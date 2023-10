Se realiza la Marcha del Orgullo LGTBQ+ Trans Villera Plurinacional: en el barrio 31, con feria y música

Todos los noviembres se hace en Buenos Aires la Marcha del Orgullo. La próxima será el sábado 4. Pero antes, hay otra para relevante para las minorías sexuales de la Argentina: la Marcha por la Diversidad del Orgullo Trans Villera Plurinacional. Será este sábado, 28 de octubre, en la Villa 31, a partir de las 15.

Será la quinta edición de esta marcha que se realiza en el barrio Padre Carlos Múgica desde 2019, sin interrupciones. Las consignas de este año son “por los derechos conquistados” y “el cumplimiento de la ley del cupo laboral trans”.

En el mes de la diversidad, los pasillos del barrio 31 se llenan de color y alegría. La marcha y caravana diversa empezará las 3 de la tarde entre las calles 13 de Diciembre y Ulla Ulla del sector Güemes, e irá recorriendo el territorio y finalizara en la calle Perrete al 700. Por la mañana habrá una feria popular con diversos platos latinoamericanos y artesanías organizado por los vecinos. El cierre estará a cargo del grupo internacional Sudor Marika.

Ramiro, integrante de la organización de la marcha y del grupo Las Norteñas dijo: “Para nosotros es esto es un símbolo de resistencia de las diversidades que acá habitamos y que decidimos realizar este acto político en nuestro bario con nuestras problemáticas y demandas a los organismos competentes”.

Cada año diferentes organizaciones sociales y políticas colaboran con planificación de la Marcha del Orgullo en el barrio. La Asamblea Feminista, que nuclea estos colectivos del barrio participan en el apoyo logístico, económico y en paralelo acompañando las demandas de las diversidades en el barrio. “Este aporte que hacen es importante porque si no es difícil conseguir el apoyo mediante las instituciones estatales”, comentó Ramiro.

En esa línea, Lourdes Patzi, integrante de la Asamblea Feminista expresó: “Nosotras entendemos que el feminismo no sólo somos las mujeres sino también son las diversidades” y que esta construcción lleva sus tiempos marcha a marcha. En esa línea, la militante feminista del barrio comento: “Nuestro objetivo es cambiar nuestro nombre de la Asamblea por uno que incluya a las diversidades para hablar desde una sola identidad”.

¿Se cumple ley de Cupo Laboral Trans?

Cinthia Rollos, de Salta, dice que a la fecha es la única trabajadora trans que logró un cupo laboral en el Estado dentro del barrio en el programa ATAJO (Acceso Territorial de Acceso a la Justicia). Vive desde hace 18 años en la 31 y también es integrante de la Cooperativa Nadie Chazu, un emprendimiento textil que les abre la puerta a las chicas trans para que se puedan capacitar, formar y tener un trabajo que les permita salir de otros trabajos como la prostitución o la venta de drogas.

Año a año la marcha exigen el cumplimiento de la ley de Cupo Laboral Trans, Ley 27.636 aprobada el 24 de junio del 2021. Esta ley determina que debe ver un cupo mínimo de 1% de los cargos laborales en el Estado para el colectivo trans para que ellas puedan tener acceso a un trabajo formal y en condiciones de igualdad. Según el último informe emitido por el Ministerio de Mujeres, Genero y Diversidad de Nación denominado “Mas Derechos: a dos años de la sanción de la ley cupo laboral Travesti-Trans”, dicen que actualmente hay más de 709 trabajadoras trans que tienen un trabajo en organismos del Gobierno Nacional. La realidad en las villas pareciera ser algo inequitativo.

Cinthya cuenta que muchas chicas travestis trans envían sus CV para postularse ya sea en algún puesto en algún organismo del Estado o en una empresas privadas pero que ni siquiera las llaman para una entrevista laboral. “Uno de los requisitos es no tener la dirección de casa dentro de la villa porque directamente no ya ni te llaman, además de que muchas no pudieron terminar sus estudios y otras por su identidad de género”, dijo y agregó que, mientras tanto, “ellas siguen tratando de conseguir un trabajo y de seguir adelante porque no quieren estar en la esquina en una celda o en una esquina”.

Pese a esta situación de no tener empleo por el incumplimiento del cupo laboral trans, ellas se organizan en cooperativas, acuden a espacios donde pueden tener una de alimentos o “de algún plan social, si es que podemos entrar en esos programas”.

Patzi, militante social del Hormiguero, comento al respecto: “El cupo laboral trans tiene que pensarse desde las personas más relegadas, más golpeadas, postergadas por la misma sociedad. Tiene que ser de abajo para arriba y debe ser el Estado el que llegue a los territorios”.

Respecto de los discursos homofóbicos por parte de referentes del partido Libertad Avanza en estos meses y propuestas de su candidato, Javier Milei, y de su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, de eliminar la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral (ESI) y el Ministerio de las Mujeres, además de comparar al colectivo homosexual con discapacidades, entro otros comentarios discriminatorios, Ramiro, quien participa también del espacio El Hormiguero, dijo que estos temas se hablan, se debaten y se reflexionan permanentemente en conjunto.

“Si bien en el país hubo un cambio cultural con las leyes de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género y Cupo Laboral trans, hoy estos discursos nos preocupan y a la vez nos ocupan desde nuestro lugar, militando, sin sentir vergüenza de quiénes somos y defendiendo nuestros derechos conquistados con mas amor y resistencia desde la 31”. Patzi agrego: “Esto nos pone en estado de alarma, no es lo mismo una marica blanca que una marica racializada o indígena, no es lo mismo una villera lesbiana que una lesbiana de afuera, siempre serán las minorías quienes paguen el costo de estos discursos”.

Para finalizar, Cintia, es una referenta trans histórica en el barrio Padre Carlos Mugica, invita a todos acompañar esta marcha y a “no bajar los brazos, seguir luchando y plantear al Estado que estamos presentes, somos seremos humanos como cualquier personas y tenemos derechos”.

