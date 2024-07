Renunció el ministro de Seguridad de Corrientes

El caso por la desaparición de Loan Danilo Peña dio un nuevo giro luego de que el ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, renunciara a su cargo. En las próximas horas asumirá en su lugar el diputado Alfredo Vallejos.

El extitular de la cartera provincial presentó su dimisión al cargo tras la denuncia del presidente de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, quien sostuvo que en Corrientes existe una posible red de trata de personas. Además, ejemplificó que el exabogado de Laudelina, José Codazzi, está en pareja con la secretaria de Duarte, Guillermina Traverso.

La medida fue dada a conocer este viernes y se espera que el lunes 15 de julio el gobernador Gustavo Valdés le tome juramento en Casa de Gobierno.

Vallejos es diputado nacional desde 2023 por el partido de la Unión Cívica Radical. Su periodo iba a durar hasta 2027, pero ante esta nueva función que cumplirá no hay información sobre qué sucederá.

Esta renuncia se da en la misma jornada en la que Fernando Burlando anunció que denunciará en los Tribunales de Comodoro Py al Gobierno de Corrientes por encubrimiento agravado.

“Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados”, sostuvo Burlando. El abogado subrayó que “la situación es inmanejable...” y que hay “varios motivos” por lo que él y su equipo decidieron hacer la denuncia.

“Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”, manifestó.

Quién es José Codazzi, el polémico abogado relacionado al gobierno de Corrientes y al caso Loan

En medio de la búsqueda por la desaparición de Loan, un nombre que se acentuó en los últimos días es el de José Codazzi, exabogado de Laudelina. Al comienzo de la búsqueda nada sorprendía sobre su figura hasta aquel viernes 28 de junio por la noche cuando fue con su clienta, la tía de Loan, hasta un fiscal provincial para declarar que el menor fue atropellado por el matrimonio detenido, María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

Frente a este escenario, el caso se centró en dicha hipótesis, pero también en quién es Codazzi, el presunto defensor que la acompañó. Esto se suma a que esta semana la hija de Laudelina, Macarena, declaró en el Juzgado de Goya y sostuvo que “una persona” había sobornado y amenazado a su mamá para que dé testimonio sobre que Loan murió en un accidente.

Horas después de dicha declaración, fue la propia joven quien confirmó que “esa persona” se trataba de José Codazzi. Mientras las preguntas se incrementaban, las respuestas sumaban más información. Una foto de Codazzi con Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, se viralizó en redes sociales y todos expresaron su enojo por la posible relación.

En este sentido, un dirigente de la provincia explicó: “El abogado de Laudelina lo conoce a Valdés como lo conocen los fiscales y los defensores del padre de Loan. En Corrientes se conocen todos, se cruzan, comen juntos y se encuentran en un asado, pero después se enfrentan en la política, en los tribunales. Codazzi no es amigo del gobernador, pero si lo conocía y es inevitable que no tenga una foto con él”.

MM con información de la agencia NA.