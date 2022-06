Villa declaró por más de dos horas en la causa por abuso sexual

El jugador de Boca Sebastián Villa fue indagado hoy en la causa por “abuso sexual con acceso carnal” hacia Tamara Doldán en junio del 2021 en su casa de un country de Canning. Estuvo por más de dos horas ante la fiscal Vanesa González, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría. Aún no trascendieron las declaraciones del jugador que aceptó responder las preguntas de la fiscal.

Villa llegó minutos antes de las 11 a la fiscalía ubicada en Güemes 425, en Monte Grande, en un Audi blanco e ingresó por una entrada alternativa en el marco de un operativo policial que rodeó toda la manzana. Salió pasadas las 14 horas. Es la primera vez que declara en esta causa que se inició el 13 de mayo. Originalmente, la indagatoria estaba pautada para el 24 de junio, pero fue reprogramada para hoy a pedido de la defensa porque el jugador tenía dos partidos con Boca: uno contra Unión por el torneo local y otro en Brasil por la Copa Libertadores.

La denuncia fue presentada por escrito y luego ratificada en fiscalía por Tamara Doldán, una joven de 26 años que tenía una relación con el jugador, un año después del hecho. Contó que el 26 de junio de 2021 fue abusada sexualmente y que Villa intentó sofocarla ante su rechazo. La situación fue después de un asado con otros futbolistas en el country “Venado II” de Canning, donde vive el delantero.

El abogado Martín Apolo, defensor del delantero de Boca Juniors, le dijo a Télam que el jugador no respondió preguntas y que “dio su versión de los hechos y habló de la verdad sobre lo que ocurrió esa noche”. Según el abogado, Villa declaró que la relación “fue consentida” y no hubo violación.

Hoy se incorporó nueva prueba al expediente que complica al jugador. Se trata del audio de una conversación entre una amiga de la denunciante, de nombre Margarita, y Félix Benítez, asistente de Villa. Allí se escucha al hombre que intenta convencerla para que no haga la denuncia. “Sebastián está buscando una solución. Si ella quiere que se le borren milagrosamente los moretones en tres días, vamos al mejor dermatólogo, que le pongan la mejor crema y le pido disculpas”, se escucha decir a Benítez durante la conversación que se produjo días después de la fiesta.

“Le dije: ´¿querés irte por el otro camino que es poner denuncia?’. Bueno. Necesito que me diga si la va a poner, porque si va a poner denuncia tu sabes que… el negro está en pretemporada y sabes que si pones denuncia lo van a sacar en la prensa, le va a salir el otro caso”, agrega en referencia a la víctima.

La semana pasada se incorporó a la causa la declaración de una testigo que estuvo esa noche en el country Venado II y que dijo que Villa también intentó abusarla sexualmente. Se trata de una joven de 22 años que fue contratada para hacer una presencia y que relató que el jugador colombiano la forzó a entrar a la habitación y tener relaciones sexuales. “En un momento me arrancó la bombacha. Le decía que no, pero él seguía. Me tenía agarrada de los brazos y, si bien me apoyaba, no llegó a penetrarme porque yo me corría”, afirmó la mujer. “Se bajó los pantalones y se subió encima”, agregó. La mujer no quiso hacer la denuncia penal para evitar problemas laborales.

Las pruebas nuevas respaldan la instrucción de la fiscal González luego de que el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazara el pedido de detención de Villa. Para argumentar su decisión, el magistrado indicó que era necesario profundizar la investigación.

La primera causa

El delantero de Boca tiene otra causa que llegó a juicio oral. Será juzgado en septiembre por lesiones y amenazas contra su expareja, Daniela Cortés, quien lo denunció por las agresiones que sufrió en abril del 2020. Se trata de la primera denuncia y el juicio se realizará el 19 y el 21 de septiembre en el juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Claudia Dávalos. Aquí también instruye la causa la fiscal González.

