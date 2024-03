“Fuimos marea, seremos tsunami”, la advertencia verde volvió a las calles

En tiempo de avanzada de la ultraderecha y cuando las conquistas penden de un hilo, la marea verde volvió a las calles con un objetivo: hacerse tsunami. Así de claro lo dice el título del documento que esta tarde fue leído ante las miles de mujeres que desbordaron la plaza del Congreso. “Acá estamos, fuimos marea, seremos tsunami”, arranca el texto que ante todo es una respuesta unificada del feminismo a los escasos tres meses de gobierno libertario y que por eso cierra con una frase para el Presidente: “A Milei no le tenemos miedo”.

El texto completo

ACA ESTAMOS: FUIMOS MAREA, SEREMOS TSUNAMI

8M 2024

Estamos acá un nuevo 8 de marzo: Día Internacional de lucha de las Trabajadoras. Hoy es el día de la huelga feminista internacional antipatriarcal, antifascista, antiracista, anticapacitista, anticolonial, anticapitalista, anticlerical, anticisexista, antiespecista, antibiologicista, plurinacional de mujeres cis, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries e intersex. Con nuestra huelga reivindicamos y honramos las luchas de las trabajadoras que vinieron antes. Con esta jornada de lucha decimos que LA LIBERTAD ES NUESTRA Y NO DE LOS MERCADOS NI DE LOS GOBIERNOS.

Nuestros feminismos son internacionalistas, por eso expresamos nuestro repudio por el genocidio en Gaza por parte del estado de Israel. También repudiamos el genocidio en Haití, República Democrática del Congo y Wallmapu. No es guerra: es GENOCIDIO. ¡Palestina Libre! !Haití libre! ¡República Democrática del Congo libre! ¡Wallmapu libre!

Estamos en un 8M histórico contra la ultraderecha que hoy está encarnada en el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel. Estamos frente a un gobierno autoritario que representa la reacción patriarcal, que habla de la motosierra para festejar un plan sistemático de saqueo y hambre y para destruir los derechos de la clase trabajadora y el pueblo, porque está al servicio de los capitales internacionales que vienen por nuestros bienes comunes y nuestra vida, y para poder hacerlo necesita un pueblo con hambre, sin trabajo, sin vivienda, sin educación y sin salud públicas.

Repudiamos el desguace del estado: la desregulación, privatización y vaciamiento de políticas públicas. ¡Repudiamos los despidos!

Es por eso también que este gobierno precisa un protocolo represivo y toma como especial punto de ataque a los feminismos, porque somos quienes protestamos y cuidamos, porque vamos a sostener la vida a toda costa cuando está en riesgo. Decimos ¡ABAJO EL PROTOCOLO ANTIPROTESTA de Patricia Bullrich!

Por eso la violencia política y el cierre de Télam van de la mano: pretenden acallar la protesta, reprimir y disciplinar como lo hizo la dictadura en los días más terribles de este país: decimos NI OLVIDO NI PERDON. No a la impunidad de los genocidas, hoy más que nunca: ¡Son 30.000 compañeres detenides desaparecidos presentes, hoy y siempre!

Paramos contra la ultraderecha, el ajuste y el FMI, como venimos haciéndo en las calles, en las asambleas barriales organizadas desde el 20 de diciembre, en cada punto del país. Nuestra organización fue fundamental para derribar la Ley Ómnibus, que fue derrotada en las calles.

Mientras estamos reunides en este escenario frente al Congreso, Milei se está reuniendo con gobernadores para profundizar el ajuste con el Pacto de Mayo, para entregar nuestro suelo y nuestras conquistas. Les decimos a ellos que !NO! ¡QUE DEFENDEMOS NUESTRA SOBERANÍA, QUE VAMOS A DEFENDER NUESTRA AGUA, NUESTRA TIERRA, NUESTROS BOSQUES Y SEMILLAS!

Estamos en defensa de nuestros ingresos y salarios, de nuestro derecho a la protesta y a la organización.

Reivindicamos nuestra unidad como trabajadorxs, nuestra unidad como movimiento feminista en las luchas y en las calles. Hoy los feminismos nos expresamos por la necesidad de darle continuidad a las grandes jornadas de lucha del 20 de diciembre, la movilización del 27 de diciembre y el paro del 24 de enero, movilizaciones contra la Ley Omnibus frente al Congreso, con el llamado a un nuevo paro nacional que unifique todas las luchas hasta derrotar todo el plan de Javier MIlei.

ESTAMOS ACÁ CONTRA EL HAMBRE Y EL AJUSTE

Porque Milei es hambreador y a través del hambre pretende deshumanizarnos. Cada artículo del DNU, cada decisión administrativa es un ajuste de nuestras vidas al servicio del FMI, o una medida destinada al enriquecimiento de los grandes intereses económicos financieros nacionales e internacionales.

La destrucción del salario con un salario mínimo de miseria golpea a las y los trabajadores. La desregulación de políticas de protección de precios de alimentos afecta a la totalidad de la clase trabajadora. Se ha interrumpido la entrega de alimentos en los barrios. No hay comida en los comedores populares ni reconocimiento salarial para las cocineras comunitarias que trabajan 8 horas diarias para darle de comer a 10 millones de personas. Les niñes están desnutrides o malnutrides y enfermes.

En tres meses de este gobierno la pobreza se profundizó llegando al 60%. Nos endeudamos para poder comer, para comprar un medicamento, para estudiar, para pagar el transporte y para pagar el alquiler. El ajuste se hace contra la cultura y sus trabajadoras y trabajadores. Las prepagas y los medicamentos aumentan, la salud pública se ve desbordada, se interrumpen servicios esenciales de salud como atención oncológica y medicación por VIH.

Por esto:

–Exigimos el reconocimiento salarial de las trabajadoras comunitarias que transforman la mercadería en un plato de comida cada día.

–Decimos NO al cierre de los comedores populares.

–Exigimos una ley de emergencia y soberanía alimentaria.

–Reclamamos protección social, alimentaria y salud integral para mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries e intersex.

–Reclamamos más y mejores ingresos para quienes cobran programas sociales.

–Denunciamos el recorte y la estigmatización de quienes acceden al Programa Potenciar Trabajo.

–Denunciamos el empobrecimiento de les jubilades con ingresos indignos.

–Denunciamos que se quiera quitar la jubilación por moratoria que permitió a las amas de casa y a las trabajadoras de casas particulares acceder al derecho de jubilarse. Exigimos el derecho a la moratoria sin compra de años a cargo de les trabajadores.

–Decimos NO a la reforma previsional ni a la extensión de la edad jubilatoria.

–Defendemos las universidades nacionales gratuitas, públicas, inclusivas, antirracistas, antipatriarcales, antibiologicistas y anticapacitistas y defendemos el sistema científico tecnológico que hoy están en una situación crítica. Exigimos el boleto educativo y el financiamiento para la formación y la garantización de la ESI. ¡Nos oponemos a la política de vouchers y a la quita del FONID!

–¡Repudiamos los tarifazos y decimos que desendeudades nos queremos! Plata hay pero se la lleva el FMI y las corporaciones.

2. ESTAMOS ACÁ POR EL DERECHO ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

Repudiamos todos los proyectos de ley que pretenden hacernos retroceder en los derechos sexuales y (no)reproductivos. Denunciamos la política del gobierno que niega las desigualdades de género mientras fortalece a las Iglesias Católicas y Evangélicas, instituciones históricamente enemigas de nuestras libertades sexuales. Ejemplo de ello son la constante obstaculización de nuestros derechos (no)reproductivos y la tortura a niñas que transitan embarazos forzados obligándolas a gestar y a parir y el encubrimiento de curas y pastores abusadores de niñeces y adolescencias. Ahora también el gobierno elige a las iglesias como intermediarias en contra de las organizaciones que sostienen los comedores populares. Una vez más decimos: Iglesias y Estado, asuntos separados.

Estamos alertas y organizades para resistir activamente todos los intentos de obstruir el derecho al aborto, demandamos su cumplimento efectivo, universal y democrático. El derecho al aborto ¡Es Ley! Volvemos a decir:

Educación Sexual para decidir,

Anticonceptivos para no abortar,

Aborto Legal para no morir.

Por eso:

–Denunciamos cualquier impedimento y negativa de cumplimento de las leyes conseguidas por nuestras históricas luchas, que nos violentan y que atentan contra nuestra autonomía y soberanía de nuestros cuerpos.

–Exigimos que se garantice el acceso y la plena implementación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en todo el territorio nacional, la provisión de métodos anticonceptivos y la atención postaborto de todas las personas gestantes.

–Queremos Educación Sexual Integral no biologicista, no binaria y accesible en todos los niveles educativos, laica y feminista.

–Exigimos el acceso al misoprostol y la mifepristona de manera gratuita, la continua producción de ambos medicamentos, la incorporación de la práctica de la AMEU como método para abortar y mejorar el acceso de todes al derecho.

–Repudiamos la exigencia de expresar si alguna persona se practicó un aborto en Tucumán.

3. ESTAMOS ACÁ POR EL TRABAJO Y CONTRA LOS DESPIDOS

Los despidos de trabajadoras y trabajadores estatales son fundamentales para este plan global hambreador de Milei: cada trabajadore despedide representa menos derechos para todes. Conocemos bien la campaña de desprestigio contra el trabajo estatal, viene desde los años 90. La historia muestra que necesitamos más políticas públicas de calidad, no menos. Cada vez que se cierra un programa se dejan de garantizar derechos. Los despidos empiezan por los sectores más precarizados y hay tanto una feminización de la precariedad como una feminización de los despidos. La inflación y la retracción del consumo también se traducen en despidos masivos en el sector privado.

Fuimos parte de los paros ya realizados en distintos sectores y defendemos la movilización en unidad de les trabajadores, ocupades y desocupades.

Y por eso:

–¡Exigimos aumento de salarios, jubilaciones y programas sociales ya!

–¡Decimos no al cese de las paritarias!

–¡Exigimos No al cierre del INADI! Único organismo de lucha contra el racismo , xenofobia y discriminación racial, formas conexas de intolerancia y discursos de Odio!

– Exigimos Cupo Laboral Afro

– ¡No al cierre del INAI! (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) a cargo de hacer cumplir la Ley 26160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades preexistentes al Estado Nación

– ¡No al cierre de TELAM! ¡No al cierre del INCAA! ¡No a la privatización del Banco Nación! ¡No a los despidos en GPS-Aerolíneas Argentinas y no a la Privatización de Aerolíneas Argentinas!

–Repudiamos los despidos masivos e injustificados en el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales.

–Denunciamos los despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, que expresa la violencia del modelo de este gobierno. Basta de atropellos contra las personas con discapacidad!

–Exigimos cumplimiento efectivo del cupo laboral de discapacidad. El 85% de las personas con discapacidad no tienen trabajo.

–Exigimos el Salario Básico Universal para les trabajadores de la economía popular.

–Exigimos salarios acordes a la canasta básica y ajustados por inflación para les docentes y repudiamos que quieran declararlo servicio esencial para impedir el derecho a huelga. La educación es un derecho y no un servicio.

–Cupo con paridad, reparación histórica y redistttribución para el colectivo TTNB, sobrevivientes de la dictadura y de la violencia en democracia. Exigimos Ley Integral Trans y Ley Antidiscriminatoria.

–Exigimos aumento salarial al 100% para las trabajadoras de casas particulares.

–Exigimos condiciones dignas para las trabajadoras textiles. Exigimos la expropiación del taller Luis Viale para convertirlo en sitio de memoria, se cumplen 18 años de impunidad el próximo 30 de marzo.

–Repudiamos el ataque de Milei a los sindicatos y defendemos la organización de las y los trabajadores para la lucha.

4. ESTAMOS ACÁ PARA DECIR ABAJO EL DNU: ¡BASTA DE EXTRACTIVISMO CONTRA LOS CUERPOS Y TERRITORIOS!

Exigimos que se derogue el DNU, que es el marco jurídico del saqueo de los cuerpos y los territorios. El DNU tiene que caer y no puede ser moneda de cambio para negociar con los gobernadores la destrucción y entrega de nuestros bienes comunes. Hoy este gobierno reivindica la campaña del desierto genocida, al tiempo que entrega las Islas Malvinas. La vivienda está en peligro hoy: La desregulación de la ley de alquileres a través del DNU profundiza el drama de quienes alquilan que no pueden afrontar un techo para vivir, exacerbando las desigualdades de género y las violencias.

Por eso:

–Exigimos derecho al acceso a viviendas dignas, con plazos que nos permitan tener estabilidad habitacional y desarrollar lazos con el barrio donde vivimos, generando redes y comunidad, es parte de la lucha feminista.

–No a la derogación de las leyes que protegen nuestro territorio:

Ley de bosques, Ley de glaciares, Ley de tierras, Ley de semillas, Ley de fuego y por la Ley de humedales.

–¡No a la extranjerización de la tierra a manos de corporaciones!

–Reivindicamos la identidad política del pueblo mapuche que hoy denuncia que sin agua y sin tierra no hay vida y por eso es perseguido y criminalizado!

–Por las compañeras mapuche injustamente privadas de su libertad y por el derecho a la recuperación de las tierras ancestrales. Basta de persecución al pueblo mapuche.

5. ESTAMOS ACÁ PARA DECIR ABAJO EL PROTOCOLO REPRESIVO DE PATRICIA BULLRICH. ¡BASTA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL!

Al Protocolo Represivo de Patricia Bullrich le hacemos frente en la calle y denunciamos que el juez Gustavo Pieretti haya desestimado el hábeas corpus presentado para frenarlo y que la Cámara haya desestimado el amparo del juez Sebastián Casanello. Contra el protocolo de Jorge Macri que criminaliza a las personas en situación de calle y viola la Ley de Salud Mental. Lokes sueltes, no encerrades. ¡Menos presupuestos para reprimirnos, más presupuestos para Salud Mental.

¡Con esta justicia no hay garantía de libertad! Compañeres quemades por gases, baleades frente al Congreso y en otros puntos del país durante el debate por la Ley Ómnibus: ese es el saldo que buscan y festejan para motivar la desorganización de la protesta y el disciplinamiento de nuestra militancia.

Decimos NO a esta justicia patriarcal y capitalista, xenófoba, transodiante, lesboodiante, y represora. Por eso:

–Decimos basta de violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales y las personas en situación de prostitución!

–No más amenazas, extorsiones y discriminación a les migrantes. Migrar es un derecho. No al retorno del DNU 70/2017 que pretende nuestra expulsión. Pichetto debe disculparse por sus dichos xenófobos.

–Basta de prohibir el lenguaje no binario y la perspectiva de género en el Estado Nacional. Nos negamos a ser el chivo expiatorio de este gobierno.

–Reivindicamos las luchas por los Derechos Humanos, repudiamos el cierre del programa de TV de las Madres de Plaza de Mayo.

–Exigimos que se garantice la accesibilidad en todos los aspectos de la vida; esto es: en los medios de comunicación, en los organismos públicos, en los hospitales, en la justicia, en las comisarías, en las escuelas, etc. ¡Lengua de Señas Argentina en cualquier lugar!

–Seguimos reclamando justicia por el crimen de las niñas Lilian Mariana y María Carmen Villalba. Aparición con vida de Lichita! Absolución y libertad para Laura Villalba. Libertad a Carmen Villalba (con condena cumplida). El Estado de Paraguay es responsable.

–Decimos no a la criminalización de la protesta social. Anulación de las causas y desprocesamiento de todes les compañeres por luchar, desde Jujuy hasta Santa Cruz. Abajo la condena a César Arakaki y Daniel Ruiz por luchar contra el robo a les jubilades bajo el gobierno de Macri.

–Absolución ya de les 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba.

–Exigimos la libertad de Milagro Sala y Cristian Díaz y todxs les preses por luchar.

6. ESTAMOS ACÁ CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Festejamos este movimiento popular que se fue generando en los Encuentros ahora plurinacionales de mujeres, bisexuales, lesbianas, travestis, trans, no binaries e intersex, que se masificó con el grito Ni Una Menos en 2015 y la lucha de la Marea Verde y se hizo fuerte con los paros feministas internacionales desde 2017.

Hoy enfrentamos, nueve años después, una verdadera emergencia en violencia de género. Hay más de 70 femicidios en lo que va del año. El recrudecimiento de la violencia institucional y el hambre y la deshumanización de determinados grupos de personas por su color de piel, género o pobreza son un caldo de cultivo para el recrudecimiento de todos los tipos de violencia de género, siendo los más extremos los femicidios, travesticidios, transfemicidios, transhomicidios y la violencia política.

Además, la desregulación financiera que pretende Milei garantiza el avance del crimen organizado, la trata de personas y el narcotrafico. La complicidad estatal con redes delictivas se refleja en la falta de capacitación con perspectiva de género y el ataque a la Ley Micaela, el vaciamiento de las oficinas de asistencia, el archivo masivo de las causas judiciales y los nulos recursos para la reparación a sobrevivientes y sus familias.

Antes esto decimos BASTA porque:

–Basta de encubrimiento a los abusos sexuales de las niñeces y adolescencias: decimos abusos sexuales nunca más; por niñeces y adolescencias libres de violencias. Contra la persecución y criminalización a las madres y referencias protectoras. Basta de impunidad, no a la prescripción de los delitos por abuso sexual. Basta de abusos sexuales, les niñes y adolescentes no se tocan. Abuso sexual es tortura. Basta de revinculaciones forzadas. Niñas, no madres. Les niñez y adolescentes no mienten. Yo sí te creo.

–Exigimos Justicia por Zoe, asesinada el 11 de noviembre, presidenta del Gondolín, travajadora de la Casa Rosada. ¡Fue travesticidio!

–Justicia por Sofi Fernández, asesinada el 8 de abril en la comisaría 5 de Derqui.

–Justicia por Claudia Tupa Lotore, Luna Ortiz, Cecilia Basaldua, Paula Martínez, Lucía Perez y por todas. ¡Ni una Menos. Vivas nos queremos!

–Exigimos: ¡Absolución inmediata de Pierina Nocetti, injustamente acusada por una pintada en la marcha del Orgullo de Necochea que se pregunta ¿Dónde está Tehuel?

–Exigimos: ¡Aparición con vida de Tehuel de la Torre! El año pasado logramos que se adelante la fecha del juicio oral para agosto de 2024. Originalmente la habían fijado para el año 2027. Basta de encubrimiento e impunidad.

–Exigimos la Absolución de Zaida Mamani.

–Exigimos acceso efectivo a la justicia y una reforma judicial con perspectiva de géneros y de clase.

–Nos pronunciamos contra la violencia institucional patriarcal, cisexista, xenófoba y capacitista.

–Demandamos presupuesto para combatir la violencia de género, no para el FMI. Ni Una Menos. Basta de femicidios.

–Denunciamos que el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades fue la excusa para avanzar en una agenda reaccionaria contra nuestros derechos.

–Justicia por las niñas y niños del jardín municipal 907 de Merlo. Exigimos se investiguen las redes de trata y pornografia que operan con complicidad política en territorio. Denunciamos la falta de asistencia para más de 20 familias afectadas, el estado es responsable. ¡Las niñeces no mienten, los pedófilos sí!

–Justicia por Maria Saucedo, sobreviviente de trata de personas. Denunciamos reiterada violencia institucional por parte del Fiscal y apoyamos el pedido de recusación. Exigimos un juicio con perspectiva de género y una condena ejemplar a su proxeneta.

–Justicia por Sandra Cabrera trabajadora sexual asesinada por la policía de Rosario por denunciar trata de personas y la complicidad policial cuyo femicidio sigue impune.

–Basta de mutilaciones y violencia hacia las cuerpas Intersex. Exigimos Memoria, Verdad, Justicia y Reparación Intersexual.

Festejamos, nuevamente, la unidad del movimiento feminista y esta jornada histórica de lucha.

Acá estamos en esta plaza y en todo el país en alerta y movilizades.

Decimos NI UN PASO ATRÁS.

A Milei no le tenemos miedo.

Fuimos marea, y seremos tsunami!!!