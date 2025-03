Repudian las declaraciones del rector de la UCA por asegurar que las mujeres prefieren trabajar a ser madres

La red Mujeres para la Justicia repudió los dichos del rector de la Universidad Católica, (UCA), Miguel Ángel Schiavone, quien, en un debate organizado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, culpó a las mujeres por la baja natalidad y las acusó de preferir el trabajo y el deporte antes que ser madres.

“Sus palabras no son una simple opinión: refuerzan estereotipos sexistas, desvalorizan la autonomía de las mujeres y vulneran normas de jerarquía constitucional”, señala la Red en un comunicado, y reclama a la Universidad Católica que se “pronuncie institucionalmente y reafirmar su compromiso con los principios de igualdad, no discriminación y respeto por los derechos humanos”.

Schiavone participó el martes en un evento organizado en el Salón Azul del Senado llevaba el título de “Políticas para cuidar a la vida” bajo la premisa de una defensa de la vida humana “desde el momento de la concepción”. Fueron solo invitados académicos y referentes religiosos que están en contra del derecho al aborto. Y Villarruel fue la encargada de cerrar el acto.

Allí, el rector de la UCA dijo: “Parecería un éxito, pero en realidad creo que es un fracaso hacernos trabajar día y noche. Esto es más o menos como incorporar a la mujer al tema de la práctica deportiva. Qué hay detrás de todo esto: la venta de botines, la venta de vinchas, hay un gran comercio”.

En otro tramo de su exposición aseguró que “las parejas, hoy por hoy, necesitan primero tener el departamento, después el viaje a Europa y después algo exótico, y llegan a los 50 y se dan cuenta que necesitan tener un hijo”. Y continuó: “Hay un hipertecnicismo, y la sociedad hipertecnicista necesita hiperconsumo. La gente necesita consumir permanentemente, y si tengo que consumir no puedo tener un hijo, porque si tengo un hijo no voy a poder ir al gimnasio y si tengo un hijo no voy a tener tiempo de juntarme con los amigos porque voy a destinarle tiempo a otra persona y esto ha impregnado a la sociedad hoy”.

Ante estas declaraciones, la Red Mujeres en la Justicia señaló que “a casi 100 años de la Ley N° 11.357 (1926), que reconoció por primera vez en Argentina la capacidad civil plena de las mujeres para ejercer profesión, empleo, comercio o industria, resulta inaceptable que una autoridad universitaria desconozca abiertamente derechos fundamentales conquistados hace casi un siglo”. Y agregaron que estas “estas expresiones son inadmisibles en una sociedad actual y democrática y aún más cuando provienen de una autoridad universitaria”.

Según la Red los dichos del rector de la UCA van en contra de “la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979, ratificada en 1985), que en su artículo 11 reconoce el derecho de las mujeres al trabajo en igualdad de condiciones, y en su artículo 13, inciso c) garantiza el derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y vida cultural. También lo establece la Convención de Belém do Pará (1994), que en su artículo 6, inciso b) consagra el derecho de las mujeres a ser ”valoradas y educadas libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación“, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966, ratificado en 1986), que reconoce el derecho al trabajo, sin discriminación alguna (artículo 6)”.

Schiavone es el primer rector laico de la UCA luego de dos obispos, según informa la propia universidad. Es médico, egresado de la UBA, especialista en clínica médica y fu subdirector médico del Hospital Fernández y subsecretario de salud de la Ciudad de Buenos Aires, durante la gestión de Mauricio Macri.

Tal como informó elDiarioAR, Schiavone participó del debate organizado por Villarruel en el Senado, donde también estuvo el pediatra Abel Albino, que pasó a ser conocido luego del debate por la Legalización del aborto por afirmar que “el preservativo no funciona” y que el VIH puede “atravesar la porcelana”. Allí, todas las exposiciones fueron provida: ni una sola referenta, jurista o profesional de la Salud pro aborto fue invitada. No hubo referencia ni al desfinanciamiento del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) ni a los problemas de compra y distribución de anticonceptivos y de insumos para interrumpir embarazos