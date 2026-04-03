Irán derriba un caza de Estados Unidos sobre su territorio y promete “ataques más devastadores”

Irán derribó un cazabombardero estadounidense F-15E en el sur del país, según anunció la televisión estatal iraní IRIB y confirmaron mandos de Estados Unidos a Axios y la agencia Reuters. De inmediato se puso en marcha una misión de búsqueda para intentar rescatar a los dos tripulantes que iban a bordo y de momento solo pudieron rescatar a uno. Ni el Pentágono ni el Comando Central de EE.UU. (Centcom) se pronunciaron sobre el hecho.

Fuentes oficiales de Estados Unidos confirmaron a CBS News y fuentes israelís a Reuters el rescate de uno de los tripulantes. En tanto el gobernador de la provincia iraní de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad dijo que quienquiera que capturara o matara a la tripulación “recibiría un reconocimiento especial”, según la agencia de noticias iraní semioficial ISNA.

Se desconoce el paradero exacto del avión de combate, que sería un F-15E de la Fuerza Aérea, aunque medios como el diario The Washington Post apuntan a que el incidente tuvo lugar al sur de Irán. La cadena IRIB mostró imágenes de dos supuestos helicópteros estadounidenses que buscaban a los pilotos del caza derribado.

Además, según la agencia de noticias iraní semioficial ISNA, el gobernador de la provincia iraní de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad dijo que quienquiera que capturara o matara a la tripulación “recibiría un reconocimiento especial”.

Este sería el cuarto F-15 atacado desde que EEUU e Israel iniciaron los ataques contra Irán el pasado 28 de febrero y tras la escalada de Teherán a países vecinos. Los otros tres ocurrieron en un incidente de fuego amigo en Kuwait al inicio de las hostilidades, pero los tripulantes pudieron ser rescatados. No obstante, esta sería la primera pérdida conocida de un avión estadounidense dentro del territorio iraní desde que comenzó la guerra hace un mes.

Este derribamiento en territorio iraní supone un nuevo paso de la operación Furia Épica, como bautizó la Administración de Donald Trump al operativo conjunto contra Teherán, después de que, hace dos días, el mandatario prometiera atacarle “con dureza” durante las próximas dos o tres semanas.

El Ejército iraní promete “ataques más devastadores”

El Ejército iraní advirtió este viernes, tras el bombardeo a un puente en construcción en la provincia de Alborz, que cualquier ataque contra estas infraestructuras o contra plantas eléctricas provocarán ataques “más devastadores que nunca” no solo a EE. UU. e Israel sino a sus aliados.

“Cualquier ataque contra los puentes, centrales eléctricas o infraestructura energética de Irán provocará ataques no solo contra todos los objetivos estadounidenses e israelíes en la región y los territorios ocupados, sino también contra posiciones clave de los aliados de Estados Unidos y los países anfitriones, con mayor dureza y devastación que antes”, dijo el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, citado en prensa oficial.

Además, reiteró que “los países que albergan bases de EE. UU. deben obligar a las fuerzas estadounidenses a retirarse si quieren mantenerse a salvo”.

Con información de EFE.