Un video muestra al padre de Agostina Paez replicando el gesto racista: “Es lamentable y lo repudio”, dijo su hija

Agostina Páez se desmarcó públicamente de su padre luego de que se difundiera un video en el que se lo ve realizando gestos racistas en un bar de Santiago del Estero. El episodio ocurrió pocas horas después de que la joven regresara al país tras permanecer más de dos meses retenida en Brasil, acusada de injuria racial.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la abogada expresó su rechazo al comportamiento de Mariano Páez y buscó tomar distancia del hecho. “Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo”, escribió.

En el mismo descargo, se refirió de manera directa al accionar de su padre: “Él estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente”.

La joven también hizo referencia a su situación personal y judicial. “Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”, afirmó, y agregó que atraviesa un proceso de reconstrucción tras los meses de detención.

El video y la respuesta del padre

El video que originó la polémica muestra a Mariano Páez en un local nocturno de la capital santiagueña, donde, según trascendió, se realizaba una celebración por el regreso de su hija. En las imágenes se lo observa imitando a un mono, el mismo gesto que derivó en la imputación de la abogada en Brasil.

Consultado por la difusión del material, el empresario negó su autenticidad. “Está trucado”, sostuvo, y aseguró que intentaron extorsionarlo para evitar su publicación. Según relató, le exigieron cinco millones de pesos y rechazó el pedido. También planteó que el video podría haber sido generado con inteligencia artificial, aunque confirmó que estuvo en el lugar.

El regreso y la reunión con Patricia Bullrich

Agostina Páez regresó a la Argentina el miércoles por la tarde, luego de que la Justicia brasileña le otorgara un hábeas corpus que le permitió continuar el proceso desde el país. Antes de viajar a Santiago del Estero, mantuvo un encuentro con Patricia Bullrich, quien difundió imágenes del momento en redes sociales.

“Me junté con Agostina antes de que vuelva a su casa con su familia”, escribió la dirigente, y destacó el “acompañamiento” del entorno de la joven y del Gobierno. Más tarde compartió una foto y agregó: “A disfrutar a los amigos y familia”.

Tras su llegada —alrededor de las 19:20 en el Aeroparque Jorge Newbery— la abogada se mostró “muy aliviada” y “emocionada”. “No puedo creer estar aquí, soñaba con esto”, dijo. También expresó arrepentimiento por el episodio que originó la causa: “Se terminó esta pesadilla. Me arrepiento de haber reaccionado mal”.

Cómo sigue la causa en Brasil

El proceso judicial contra Páez se inició en enero en Río de Janeiro y contempla penas de entre dos y cinco años de prisión. En la última audiencia, el tribunal unificó los cargos y la acusación solicitó una condena de dos años, la mínima prevista.

Para regresar al país, la joven debió abonar una fianza de 20.000 dólares. La defensa propuso un acuerdo que incluye medidas alternativas, como trabajos comunitarios, cursos obligatorios o el pago de una multa, que deberá ser evaluado por la jueza.

Mientras tanto, Páez permanece en Argentina con autorización para esperar el fallo, que podría conocerse en un plazo de 15 a 20 días, en el marco de un caso que continúa generando repercusiones públicas.