Murió Benjamín Gamond, el joven argentino atacado a machetazos en una playa de México

Benjamín Gamond de 23 años, uno de los jóvenes argentinos atacado a machetazos por la espalda en una playa del estado mexicano de Oaxaca, murió este lunes como consecuencia de la herida recibida en el cráneo. Fue en el Hospital General de la Ciudad de México, donde había sido trasladado ayer domingo en un avión sanitario.

Falleció Benjamín Gamond, el cordobés atacado en Mexico. Triste y dolorosa noticia. pic.twitter.com/S6L85OOrbC — Mariano Nievas 🇦🇷⭐️⭐️⭐️🇦🇷 (@MarianoNievas) 15 de mayo de 2023

“La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dió. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, dice una publicación en Instagram de uno de sus familiares, Facundo Gamond, la cual fue replicada por Marcos, hermano de la víctima. “Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Pedimos sepan entender el momento y pueden respetar el dolor de la familia”, agregaron.

Facundo, hermano del fallecido, había llegado en las últimas horas a la capital de México para acompañarlo: “Gracias por esperarme!! Volá muy alto torito!!! Nos veremos de nuevo!! Te amamos!!”, publicó en su perfil de dicha red social.

La noticia que causó gran conmoción entre conocidos y amigos de Gamond, también fue confirmada por fuentes de la Cancillería Argentina, que colabora desde el principio del hecho con los familiares de las víctimas a través de los consulados y de la Embajada argentina en el país norteamericano.

Benjamín Gamond (QEPD)



Te recordaremos siempre con esa sonrisa, Benja. pic.twitter.com/F86XvYqDGD — Tala Rugby Club (@TalaRugbyClub) 15 de mayo de 2023

“Abrazamos y acompañamos a su mamá, sus hermanos y toda su familia, a sus amigos y a toda la comunidad blanquinegra en este tristísimo momento”, expresaron las autoridades del Tala Rugby Club, institución a la que pertenecía Benjamín, a través de un comunicado.

Benjamín Gamond, oriundo de Córdoba, había sido trasladado ayer domingo en un vuelo sanitario desde el hospital Ángel del Mar de Puerto Escondido hacia la capital mexicana tras quedar herido de gravedad por una lesión en la cabeza, y permanecía internado en estado reservado en el Hospital General donde finalmente falleció. Desde Cancillería habían explicado que el traslado fue organizado por la Secretaría de Salud de México, en un “avión ambulancia de la Armada” de ese país.

El ataque ocurrió durante la tarde del viernes pasado en la zona turística “Lagunas de Chacahua”, en el municipio de Villa Tutupepec. Por motivos que aún se investigan, un joven agredió a machetazos a los tres argentinos de Córdoba, identificados como Benjamín Gamond, Santiago Lastra (22) y Macarena González (23).

Según los familiares, era la segunda vez que Gamond viajaba a México, y en esta oportunidad se había instalado en Tulum para trabajar durante la temporada en el área gastronómica y ahorrar dinero. Junto a él se hallaba Lastra, amigo desde la infancia con quien compartía el gusto por el deporte, ya que coincidían en el club Tala Rugby Club; y Macarena, su novia.

Según la Coordinación Municipal de Protección Civil de Tutupepec, Gamond resultó gravemente herido en la cabeza con un machete y logró ser internado en un centro asistencial de la zona. Los tres heridos fueron atendidos inicialmente en la costa por paramédicos de Protección Civil Municipal.

Efectivos de la Policía municipal local detuvieron a un joven de 21 años identificado como Cruz Irving Martínez Flores, oriundo de Ometepec, en el estado de Guerrero. Las víctimas habían tomado contacto con el agresor, quienes por motivos desconocidos decidió posteriormente atacarlos a traición.

Según Marcos, se trató de un ataque “sin motivo y por la espalda, una locura”. “Fueron abordados por un tipo que los agredió a los tres con un machete. Al amigo le provocó una fractura en un brazo, la chica también resultó lesionada y tuvo que ser intervenida por un corte y una fractura en el húmero”, detalló a LM Neuquén. Además, señaló que su hermano “recibió dos machetazos en la cabeza, con pérdida de masa encefálica”.

El Tala Rugby Club se sumó a la colecta con la cuenta al alias facu.gamond para solventar, entre otros gastos, los 10 mil dólares que costó el traslado sanitario.

LC con información de agencias