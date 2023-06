Una mujer desapareció hace once días e investigan a una familia cercana al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich

La cámara de seguridad registra a Cecilia Strzyzowski entrando en la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, a las 9.15 del viernes 1 de junio. Es la última imagen que hay de ella. Después, el misterio. Pasaron once días y en medio hubo denuncias, detenciones, secuestros de camionetas y allanamientos varios. Todos indica que la familia política de la mujer está involucrada en lo que el fiscal especializado en Género, Jorge Cáceres Olivera, considera un femicidio cometido en la chacra de los Sena, un lugar donde crían chanchos.

Según Diario Norte, los investigadores creen que la joven habría sido asesinada en el predio rural de la zona Tres Horquetas, conocido como Campo Rossi. El sábado se entregó el marido de Cecilia, lo que puso en marcha, de inmediato, el operativo en la chanchería de Emerenciano. Ese fue el último lugar, de acuerdo a una pericia telefónica, en la que se activó el celular de la mujer que está desaparecida.

Mientras allanaban el campo, detuvieron a Emerenciano Sena y a su esposa, Marcela Acuña, y Fabiana González, estrecha colaboradora del matrimonio, y su esposo. Por otra causa de violencia de género, quedó detenido -cuando lo encontraron trabajando de casero en el campo- Gustavo Melgarejo. No han dado, hasta el momento, con restos óseos de la mujer desaparecida.

A Emerenciano y su esposa los bajaron de la lista

Emerenciano Sena, dirigente social cercano al gobernador de Chaco Jorge Capitanich, fue candidato a diputado por el Frente de Todos hasta que se supo que su nuera estaba desaparecida. Sena y su esposa, Marcela Acuña, lideran el partido Socialistas Unidos por el Chaco, quedaron detenidos como presuntos coautores de “homicidio simple”. El hombre era precandidato a diputado provincial y la mujer precandidata a intendenta de Resistencia, en las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizarán el domingo 18 de junio. Los bajaron de la lista.

“Que aparezca Cecilia, tiene que aparecer porque ningún ser humano puede desaparecer de la faz de la tierra. Vamos a salir a buscarla nosotros si no sale la justicia”, había declarado Marcela Acuña el jueves, antes de ser detenida. Defendió a su hijo, que cuando fue citado a declarar como testigo para determinar los últimos momentos de la joven, los investigadores notaron contradicciones en su testimonio.

“Mi hija entró en la casa de los Sena y no salió más”

Esta mañana en diálogo con Ernesto Tenembaum, conductor de ¿Y ahora qué pasa?, la madre de Cecilia, Gloria Romero, dijo que se enteró de la desaparición de su hija el 5 de junio. Contó que Cecilia y su pareja, César Sena, tenían planeado un viaje a Tierra del Fuego el fin de semana. Durante esos días, Cecilia no mensajeó a su madre, porque “se la había roto el teléfono”. Pero César sí: le contaba a su sobrina que el viaje iba bien, incluso que estaban paseando por el Obelisco. El lunes, Gloria quería que su hija le hable. No recibió respuesta. “Ella entró en la casa de los Sena y no salió más. Y las antenas de teléfono... la última localización es en la chacra, en la chanchería”, agregó.

“Para mí eran la pareja perfecta. Hacía dos días o tres mi hija me estaba presumiendo un ramo de flores: 'mirá lo que me regaló mi marido'. Ella estaba feliz y contenta. Mi hija no me lo contó, pero sí un amigo de ella me dijo que la agredían. Si yo hubiera sabido, la sacaba de ahí. Yo ya no creo en la Justicia. Yo quiero el cuerpo de mi hija. Señor fiscal, si me está escuchando quiero el cuerpo de mi hija y no lo molesto más”, siguió.

VDM con información de Télam, Radio con vos y Diario Norte.