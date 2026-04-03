Milei reclamó “identificar a todos” los que participaron de una campaña rusa en medios contra su gestión

El presidente Javier Milei afirmó este viernes que el presunto “espionaje” vinculado a una campaña de origen ruso en medios argentinos reviste una “gravedad institucional pocas veces vista en la historia”, y aseguró que el Gobierno buscará avanzar “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer los hechos.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario sostuvo que los periodistas y medios señalados en la investigación difundida en las últimas horas serían “la punta del iceberg” de una estructura mayor. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, escribió.

Las declaraciones del Presidente se produjeron luego de la difusión de una investigación basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio internacional que incluye al sitio británico openDemocracy.

Según ese informe, una red identificada como “La Compañía” habría impulsado una estrategia para influir en medios de Argentina con el objetivo de desacreditar al gobierno de La Libertad Avanza. Entre junio y octubre de 2024, de acuerdo con esos registros, se habría previsto un presupuesto de 283.000 dólares para la publicación de al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios locales.

La investigación también señala la existencia de firmas inexistentes y contenido presuntamente fabricado, con piezas centradas en cuestionamientos a la situación económica del país, el impacto social de las políticas de ajuste fiscal y las tensiones diplomáticas de la Argentina con otros gobiernos de la región.

En ese marco, el Gobierno ya había informado en 2025 la detección de una presunta red de agentes rusos, mientras que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió sobre la circulación de mecanismos de desinformación vinculados a intereses extranjeros en el país.

Con información de NA