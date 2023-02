Paro sorpesivo de colectivos: medida de fuerza de más de 50 líneas en el AMBA, en el inicio de clases

Una inesperada medida de fuerza por tiempo indefinido desde las 0 de este lunes deja sin transporte a miles de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires en el día en el que comienzan las clases en la Ciudad. La medida de fuerza afecta más de 50 líneas de colectivos a raíz de un reclamo gremial de trabajadores del Grupo DOTA, que exigen el pago de una deuda salarial y que abarca a gran parte de todo el servicio de micros de CABA y el Conurbano.

Empiezan las clases con normalidad en 17 distritos, pero siete provincias siguen en conflicto salarial

A última hora de este domingo, los choferes decidieron llevar a cabo una “abstención de tareas” hasta que la empresa pague lo adeudado. Los trabajadores se presentaron en cabecera pero anunciaron que hasta tanto no cobren lo que desde el GRUPO DOTA les deben no prestarán el servicio en una medida de fuerza que, de momento, afecta a más de 50 líneas de colectivos que operan en el AMBA pero podría extenderse a más de 80 si no se encuentra respuesta de los empresarios.

Las líneas que están de paro hasta el momento son: 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 107, 108, 117, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503 San Vicente, 514 Almirante Brown, 520 Lanús. Mientras que la línea 100 del Grupo DOTA funciona con menos frecuencias.

Con información de agencias.

