Patricia Bullrich cesó a Gustavo Vera, cercano al Papa Francisco, como director del Comité de Lucha contra la Trata

En la jornada de ayer, el hasta entonces director del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Victimas, Gustavo Vera, fue cesado en sus funciones, después de que el organismo fuera traspasado desde la órbita del Ministerio de Capital Humano a la del Ministerio de Seguridad.

Reconocido por sus estrechos vínculos con el Papa Francisco, Vera apuntó elípticamente contra Patricia Bullrich y resaltó lo “insólito” de la decisión, ya que el Gobierno había ratificado su designación hace poco más de un mes, el 8 de febrero.

En un comunicado publicado en el portal somosalameda.org.ar, Vera interpretó que su despido tiene que ver con los reclamos que estuvo realizando sobre el “abandono de personas en estado de extrema vulnerabilidad” y el recorte de la movilidad y los salarios que “obstaculizan el accionar del Cómite”, por parte de las autoridades tanto del Ministerio de Capital Humano como del de Seguridad.

El comunicado completo de Gustavo Vera

“En los últimos meses se rescataron más de 130 víctimas de trata de personas. Ninguna de ellas recibió la más mínima asistencia económica pese a la obligación que tiene el Estado Nacional por su legislación y adhesión a convenios internacionales. Realicé reiterados reclamos ante el Ministerio de Capital Humano, quienes se comprometieron a resolver el problema, pero han pasado los meses y no hubo respuesta concreta. No voy a ser cómplice del abandono de personas en estado de extrema vulnerabilidad y de no resolverse esta situación que se agrava día tras día, a medida que se van rescatando más víctimas, me veré obligado a recurrir a la Justicia Federal para que tome cartas en el asunto.

En los últimos tres meses la acción de la Dirección del Comité se vio obstaculizada, primero con el recorte de la movilidad y los salarios, luego con la falta de respuestas del Ministerio de Capital Humano en torno a la asistencia y por último con el insólito traspaso del organismo desde Jefatura de Gabinete como establecía la Ley a la órbita del Ministerio de Seguridad, a contramano de las recomendaciones internacionales que desaconsejan poner en cabeza de las fuerzas de seguridad el monopolio de la lucha contra la trata.

Este viernes 15 de marzo, sin ninguna explicación, me cesaron en mis funciones como director operativo del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata luego de que el mismo gobierno ratificara mi designación el pasado 8 de febrero del 2024. Es inevitable asociar esta marcha y contramarcha al reclamo por la asistencia a las víctimas que han quedado en estado de abandono“.

