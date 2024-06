Desde que está Milei, el registro de personas electrodependientes bajó un 13%

En los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei, la lista de personas electrodependientes bajó un 13%, son pacientes que están en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), lo que les permite tener energía eléctrica gratuita y equipamiento para casos de corte de suministro. Las organizaciones denuncian demoras en nuevos ingresos y rechazos en las renovaciones. A esto se suman dos nuevas resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que flexibilizan los plazos para atender denuncias por falta de suministro y los procedimientos para aplicar sanciones.

En diciembre de 2023, la cantidad de paciente inscriptos en el registro era de 12.617 y al primero de junio de este año hay 10.946, según le informó el Ministerio de Salud a elDiarioAR. Desde la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) denunciaron que los 1617 pacientes menos, que representan un 13,2% del total, tienen que ver con los rechazos en las renovaciones y con las demoras para los ingresantes, medidas que van “puliendo” el RECS.

“No nos parece casual que, en apenas 6 meses, haya una reducción del 13%”, le dijo el presidente de la asociación, Mauro Stefanizzi a elDiarioAR. “El Registro es la puerta de entrada de todos los derechos y lo que está pasando es que algunos ven demorada la suscripción que iniciaron en diciembre, todavía no tuvieron respuesta. Esto en un contexto de incremento tarifario que tiene como consecuencia facturas muy altas, imposibles de pagar para muchos. Hay otros que están recibiendo mensajes de que le van a retirar su fuente alternativa porque le rechazaron la renovación”, explicó Stefanizzi, padre de Joaquín, el nene que falleció a los 6 años y que impulsó la sanción de la Ley de Electrodependientes.

En Argentina está vigente Ley 27.351 que establece la gratuidad del servicio público y esencial de suministro de energía eléctrica por cuestiones de salud. Entre otras cuestiones, dispuso la creación del Registro y garantiza el “acceso a la energía constante y en niveles de tensión adecuados para alimentar el equipamiento médico”, además del acceso a una fuente de energía alternativa que les asegure la provisión de energía continúa y estable frente a interrupciones en el suministro. “Esa renovación es cada dos años y ahora el Ministerio de Salud está rechazando la condición a muchas personas que ya estaban en el Registro. Eso afecta de una manera muy negativa y produce bastante angustia”, explicó Stefanizzi.

Una de esas personas es Ezequiel Albo. Tiene 43 años y hace cinco le diagnosticaron apnea del sueño severa, para dormir necesita un equipo de oxígeno que permite que su cuerpo realice el circuito de respiración completo. En caso de no tener ese aparato, podría sufrir un paro cardíaco o un ACV. En marzo de este año presentó la renovación y obtuvo un dictamen médico desfavorable porque se considera que su caso no entra dentro del riesgo de muerte. Es por eso que presentó un amparo para continuar con la prestación. “El costo eléctrico es un beneficio importantísimo porque yo donde vivo tampoco hay gas. La boleta de luz se iría muchísimo más alta. Hasta el momento no me sacaron la fuente, la empresa que me aporta el aparato me dijo que van a tratar de estirar lo máximo posible, pero ellos también cumplen las órdenes del Ministerio de Salud y de EDESUR”, le contó Albo a este diario.

Desde el Ministerio de Salud indicaron a elDiarioAR que “los trámites se están respondiendo cumpliendo con lo establecido por la normativa”. Indicaron que desde que comenzó la gestión,se renovó la modalidad de trámite y que desde abril pasó a ser por Trámites a Distancia (TAD). “Este sistema permite que el trámite sea personalizado, a distancia, y sin necesidad de contar con un servicio de gestoría o intermediarios. A diferencia de la tramitación conjunta que se realizaba antes, ahora cada caso es evaluado individualmente y la persona es notificada de manera particular”, informaron.

Desde la AAdED presentaron recursos de amparo por casos como el de Ezequiel Albo y otras quince personas más. El abogado asesor de la organización Damián Sarchi explicó que las personas siguieron los pasos de la renovación como estableció el Ministerio, pero se los rechazaron sin ningún acto administrativo ni resolución firmada por autoridad competente. “Se los envió a la guarda temporal, es decir, se les dio fin sin tener un acto administrativo y esto es un perjuicio porque sin eso uno no puede concurrir a la justicia para rever esa decisión de rechazo”, explicó Sarchi, que también integra la Red de Abogados de Argentina (RAD).

Además, a principios de este mes, el ENRE modificó la normativa que garantiza una respuesta rápida de las distribuidoras eléctricas en caso de cortes de energía. Antes, el tiempo de respuesta al reclamo era de 48 horas sin contar plazos hábiles o inhábiles, con la nueva resolución el plazo se extendió a dos días hábiles. “Si el corte de suministro lo tuviera un feriado recién estarían resolviendolo la semana que viene, lo cual para una persona que tiene 30 o 40 apneas de sueño por hora es un problema bastante grave que puede terminar una cuestión realmente fatal”, explicó Sarchi.

El interventor del ENRE, Dario Oscar Arrué, también firmó otra resolución vinculada a las fuentes de energía alternativa. Ahora, las distribuidoras tendrán un máximo de 30 días hábiles para llevar adelante una adecuación y disposición de la conexión. Es porque eso que desde la AAdED evalúan hacer un amparo colectivo. Por otra parte, interbloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para pedir la derogación de la resolución N° 330/2024 del ENRE. “La fuente alternativa de energía es un derecho establecido por la ley N° 27.351, y evita tanto el traslado a hospitales, como el riesgo por un corte de luz. La Resolución 330/2024 vulnera claramente los derechos de las Personas Usuarias Electrodependientes”, explica el proyecto.

