Juicio a José Alperovich, salió a la luz una conversación que complica más el caso: “¿Cuánto me va a costar?”

Un llamado de parte de un número desconocido con una pregunta concreta: “¿Cuánto me va a costar esto?”. La voz era del ex gobernador José Alperovich, acusado de haber cometido nueve casos de abuso sexual contra su sobrina y ex asistente personal. Quien oía esa consulta era el tío de la denunciante, primo hermano del imputado, quien este lunes declaró, junto a otros cinco testigos, en la quinta jornada del juicio llevado a cabo en el Tribunal Oral Federal 29 de la Capital Federal.

Tras la reanudación del juicio, declaró por primera vez José Alberto León, tío de la víctima y primo de José Alperovich. El testigo le dijo al juez Juan Carlos Ramos Padilla que luego de renunciar, notó que su sobrina estaba “muy mal” porque “temblaba como una hoja”, y le comentó que había sido abusada.

En otro momento de la declaración, el testigo comentó que después de su encuentro con su sobrina “no la vi más”. “Ese mismo año yo viajo al exterior, en septiembre u octubre. Me acuerdo de que estoy entrando un subte y me llama alguien con un número de teléfono desconocido. Atiendo y era José, que me dice: ‘Primo, ¿cómo andás? Vos sabés que F.L. me está por hacer una denuncia: decile que se deje de llenar la cabeza con David Mizrahí’. A lo cual yo le contesto que lo único que le podía decir era que (...) -la joven- está hecha mierda física y emocionalmente”.“¿Cuánto me va a costar todo esto?”, dijo el testigo acerca de lo que le expresó el acusado en esa comunicación.

Para la defensa, a cargo de Augusto Garrido, la denuncia estuvo “orquestada” por el ex concejal David Mizrahi, un antiguo allegado de Alperovich y, a su vez, expareja de la presunta damnificada a lo largo de un año. Junto a él estaría complotado el actual diputado nacional Carlos Cisneros, enemigo político del ex gobernador y hombre importante dentro de La Bancaria.

Los testimonios de los testigos por el juicio contra José Alperovich

Luego prestó declaración una ginecóloga que tenía a la víctima como habitual paciente y que aseguró haberla atendido en 2019. La profesional comentó que “fue por un control” y la vio “muy desmejorada y angustiada” y durante la consulta “rompió en llanto al relatar una situación de abuso y de violencia en el contexto laboral”.

También brindó testimonio una fonoaudióloga quien dijo tuvo cinco sesiones con la denunciante que acudió para poder “comunicarse mejor ante lo que estaba atravesando”.

Según recordó, el relato de la joven era “cortado” y “nervioso” y ante preguntas de la acusación recordó que la joven le contó que había sufrido “una suerte de acoso en su ámbito laboral y que había sufrido abuso de poder en su relación”, aclaró.

“Ella me dijo que se había podido finalmente librar”, expresó en relación a lo que contó tras el diálogo que tuvo con la denunciante.

