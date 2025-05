Fuerte suba de las acciones y los títulos de la deuda tras la victoria libertaria

La victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas porteñas ha llevado a que los inversores financieros, en sintonía con el pensamiento político de Javier Milei, festejen. Las acciones de las empresas argentinas en Wall Street, los llamados ADR, suben este lunes hasta 8,5% en el caso del banco Supervielle, incluido Telecom –pese al conflicto con el Presidente por la compra de Telefónica– el 6,3%, el banco Macro el 6,3%, su par español BBVA el 5,6% y la eléctrica Edenor –de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti– el 5,5%. La bolsa porteña sube 3,7%.

Los títulos de la deuda en dólares también se aprecian hasta el 1,9%. El riesgo país se mantiene extrañamente en 648 puntos básicos, pero se espera que baje, según analistas como Christian Reos, de la sociedad bursátil Allaria Ledesma, y Pablo Bachur, de Tomar Inversiones. Se aguarda ese descenso en la medida en que los mercados consideren que el regreso del kirchnerismo al poder sea menos probable, como interpretó la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque el jefe del Palacio de Hacienda también atribuye el aún elevado índice de la confianza en los bonos argentinos al historial de defaults del país. Además, por más que este año LLA gane las elecciones legislativas nacionales de medio término en octubre, los inversores recordarán que lo mismo sucedió con Cambiemos en 2017 y después perdió las presidenciales en 2019.

“Gran resultado electoral en la ciudad de Buenos Aires para el gobierno nacional”, tituló, sin embargo, su análisis diario la sociedad bursátil Max Capital este lunes. El reporte señaló la “baja participación” y que “el bloque peronista logró un resultado casi idéntico al de las últimas legislativas en la ciudad (2023, 27,6%), mostrando estabilidad en su base tradicional, pero sin crecimiento”. “La nacionalización de la elección, donde la agenda local porteña estuvo mayormente ausente del debate, permitió al Gobierno nacional mostrarse fuerte y tomar impulso de cara a las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional en septiembre y octubre”, respectivamente, agregó Max Capital. También mencionó la promesa de “tábula rasa” del vocero presidencial y candidato al legislador, Manuel Adorni, que implícitamente apuntó contra el expresidente Mauricio Macri.

“Los principales mensajes que deja la elección son”, según Max Capital, los siguientes: “i) la LLA de Milei se consolida como la principal fuerza no peronista, incluso en la Ciudad de Buenos Aires; ii) el apoyo al peronismo se mantiene casi sin cambios respecto de 2023; iii) la fragmentación de Juntos debilita el espacio alternativo por fuera de LLA y el peronismo, haciendo que las elecciones sean, en esencia, una carrera entre dos”. “En particular, el PRO de Macri carece de candidatos competitivos y parece no haber registrado el mensaje electoral de 2023, insistiendo en ocupar un espacio ”de centro“ donde la demanda electoral parece muy escasa. En conjunto, los resultados hasta ahora sugieren que no ha habido grandes cambios en la sociedad desde las elecciones de 2023. El piso del peronismo sigue siendo alto, pero su techo es bajo, y el espacio no peronista representa entre 55% y 60% del electorado, ocupado ahora mayoritariamente por la LLA de Milei, aunque con cerca del 30% de los votantes aun explorando opciones más centradas en las legislativas o incluso en una eventual primera vuelta”, especula la sociedad bursátil sobre las presidenciales de 2027.

AR/MG