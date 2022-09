El emotivo mensaje de Pepe Mujica sobre el cambio climático para los jóvenes: “Parece que lo elemental no es la felicidad humana o la vida humana, sino la acumulación”

“El Sur Global debe exigirle al Norte responsabilidades financieras por ser el bloque más contaminante del planeta” fue la frase que más resonó entre los jóvenes y los invitados especiales de la Cumbre Climática de las Juventudes Latinoamericanas (RCOY) que finalizó en Cartago, Costa Rica. Pero sin dudas, uno de los momentos más emotivos fue protagonizada por Pepe Mujica, quien dio un mensaje grabado especial para los jóvenes.

“De seguir como estamos caminamos a un holocausto ecológico, pero el problema ecológico tiene una base: el tipo de civilización depredadora que hemos desarrollado, donde los valores económicos están por encima de todo. No es que no existan medios para vivir, tenemos que cambiar los parámetros de nuestra civilización”, dijo.

“Queridos jóvenes, hay que revisar nuestra cultura, la obsolescencia programada. Parece que lo elemental no es la felicidad humana o la vida humana, sino la acumulación. Esto hay que discutirlo. La esperanza que queda está en ustedes que tengan la capacidad de llamar a la realidad a los gobiernos, porque en el fondo la crisis ecológica existe por debilidad política, y solo las decisiones políticas pueden cambiar la realidad; pero tienen que tener el coraje de enfrentar intereses económicos y en el fondo también amparar un cambio cultural en el cual estamos inmersos”, sumó.

Por parte de los jóvenes líderes, el fundador y presidente de Eco House Global (EHG), Máximo Mazzocco, fue uno de los que subió al estrado y destacó: “Cuando era joven, había una frase que se repetía mucho: ‘Si uno no está en la mesa, es parte del menú’. Si no estás siendo el tomador de decisión, sos parte del menú, alguien va a elegir que es lo que va a suceder con vos. Nosotros queremos estar en la mesa porque en esta situación no podemos conformarnos con heredar las decisiones que otros toman por nosotros”.

“Después de tantos años de activismo, llegué a la conclusión de que debemos trabajar muchísimo en la crisis de inteligencia emocional individual, de ética y existencial. Tener empatía, valorar la diversidad, que es lo más valioso que tenemos”, dijo.

“Siempre me voy con la misma conclusión de todas las cumbres internacionales: ‘El pensar global y actual local es la clave de acelerar la transición’. Empoderar lo local es una de las grandes misiones que tenemos”.

“La verdad absoluta no la tiene nadie. Hay que aprender a escuchar, a frenar, a repensar constantemente y a poner bajo la lupa: ¿quiénes somos?”, cerró.

Durante el segundo día, unas activistas peruanas llevaron una declaratoria de las juventudes indígenas de la Amazonía peruana, para que sus voces estuvieran presentes en la conferencia. Entre los puntos fundamentales, señalaron: “Nos sumamos a la iniciativa impulsada por COICA para proteger el 80% de la Amazonía al 2025 frente a la crisis climática, y consideramos que, para lograrlo, el Estado peruano debe garantizar nuestros derechos y respetar nuestros territorios ancestrales, conforme los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos”.

En cuanto a los discursos de los invitados internacionales, hubo dos que remarcaron la importancia de entender quiénes son los verdaderos responsables de la crisis climática y cómo deberían actuar los jóvenes activistas.

La representante de la fundación alemana Heinrich Böll (HBS) de Centroamérica, Ingrid Hausinger, el primer día de la conferencia, alentó a los jóvenes a incidir en las políticas públicas: “Los impactos de la crisis climática amenazan todos los derechos humanos, pero no nos afectan a todos por igual. El 1% de la población mundial ha generado el 50% de los gases de efecto invernadero. Tenemos que volcar la agenda y empezar a hablar de daños y pérdidas, porque la adaptación y la mitigación ya quedaron atrás. Sí, nos vamos a adaptar, sí, vamos transformar las sociedades y los sistemas económicos, pero los daños y pérdidas son inevitables, esto nos lo ha dicho la ciencia. Por lo tanto, es urgente que se ponga el financiamiento para hablar también de quien va a asumir los costos de los daños y pérdidas que se generan en Latinoamérica”.

Por su parte, la Coordinadora de VolunTEC, Desireé Mora, dijo: “América Latina resulta ser del planeta el lugar más peligroso para ser activista ambiental”. Mientras, Alexa Obando, politóloga costarricense e investigadora social, añadió: “Hay que deselitizar las problemáticas ambientales”.

