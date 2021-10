Lanzan una investigación que niños y niñas sean prioritarios para la política

“Las infancias no aparecen como una verdadera prioridad de la política pública”. El diagnóstico es del médico pediatra y epidemiólogo Raúl Mercer. Como coordinador del Programa de Ciencias Sociales y Salud de Flacso, Mercer amplía: “Las respuestas generadas desde los Estados mediante los sistemas de protección social y los programas de ayuda alimentaria son insuficientes para paliar las consecuencias catastróficas de la crisis que afecta a los países de la región y particularmente a las infancias a escala global”.

En Argentina, más de la mitad de los niños y las niñas de hasta 14 años son pobres. En rigor, el 54,3% de ese universo. También es en esa franja de la población que se concentra la mayor tasa de indigencia del país: el 16,6% de quienes tienen esa edad viven en esas condiciones.

Es en ese contexto que un informe elaborado por Unicef, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la revista The Lancet plantea que debe priorizarse a Niños y Niñas en Todas las Políticas (Children in All Policies o CAP-2030). Con Flacso como pata local, la Argentina fue seleccionada junto a ocho países para impulsar esas políticas.

“Durante más de dos años trabajamos más de cuarenta profesionales de todo el mundo, debatiendo cuál es la manera de reposicionar la niñez y la adolescencia como una prioridad dentro del marco político”, describe Mercer en diálogo con elDiarioAR. “En base al informe elaborado por distintos organismos, cada país decide de qué manera accionar las políticas para que ocupen un lugar central de acuerdo a su escenario particular”, suma.

Francia, Ghana, India, Nepal, Senegal, Sudáfrica y Suecia serán otros de los países que participarán de la iniciativa CAP-2030. “Se pensaron políticas que tengan que ver con el impacto del cambio climático y de la pobreza en las infancias”, explica el médico pediatra.

“Lo que hay que hacer es reposicionar al niño como prioridad. Mejorar su calidad de vida hace que mejore la calidad de vida de toda la sociedad”, asegura Mercer. “En el caso de la Argentina se armó un proyecto a cuatro o cinco años que, en principio, será con unos seis municipios del país. El objetivo central es conocer cómo se desarrollan los chicos: hay mucha información sobre nacimientos y mortalidad, pero poco sobre cómo están. Cómo está su capacidad cognitiva, su lenguaje, su capacidad de relacionamiento social”, explica el especialista.

“Es una iniciativa que podría sembrar las bases para que empecemos a tener estudios poblacionales a pequeña escala para después agrandarla”, suma Mercer. Durante este año, según describe, se armarán los contactos con distintos municipios -que impliquen diversidad geográfica y demográfica-. “Tienen que ser municipios en los que haya antecedentes de trabajo con la niñez, factibilidad técnica y voluntad política”, explica el médico.

La Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas y Unicef son, según Mercer, las entidades que respaldarán la iniciativa, financiada principalmente por University College London (UCL). “Se suman al trabajo organizaciones de la sociedad civil como la Sociedad Argentina de Pediatría”, agrega. “Los resultados de las investigaciones permitirán trazar una ruta para que haya políticas que prioricen la niñez”.

BJ