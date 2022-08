Las llamadas que la Justicia atribuye a Plácido Domingo para contactar a la presunta red de trata

Plácido Domingo habría solicitado los servicios sexuales que ofrecía una red de trata a través de la organización coercitiva Escuela de Yoga Buenos Aires. La Justicia argentina cuenta con algunos audios en los que identificó la voz de Susana Mendelievich, alias Mendy, una de las directoras de la comunidad, y de Juan Percowicz, líder de la secta, detenido el viernes junto a otras veinte personas. La tercera voz sería la del tener y director de orquesta madrileño, de 81 años, según apuntan fuentes de la investigación a elDiarioAR.

No hay certezas sobre la fecha en la que se produjo el intercambio telefónico entre las tres personas, pero Domingo se presentó en abril en el Teatro Colón después de dos décadas sin pisar suelo argentino. El compositor no está imputado en la causa, en la que investigan a la organización por los delitos de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre agravado por coherción, hurto agravado, lavada de activos, asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, expendio irregular de medicamentos y táfico de influencias.

De acuerdo con los audios que figuran en la causa, la mujer identificada como Mendy avisa al líder de la organización de que alguien llamado Plácido los visitará: “Plácido dijo que podía venir a visitarnos, es decir, que va a venir a visitarme. Porque él va a casa en Nueva York y lo recordó ayer”.

En un segundo audio se oye a un hombre que dice: “Cuando salgamos de la cena venimos separados, lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso”. Quien habla sería el tenor y director de orquesta. Los líderes de la organización habrían habilitado el “Museo”, la sede principal de la comunidad y el lugar donde se habrían hecho las orgías.

Una vez consumado el encuentro, Mendy y Percowicz hablan por teléfono. Aquí las transcripción de la charla:

Mendy: Ya me llamó y armó la matufia para que me quede en el hotel sin que los agentes se den cuenta.

Percowicz: Qué degenerada que sos.

Mendy: Me parece que un poquito colaboraste con este producto. Está hecho mierda, Juan, me da pena, yo no le deseo ningún daño, pero es tan maravilloso vernos a nosotros brillando y volando por los cielos y él hecho mierda, nos contó todo lo que le hicieron. ¿Estás emocionado? Te quiero tanto.

Percowicz: Sí, pero bien emocionado.

Mendy: Claro, porque seguís haciendo milagros todo el tiempo, son enormes milagros porque realmente no estaba escrito para nosotros tener esta vida tan abundante, Juan.

Percowicz: Yo estoy leyendo las primeras clases de cuando empezó la escuela y en un momento dado empieza a haber vídeos y en los vídeos se ve a la gente con una ropa mucho más pobre.

Mendy: Y éramos todos mucho más pobres que ahora. Yo tenía dos pesos en la cartera cuando te conocí. Ha habido una o dos personas que tenían plata, pero los demás éramos todos muy pobres. A todos nos diste un bienestar que nunca hubiéramos logrado sin vos.

#MeToo: Plácido Domingo fue acusado por 20 mujeres

Hace tres años, la agencia Associated Press publicó el testimonio de veinte mujeres que detallaron el comportamiento abusivo del tenor español. Los casos se refieren a producciones realizadas en Estados Unidos. Solo una de ellas, una cantante llamada Angela Turner Wilson, da su nombre. El resto permaneció en el anonimato dado que siguen trabajando en el ambiente de la música. Lo acusan de besarlas, agarrarlas o acariciarlas por la fuerza en incidentes que datan desde finales de la década de 1980.

Al año siguiente, en 2020, y tras un “periodo de reflexión”, Plácido Domingo pidió perdón “por el dolor” causado “a todas” las mujeres que lo acusaron de abuso sexual. Mediante un comunicado, Domingo dijo: “Me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones”.

El sindicato estadounidense de artistas musicales inició una causa contra el tenor. La cantante de ópera Luz del Alba Rubio fue una de las 124 personas que testificaron contra Plácido Domingo. “Ahora finalmente me creerán”, le dijo la mujer al diario uruguayo El Observador, luego de conocerse los audios que involucran al tenor en la causa.