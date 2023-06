Una ola de calor extremo pone a Siberia a más de 40ºC y bate récords a diario

Record event in #Siberia in its worst heat wave in history.

Dozens of records fell, the most important all time records today:

39.6 Baevo

38.5 Barnaul

38.1 Ordynskoe tie

37.3 Novosibirsk

37.2 Toguchin

36.4 Mariinsk

36.1 Masljanino tie

35.6 Tomsk tie

35.4 Tjuhtet

35.1 Bogotol