Las organizaciones de mujeres y LGBT+ copan de a poco la calle en una nueva marcha del #3J

“Las mujeres tienen miedo de denunciar. Tienen miedo porque si denuncian el tipo va preso y después sale y ¿qué pasa? Tienen que volver a vivir con el agresor. Y también dicen: '¿si nos separamos, quién nos mantiene?' y se aguantan los golpes”, dice a elDiarioaR, Cintia, de 32 años. “O los hijos. Muchas dicen que se quedan solas y quien va a responder por ellos. Una vez escuche cómo gritaba una vecina. Y le tiré una piedra al techo para que sepa que la estábamos escuchando, pero no quiso hacer la denuncia porque además vive en la casa de la suegra y la suegra no se metió”, sigue Florencia, 25 años. Son de Florencio Varela, compañeras e integrantes de la organización Mumalá. Como ellas, tantas otras mujeres y diversidades colman la intersección de la Avenida de Mayo y 9 de Julio en una nueva movilización de Ni una menos.

Alberto Fernández recibió a familiares de víctimas de femicidios en el aniversario del Ni Una Menos

Saber más

Cintia, de 19 años, milita en Barrios de Pie. “Vinimos para reclamar por todas esas mujeres que ya no tienen voz. Estamos también en apoyo a la madre de María Luján Barrios, que lleva desaparecida seis meses. Ella es de El Jagüel, en Esteban Echeverría. Queremos visibilizar su caso acá en capital, para que la busquen en todos lados”, dice Cintia. Para María Lujan hicieron reclamos en la comisaría cortaron calles y organizaron movilizaciones en el barrio. “Pero no tenemos noticias”, sigue. Elena tiene 52, también milita en Barrios de Pie y en Libres del Sur. “Por María Luján y por todas las chicas que faltan hoy en día. Hay muchas chicas perdidas, desaparecidas. No pueden pasar más estás cosas”, se emociona Elena.

Hoy, en toda Argentina, las calles vuelven a llenarse con el reclamo de Ni Una Menos. Los datos de La Casa del Encuentro indican que desde 2015 hasta ahora hubo 300 femicidios por año: casi uno por día. De acuerdo al último informe de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizado con datos del Poder Judicial, el año pasado hubo 251 femicidios: un promedio de uno cada 35 horas. Si se tienen en cuenta el total de víctimas fatales de violencia de género, que incluye a las víctimas directas e indirectas, los números muestran un 13% menos que en 2020, cuando registraron 287 muertes.

Desde las 16 en el cruce de la Avenida de Mayo con 9 de Julio, mujeres y diversidades se convocan para marchar hacia el Congreso, donde leerán un comunicado. El texto es el resultado de dos asambleas abiertas que se realizaron en la sede del Sindicato de Metrodelegados. Además del reclamo histórico para erradicar la violencia de género, este año también se pondrá el eje en la Justicia y la autonomía económica.

Como sucedió hace siete años, en 2015, las movilizaciones se replicarán en todo el país. Además de la demanda general, habrá reclamos específicos. En Salta, realizarán una concentración en la ciudad Capital y en el interior para pedir el sobreseimiento de Miranda Ruiz, la médica imputada por hacer un aborto legal. En Córdoba, dos movilizaciones denunciarán la complicidad judicial y policial en el femicidio de Cecilia Basaldúa. Mientras que en Santa Fe pedirán por un efectivo cumplimiento de la Educación Sexual Integral. También estará presente el recuerdo de Chiara Paéz, la adolescente de 14 años que estaba embarazada y fue asesinada por su novio en Rufino, Santa Fe. Su femicidio fue el origen del primer Ni Una Menos. “Yo a Chiari la tengo, pero de otra manera. Quiero que recuerden el nombre de mi hija, que la quieran. Eso me ayuda mucho a seguir”, le dijo Verónica Camargo. la mamá de la chica, a elDiarioAR el año pasado.

En la provincia de Buenos Aires habrá marchas en las principales ciudades. En La Plata la convocatoria es a las 17 en plaza Moreno, mientras que a esa misma hora en Bahía Blanca la actividad se concentrará en la plaza Rivadavia y en Mar del Plata las mujeres se reunirán en Luro y Mitre. En la ciudad de Mendoza, el encuentro será a las 18 en San Martín y Garibaldi, mientras que en la capital cordobesa habrá dos movilizaciones organizadas por Alerta Feminista y Asamblea Ni una Menos que culminarán en Patio Olmos. En Rosario, la convocatoria es a las 16 en Plaza San Martín, y desde allí se marchará hasta el Parque Nacional a la Bandera.

CDB/VDM