Según un relevamiento realizado a través de la plataforma U-Report Argentina en mayo de 2021 entre casi 800 adolescentes, el 70% cree que aumentaron las actitudes de odio en las plataformas digitales. Además, el 45% sufrió agresiones por parte de haters y solo un 26% conoce herramientas para enfrentar estas situaciones que pueden generar depresión, culpa, miedo, y sentimientos de desgano. “En ese contexto decidimos profundizar la campaña y plantear que necesitamos generar un compromiso, también de los adultos, para frenar los discursos de odio que también son off line. Además, darles un mensaje de apoyo y que sepan que hay herramientas para desestimar, para no magnificar estos mensajes”, agregó Arden.

En uno de los videos de la campaña, la joven activista por la discapacidad y la inclusión Florencia Cambareri, integrante de Repensar la discapacidad, sostuvo que ante estas situaciones es importante involucrarse con la persona agredida. “Hay que hablarle por privado, escucharlo. También se puede hablar con personas adultas de su entorno par que interfieran”, afirmó. Por otro lado, recomendó usar las herramientas de las propias redes como denunciar y bloquear a los y las violentas, dejar de seguir a los perfiles que agreden o eliminar comentarios. Además, es útil proteger la privacidad de los perfiles.

“Hay que pensar en el impacto que puede tener un contenido, un ‘Me gusta’, reflexionar si son hirientes para una persona o colectivo. También llamamos a intervenir, a comprometerse con el cambio. Podemos ponernos en contacto con quien está sufriendo, darle palabras de apoyo. No responder desde el mismo odio violencia. El mensaje es comprender que la violencia genera más violencia. A veces, las y los haters pierden interés cuando ven que no tienen respuestas. No hay que entrar en el espiral de atención”, agregó el comunicado de la organización.

Según el mismo relevamiento, casi uno de cada dos encuestados y encuestadas afirmó que la comunidad LGTBIQ+ es el colectivo más atacado por los y las haters. Le siguen las personas refugiadas y migrantes con el 21%. También se visualizan muchos discursos ofensivos sobre el cuerpo, el peso y el color de piel.

Cerca de 3 de cada 10 adolescentes reconoce haber tenido alguna actitud hater publicando, respondiendo un comentario o difundiendo una agresión.

Otra de los informes que llaman la atención sobre esta situación es la Encuesta sobre el Impacto de la pandemia en la educación de niñas, niños y adolescentes hecha por UNICEF en febrero de 2022. Allí se indica que desde octubre de 2020 hay un crecimiento de las situaciones de exposición de adolescentes a discriminación o maltrato, cyberbullying, situaciones de violencia o pornografía en Internet: el 13% de los adolescentes dijo haber experimentado alguna o haber estado expuesto a publicaciones violentas. Si se miran los datos desagregados, las situaciones de cyberbullying y discriminación muestran una dinámica creciente: pasaron del 4% en julio del 2020 a 11% en octubre 2021. Las mismas cifras para situaciones de discriminación.

“Los efectos de los discursos de odio son muy diversos y provocan daños directos que pueden producir las amenazas y el acoso dirigido a chicos y chicas concretos. Pero también hay una situación de estereotipos discriminatorios, la estigmatización, la deshumanización de ciertos colectivos, la marginación. Son como efectos a un plazo más largo y sobre una comunidad más extendida que no solo contra una persona”, explicó Arden.

La campaña consiste en videos en los que participan artistas y deportistas, como Lali Espósito, Benjamín Vicuña, Rocío Gómez, Natalia Oreiro y Ángel Di María, y también jóvenes activistas, como Alex Llamazares (que lucha por la visibilización de la violencia de género hacia las mujeres y las diversidades), Candela Yatche (fundadora de Bellamente, una organización que trabaja promoviendo la aceptación social de la diversidad corporal, sexual y de género), Nicolás Osorio Cruza (de la organización Identidad Marrón, un colectivo antidiscriminación que trabaja para cambiar discursos racistas), y Camila Debiasi (artista y gamer que promueve la participación de chicas en los juegos online). También lanzaron un podcast de cuatro episodios conducido por Eial y Galia Moldavsky.

