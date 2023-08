Mamás adolescentes: 400.000 jóvenes se convierten en madres cada año en Brasil

Son todavía adolescentes, pero también madres: casi medio millón de chicas menores de 20 años tienen un hijo en Brasil cada año.

Vitoria se convirtió en madre a los 15 años. Ahora tiene 17 y está embarazada de nuevo. Vive con su novio Eduardo en una favela, al norte de Río de Janeiro. El dinero escasea y su apartamento es muy pequeño. En el barrio se venden drogas y hay traficantes armados en cada esquina. Un mundo muy diferente al de Río, con sus playas de ensueño. Pero Vitoria y Eduardo quieren salir adelante. En el Instituto Dara reciben ayuda en este difícil camino. En Brasil la anticoncepción es un tema tabú, el aborto es ilegal y la maternidad adolescente atrapa a las jóvenes en un ciclo de pobreza.

El embarazo adolescente en Latinoamérica sigue siendo un tema pendiente. “El 20 por ciento de los nacidos vivos son hijos de madres adolescentes”, dijo a DW Federico Tobar, asesor regional de seguridad de productos de salud reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe.

Uno de los principales factores que desencadenan los altos índices de embarazos adolescentes en América Latina tiene directa relación con los elevados indicadores de desigualdad que aquejan a la región. Así lo explica también Amalia Alarcón, gerente regional de Programas Transformadores de Género e Influencia de Plan Internacional, quien apunta a cómo la falta de oportunidades, especialmente en zonas rurales, influye en la maternidad prematura.

“Existe un tema social, de normalización de estos embarazos. Muchas veces las adolescentes no tienen otra opción de vida o no han conocido otra opción de vida. Sus abuelas fueron madres jóvenes, sus mamás fueron madres jóvenes, sus primas y vecinas son madres jóvenes, por lo que se termina normalizado el embarazo adolescente en algunos casos, simplemente, porque no conciben la vida de otra manera”, afirmó.