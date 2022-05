¿Cómo separar la basura en casa?

Nunca está de más recordar cómo es el proceso de la separación de residuos en casa. La diferencia es clave. Si los residuos domésticos se separan en el hogar y se clasifican, pueden convertirse en recursos en lugar de basura. Según una encuesta el 47 por ciento de los hogares porteños lo hace. Entonces, acá una guía para repasar el tema.

La basura una vez que la descartamos, ¿desaparece?

¿Qué significa separar en origen?

Separar en origen es disponer los residuos diferenciándolos en:

• Reciclables: materiales que pueden recibir un tratamiento y convertirse en materia prima para ser reinsertados en un circuito productivo (papeles, cartones, plásticos, vidrios y metales).

• Basura: aquellos residuos que no cuentan actualmente con un circuito para su recuperación (vidrios rotos, tubos fluorecentes o lámparas, servilletas, residuos sanitarios, etc).

¿Qué materiales son reciclables?

Los materiales que debés separar de la basura son:

• Papel y cartón: cajas, sobres, revistas, diarios, folletos, tetra brick.

• Plásticos: botellas, tapas, papel, sachets, bidones, potes, papel film, vajilla descartable.

• Metales: latas de conservas, latas de bebidas, desodorantes, llaves.

• Vidrios: botellas y frascos que no estén rotos.

¿Cómo debo separar los residuos?

Se puede tener dos tachos diferenciados o bien, un cesto para la basura y una ecobolsa o caja para los reciclables. Los reciclables deben estar limpios y secos. Podés guardarlos durante varios días ya que no generan olor ni filtraciones. Es importante que los materiales reciclables se encuentren lo suficientemente limpios y secos para que no contaminen a los demás, es decir, que no mojen o manchen aquello potencialmente reciclable. Si estás separando los residuos en tu casa o trabajo, basta con enjuagar aquellos materiales que tengan restos de comida o estén engrasados utilizando solo un poco de agua o quitando los restos con una servilleta de papel.

Dónde llevar los reciclables en CABA

La Ciudad cuenta con dos formas de recepción de reciclables. Por un lado, la recolección puerta a puerta con recuperadores urbanos y por el otro, contenedores verdes y puntos verdes con atención de martes a viernes de 14 a 19 y sábados de 10 a 18 hs. y en sus bocas de recepción de 0 a 24.

En los departamento con encargado o sos una empresa, oficina o comercio con una gran generación de residuos reciclables, se pueden entregar a los recuperadores urbanos que pasan por cada cuadra. Se puede escribir por Whatsapp al 147 para saber cuál es la cooperativa de tu barrio y programar la recolección.

Si se vive en casa o departamento sin encargado o se es un pequeño comercio, hay contenedores verdes o puntos verdes (martes a viernes de 14 a 19 y sábados de 10 a 18 h) para dejar los reciclables por toda la Ciudad. Este es el mapa dónde están.

