Maradona: insisten con la recusación a la jueza Makintach porque dudan de su imparcialidad

La jueza Julieta Makintach quedó en medio de una controversia el jueves cuando las partes –Fiscalía, querellas y defensas– cuestionaron el súbito cambio de roles del Tribunal en el que ella dejaría de ser vocal para ocupar el lugar de coordinadora del debate. En la misma audiencia, Julio Rivas –abogado que representa a Leopoldo Luque–, pidió la recusación de Makintach (es decir, que la corran del Tribunal) porque sospecha de su imparcialidad. Las dudas son en dos sentidos: un tono inquisitorio a la hora de interrogar testigos y la presencia de dos personas en la sala que no habían sido identificadas ni como público ni como prensa acreditada pero que filmaron dentro, algo que está prohibido. Si el escándalo escala, el juicio por la muerte de Diego Maradona quedaría en un limbo a la espera de la conformación de un nuevo Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) que tomé el caso.

Makintach, 27 años de trayectoria judicial, profesora de Derecho Penal en la Universidad Austral, habló con elDiarioAr. Jamás hasta este momento tuvo que enfrentar una recusación. Ha hecho posgrados y está a punto de entregar su tesis doctoral sobre delitos de omisión. Viene de familia judicial, su padre fue juez y sufrió un atentado en su casa. Desmiente categóricamente estar involucrada en la producción de un documental sobre el juicio en el que se investigan las causas médicas del fallecimiento del ex futbolista. “No hay delito, no hay documental ni contacto con productoras; y el juicio no guarda irregularidades”, dijo a este medio. Reconoció, sí, conocer a las dos personas señaladas en sala. Una es amiga de la infancia y la otra, el marido de una amiga. Preguntados por el Tribunal el día del revuelo, ambos dijeron ser escritores.

Mañana martes, en la audiencia 19, está previsto que declare el psicólogo especialista en adicciones Carlos Díaz. Es una testimonial importante teniendo en cuenta que de los siete imputados él es uno de los más complicados junto a Luque y la psiquietra Agustina Cosachov. Quizás tenga que esperar porque hoy, lunes, Rivas –el abogado de Luque– y su colega Mara Digiuni presentaron un escrito en el que insisten con la recusación a Makintach. elDiarioAr tuvo acceso al pedido: “El cambio sorpresivo en la presidencia del debate, sumado a la naturaleza de los interrogatorios y la grave irregularidad de la presencia de dos periodistas no autorizados filmando audiencia, configuran un plexo indiciario objetivo que justifica plenamente el temor de parcialidad invocado”, señala un fragmento del documento.

Este pedido de recusación se suma a la denuncia penal que presentaron el jueves los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry (abogados de Dalma y Gianinna, y de Dieguito Fernando, respectivamente). En conjunto, pidieron a la fiscalia de turno en San Isidro, que investigue si hubo abuso de autoridad, prevaricato, tráfico de influencias, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Más simple: la Justicia debe determinar si existe un vínculo entre la jueza y la productora, y cuál productora. Por esa causa ya declaró una agente que custodia el ingreso a la sala de audiencia que afirmó que Makintach autorizó –e incluso reservó– dos asientos para al menos una de las personas señaladas como “infiltrados”.

Basta que uno de los magistrados del Tribunal sea cuestionado para que la validez de un juicio se ponga en riesgo. Es lo que sucede con el debate en el que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren sostienen que los siete imputados por homicidio simple con dolo eventual participaron de un “plan criminal” para terminar con la vida del exfutbolista. Si avanza la investigación y se comprueba algún tipo de vínculo entre Makintach y una productora, el juicio quedaría en suspenso hasta la conformación de un nuevo Tribunal. Pero no empezaría donde quedó sino de cero. Existe la posibilidad legal de que se interrumpan las audiencias por un lapso de diez días y así, darle margen a la fiscalía para que investigue si durante el proceso hubo irregularidades.

VDM/MG