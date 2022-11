COP27, el primer día entre las pérdidas y un decálogo del presidente Petro sobre el cambio climático

Entre el desierto de la península del Sinaí y el mar Rojo, en una ciudad balnearia egipcia llamada Sharm El-Sheikh, está ocurriendo el evento climático del año: 27° Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima o COP27. En un centro de convenciones ampulosas, con desafíos para conectarse a internet (y mantenerse en línea) y más posibilidades de perderse entre salas de reuniones y pabellones que de encontrar café, durante las próximas dos semanas, negociadores de 197 países más la Unión Europea intentarán consensuar caminos que nos permitan mitigar y adaptarnos a la crisis climática que cada vez nos golpea con más violencia.

Aquí, algunos de los hechos destacados de cómo dio inicio.

Pérdidas y daños

Las negociaciones climáticas llevan 30 años. El reclamo de los países en desarrollo de que se incluya a Pérdidas y Daños como parte de la agenda, también: la primera mención del tema en foros internacionales fue, de hecho, en 1991, cuando la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) propuso un fondo de seguros internacional que compensara a las islas bajas por las pérdidas y los daños asociados a la subida del nivel del mar.

La buena noticia: ¡finalmente se consiguió! Después de unas 40 horas de debate (no es una exageración), la Convención lo incluyó oficialmente en la agenda provisional de estas negociaciones. Queda todavía ver qué pasará en los próximos 14 días de debate, pero, en una cumbre que llega bastante devaluada, esta es al menos una buena señal.

Fuerza pro-gas

Ahora, esto no significa que esta COP27 no corra “el riesgo de convertirse en un festival de greenwashing”, como advirtieron representantes de la sociedad civil presentes en Sharm El-Sheikh. Entre otras razones, porque se espera que aquí también se haga presente un gran número de lobbistas del gas.

Al respecto, Mohamed Adow, fundador y director de PowerShift Africa, advirtió que la Unión Europea no puede utilizar a África para llegar a nuevos acuerdos de extracción de gas para satisfacer las demandas energéticas de Occidente. “Se trata de un nuevo tipo de colonialismo, y los acuerdos sobre el gas que afectan a los recursos de África no pueden hacerse en Berlín”, enfatizó.

Y añadió: “Puedo resumir la COP27 hasta ahora en dos palabras: mal comienzo. La COP de Egipto tiene que aprender de los errores que minaron la COP26 en Glasgow. Para que sea una COP africana exitosa, las prioridades de los países en desarrollo deben ser el centro de atención”.

El Sur, de pie

“La COP27 es una COP africana en la que hay que desafiar la narrativa predominante del Norte Global y hacer valer las voces que piden justicia climática. El Sur Global debe aprovechar esta oportunidad para consolidar nuestra postura unida para exigir responsabilidades a los principales responsables de los desastres climáticos que causan estragos en nuestras comunidades vulnerables”, apuntó Ahmed El Droubi, director de campañas de Greenpeace MENA, en conferencia de prensa de Climate Action Network (CAN)..

Y completó: “La justicia climática puede ser atendida en esta COP mediante el establecimiento de un mecanismo de financiación por pérdidas y daños, duplicando al menos la financiación de la adaptación en forma de subvenciones en lugar de préstamos y compromisos firmes para la eliminación de los combustibles fósiles en línea con el escenario 1,5ºC. Por último, la justicia climática no puede darse sin justicia política, económica y social”.

Bosques y clima

Este lunes, en el marco de la COP27, se presentó la Alianza de Bosques y Líderes Climáticos. Se trata de una actualización de la declaración que 140 países firmaron por los bosques en la COP26, de Glasgow, en noviembre de 2021. La principal diferencia de esta alianza respecto de la del año pasado es que se convertirá en un grupo de reunión una vez al año y de que hay un compromiso de “accountability” para lograr el objetivo de que la deforestación frene para 2030.

Entre quienes firmaron: Colombia, Costa Rica y Ecuador.

Entre quienes no firmaron: Argentina, Paraguay y Brasil.

Y el dinero, ¿dónde está?

El financiamiento climático es uno de los grandes ejes de discusión en las COPs (así en esta como en todas), y los compromisos no cumplidos de los países desarrollados de no aportar esos fondos, uno de los reclamos que más se escuchan. Mia Mottley estuvo entre quienes levantaron la voz sobre este tema. La Jefa de Estado de Barbados incluso sugirió un impuesto del 10% a los productores de gas y petróleo para abastecer esos flujos. “¿Cómo es posible que las empresas obtengan 200.000 millones de dólares de beneficios en los últimos tres meses y no esperen aportar al menos 10 céntimos de cada dólar de beneficios a un fondo de pérdidas y daños?”, se preguntó

Este lunes, por los pasillos de la COP27 no sólo navegaron diplomáticos, representantes de la sociedad civil y periodistas, sino también líderes globales. Algunos pasajes de discursos destacadas fueron:

Mia Mottley, Primer Ministro de Barbados

“Nosotros tenemos la capacidad colectiva de transformar. Estamos en el país que construyó pirámides, sabemos lo que es eliminar la esclavitud de nuestra civilización. Sabemos lo que es ser capaces de encontrar una vacuna en dos años, cuando una pandemia nos golpea. Sabemos lo que es poner un hombre en la luna y ahora estamos poniendo un rover en Marte. Sabemos lo que es. Pero la simple voluntad política que es necesaria, no sólo para venir aquí y hacer promesas, sino para cumplirlas, y de marcar una diferencia definida en las vidas de las personas a las que tenemos la responsabilidad de servir, parece que todavía no es capaz de producirse.”

“Vengo de un pequeño Estado insular que tiene una gran ambición. Pero que no es capaz de cumplir esa gran ambición. Nuestra capacidad para acceder a los coches eléctricos o a las baterías o a los paneles fotovoltaicos están limitadas por los países que tienen una presencia dominante y que pueden producir por sí mismos. Pero el Sur Global sigue estando a merced del Norte Global en estas cuestiones.”

“Este mundo sigue pareciéndose demasiado a lo que era cuando formaba parte de un imperio. El Norte Global pide prestado a tipos de interés de entre el uno y el 4%, el Sur Global del 14%. Y luego nos preguntamos por qué no funcionan las asociaciones de energía justa.”

Emmanuel Macron, Presidente de Francia

“Como hay otras prioridades, pensamos que el clima puede esperar, pero no. La urgencia climática está ya aquí, no tenemos que esperar a mañana. Nuestra obligación es seguir actuando para la mitigación y la adaptación a pesar de que haya vuelto a haber una guerra en suelo europeo. No vamos a sacrificar nuestros compromisos climáticos por la amenaza de la guerra de Rusia.”

“Tenemos que estar presentes y apoyar con 100.000 millones de dólares a los países más pobres para luchar contra la crisis climática.”

Gustavo Petro, Presidente de Colombia

“El primer eje de una política que haga frente con eficacia a la crisis climática no es otra que dejar de consumir petróleo y carbón, hidrocarburos en general. Pero el resultado es que terminamos consumiendo más. Los agravamientos de la crisis climática se han desencadenado cada vez más con costos superiores. En lugar de planificar los procesos de descarbonización, estamos metidos en una guerra. Guerras que se derivan del consumo del petróleo y el gas en este siglo.”

“El liderazgo político desde la COP1 hasta ahora ha fracasado en detener la causa de la crisis climática. Cada vez consumimos más combustibles fósiles. Nos acercamos, año tras año, al final.”

El recientemente asumido mandatario latinoamericano abogó por una movilización de la humanidad para corregir el rumbo climático, que no será solucionado por los que llamó “tecnócratas influenciados, muchos, por los intereses de las empresas del carbón, del petróleo y del gas.”

Asimismo, dijo que Naciones Unidas será la encargada de la planificación pública, global y multilateral, para hacer la transición del mundo energético a punta de combustibles fósiles, a las energías alternativas.

Y presentó un decálogo:

1. Es la hora de la movilización de la humanidad, con o sin el permiso de los gobiernos

2. El mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática

3. Sólo la planificación global y multilateral permitirá pasar a una economía descarbonizada

4. Es la movilización de la humanidad la que corregirá el rumbo y no las empresas fósiles

5. Hay que salvar a los pilares del planeta, como la selva amazónica

6. La crisis climática sólo se supera dejando de consumir hidrocarburos

7. La OMC y el FMI van en contra de la solución a la crisis climática

8. El FMI debe impulsar el canje de deuda por inversión en adaptación y mitigación

9. La banca privada debe dejar de financiar a los hidrocarburos

10. Hay que iniciar las negociaciones de paz. La guerra quita tiempo vital

PxP