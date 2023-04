Interrumpen el juicio a Villa una semana por un peritaje a la víctima en Colombia

El juicio al futbolista Sebastián Villa de Boca Juniors por presuntas lesiones en el contexto de violencia de género que le provocó a su expareja en la casa que compartían en 2020, pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 27 de abril. Fue luego de que la jueza a cargo del debate hiciera lugar a un pedido del abogado del imputado, para que la víctima sea sometida a una pericia psicológica, para la cual una perito contratada por la defensa tiene que viajar a Colombia.

Juicio a Sebastián Villa: la expareja contó que en 2020 el futbolista le pegó en la frente y patadas en el estómago

Claudia Dávalos, la jueza Correccional 2 de Lomas de Zamora, decidió interrumpir las audiencias hasta el próximo jueves, luego de realizar una consulta a la víctima, Daniela Cortés, mediante la plataforma virtual Zoom, quien accedió a someterse al peritaje psicológico que había solicitado el abogado defensor de Villa, Martín Apolo.

De esta manera, se resolvió que una perito psicóloga contratada por la defensa viaje el próximo lunes 24 de abril, junto al abogado, a la ciudad colombiana de Medellín, en donde reside Cortés, para realizar el peritaje y luego regresar el miércoles 26.

Es por eso que las audiencias del juicio que se le sigue a Villa por el delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas”, en perjuicio de Cortés, se retomarán el jueves 27 con la declaración posiblemente de la psicóloga para explicar los resultados del peritaje.

El abogado Apolo ya había viajado en octubre último a Medellín, junto a un perito de parte para que se lleve a cabo la medida pero Cortés no se presentó, por lo que la prueba no se completó.

La jornada de este miércoles contó finalmente con la presencia del delantero de Boca Juniors, quien anoche participó del partido que el equipo conducido por Jorge Almirón disputó contra Deportivo Pereira por la Copa Libertadores. Vestido totalmente de negro, Villa escuchó atentamente a Cortés y al único testigo del día, su representante Rodrigo Riep.

Riep declaró vía Zoom desde Mendoza donde reside, y relató el vínculo que tenía Villa con Cortés, más precisamente durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno Nacional durante la pandemia por Coronavirus.

“Conocí a Daniela cuando llegó a Argentina. Se estaban conociendo, no eran novios. Venía, estaba un mes o dos y se iba a Colombia”, relató Riep sobre la relación entre las partes. “Sebastián me planteó irse a lo de Juanfer (Juan Fernando Quintero, entonces jugador de River Plate, al que también representa) para dejarla tranquila. En ese momento la vi a Daniela muy nerviosa, desesperada, que no lo dejaba salir. Creo que se desesperó porque pensaba que iba a quedarse encerrada. Eso no iba a suceder porque la íbamos a acompañar”, sostuvo.

Acto seguido, Riep declaró lo sucedido la tarde del 27 de abril de 2020, cuando Villa finalmente fue a la casa de Quintero, cuando según la denuncia se produjo la agresión a Cortés. “De ese día sé que Sebastián se fue después de unas discusiones porque ella no lo dejaba salir de la casa. Cuando llegó al departamento de Juanfer me llamo diciendo 'mira lo que me hizo, todas las amenazas que me hizo las cumplió'. No sabía de qué hablaba. Ahí me dijo que mirara Instagram y ahí vi todo lo que subió. Eso fue el inicio de toda esta locura”, recordó en relación a las fotos publicadas en esa red social por la denunciante.

En tanto, al consultarle el fiscal Sergio Anauati sobre el concepto que tenía de la pareja, Riep se limitó a responder en un primer momento solo por Villa, de quién afirmó que es “un chico puro corazón, muy humilde y apegado a su familia”. “De ella tengo un concepto malo por la forma de cómo se manejaron ella y su familia con Sebastián, a quien le faltó dinero. Veía que era utilizado por su dinero y que mantenía a casi toda la familia. Eso me marcó y a partir de allí empecé a tener un concepto malo de la persona”, indicó el testigo de la defensa.

En el debate se ventilaron los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020 en la casa que compartían Villa y su ex en el barrio privado “Saint Thomas” de Canning, los cuales fueron investigados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género.

En el video publicado por la víctima, se observaron imágenes de la mujer visiblemente golpeada, al tiempo que la denunciante relató hechos violentos vividos al lado del futbolista, a quien calificó como “un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico”.

Luego de ese episodio, el futbolista se mudó al country “Venado II” también de Canning, en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio de violencia de género por el que fue denunciado en junio del 2021 por “abuso sexual”. Este segundo episodio fue denunciado el 13 de mayo de 2022 por una joven de 26 años ante la misma fiscalía que, si bien solicitó la inmediata detención de Villa, el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazó el planteo y sugirió profundizar la investigación.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +54 9 11 2771 6463).

LC con información de agencia Télam