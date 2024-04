Milei habló de “lavado de cerebro” y “disonancia cognitiva” en una nueva crítica a la educación pública

El presidente Javier Milei cargó contra la educación pública al plantear que genera “disonancia cognitiva” y volvió a cuestionar a la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y a sus docentes.

Tras la publicación del dato que revela que el 43,5% de los asalariados trabajan en la informalidad, el mandatario culpó a la educación pública de haber generado “disonancia cognitiva”, término que hace alusión a la tensión de ideas y creencias de una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos en conflicto.

“Pero después uno intenta modernizar la legislación laboral y se ponen como locos... La disonancia cognitiva que generó el lavado de cerebro en la educación pública es tremendo...”, arremetió Milei a través de su cuenta de X. En la misma línea, agregó: “Es más, aún con el éxito rotundo que fue eliminar la ley alquileres siguen negando el resultado...”.

Lo cierto es que el mensaje se da luego de la convocatoria a movilizar lanzada por rectoras y rectores de las universidades públicas del país para el próximo 23 de abril en defensa de la educación y el sistema universitario.

Desde las universidades reclaman al Gobierno la actualización del presupuesto debido a que la prorroga del de 2023 frente a la inflación del más del 200% no alcanza para garantizar el normal funcionamiento de las clases.

En una jornada intensa en redes sociales, el jefe de Estado dedicó otro posteo a los docentes de la UBA a los que llamó “salamines firmadores de cartas de indignación”, en referencia a las acciones coordinadas por algunos profesores que hicieron campaña en su contra en el balotaje del 19 de noviembre de 2023.

No es la primera vez que Milei arremete contra la casa de estudios, hace tan solo tres días, denunció “adoctrinamiento y persecución” contra los estudiantes libertarios, y para eso utilizó un flyer del centro de estudiantes de Ciencias Económicas que convocaba a una acción contra las políticas de ajuste del gobierno.

“¿No hay adoctrinamiento?”, se preguntó el jefe de Estado el pasado lunes a través de su cuenta de X, al compartir el posteo del usuario “Escuela Austríaca de Economía”, y completó: “A ver la cartita de los salamines hipócritas y mentirosos que niegan adoctrinamiento y persecución pero que casualmente son enemigos de las ideas de la libertad”. En la misma línea, concluyó: “Hay diversidad sí, salvo que tengas la pésima idea de querer ser liberal...”.

Por la baja del presupuesto, el Hospital de Clínicas de la UBA redujo las cirugías y funciona a menos del 40%

Entre las dificultades que viven las instituciones, una de las más críticas es lo que está ocurriendo con el emblemático Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, que tuvo que reducir su actividad, incluso las cirugías.

El director del Hospital, Marcelo Melo, trazó un panorama muy complejo, en medio de la falta de presupuesto y de un incremento de precios en los insumos que utilizan que está muy por encima del que registró el resto de la economía.

“Es bastante compleja la situación porque dependemos de un presupuesto que no tenemos. El Hospital, para funcionar, necesita recursos, presupuesto. El presupuesto es para la compra de los insumos, medicamentos, los descartables, medicamentos de alto valor, el mantenimiento de la aparatología, el seguro de los aparatos, que es muy caro. Si no tenemos esos recursos porque no existe el presupuesto, no podemos enfrentar ninguna licitación”, contó Melo.

En declaraciones a Radio Mitre, el médico y docente afirmó que el gran porcentaje de personas que atiende el hospital no tienen cobertura de salud privada, y llegan al lugar con patologías complejas que no pueden ser tratadas en otros centros de salud que requieren de muchos recursos. “Es una situación muy delicada”, advirtió.

Enseguida, detalló cómo afectó al funcionamiento de la institución que comanda la falta de actualización del presupuesto, incluso a las cirugías que realizan: “Siempre con el verano merma su actividad, pero desde que terminó diciembre, y también como no teníamos certeza sobre el presupuesto, bajamos la actividad y solo empezamos a tratar fracturas, infecciones y oncológico (en cuanto a cirugías). Bajamos el funcionamiento del hospital al 30 o al 40%, pero ni siquiera con ese nivel de funcionamiento podemos enfrentar esos gastos”, advirtió.

Melo explicó además que la situación es más grave aún ya que la inflación de los productos que utilizan para atender las diferentes patologías es muy superior a la de la economía general que registra el Indec.

“Tenemos el presupuesto congelado con una inflación del Indec del 270%, pero la inflación de los medicamentos es del 1000%. Nosotros el año pasado hacíamos licitaciones cuatrimestrales para comprar los medicamentos y se gastaban 4 o 5 mil millones de pesos para un cuatrimestre. Ahora eso aumentó el 1000%”, dijo.

Más allá de que aclaró que no es la discusión actual, también lamentó la situación que viven los trabajadores del hospitales, la mayoría de los cuales, aseguró, “cobran sueldos que están por debajo de la línea de pobreza. Es una locura total”.

Por la situación que vive el Hospital de Clínicas estaba previsto para hoy un abrazo simbólico para defender la institución.

NB con información de NA