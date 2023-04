Por qué Twitch ha influido en las audiencias de TV más que Netflix

En verTele ya hemos analizado en distintas ocasiones por qué es un error comparar las audiencias de Twitch con las de la televisión tradicional. Lo hicimos con La velada del año 2, con la coincidencia con Telecinco, con la primera edición de La velada del año, o con la charla de Ibai con Piqué. Pero eso no quita para ver cómo la forma de medirse de los nuevos medios, en este caso Twitch, sí está influyendo en los parámetros que miden las audiencias televisivas.

El concepto de “Audiencia acumulada” no es nuevo. Se refiere al número de espectadores que ven durante al menos 1 minuto (en realidad 31 segundos seguidos, la mitad más uno de los segundos de un minuto) una cadena. Es decir, que si estás viendo Antena 3 y en una pausa publicitaria haces zapping y ves un minuto Telecinco, ya eres un espectador que se incluye en la “audiencia acumulada” de Telecinco.

Hasta hace pocos años las cadenas tradicionales nunca le habían prestado mucha atención a este parámetro, e incluso lo habían denostado precisamente por suponer 1 minuto en un programa que puede durar horas, y por poder ser “audiencia acumulada” de varios programas en distintas cadenas (basta con ver un minuto de La 1, luego de Antena 3, y luego de Telecinco para ser de las tres).

El estándar siempre fue la cuota (o share), para medir la competitividad frente a sus rivales; y los espectadores, para saber su alcance. Si competías por ejemplo contra un partido de fútbol tu cuota podía bajar notablemente, pero si tu número de espectadores se mantenía significaba que la fidelidad de tu público era alta.

Año tras año hemos vivido la expansión del “A la carta”, representada sobre todo por las plataformas de streaming tipo Netflix, pero también por redes como Youtube primero, y más recientemente Twitch. Una nueva realidad, ya sobradamente implantada, que ha provocado una reducción del consumo de la televisión lineal. Porque sí, se ve menos la televisión, aunque siga siendo el medio con más penetración y al que más se recurre de España.

Pero en los últimos tiempos, tanto las cadenas como las consultoras de comunicación han empezado a utilizar -y casi hasta a abusar- de los “contactos” y de los “espectadores únicos”. ¿Y qué son estos nuevos parámetros? Pues en realidad no tienen nada de nuevos, porque son exactamente lo mismo que la “Audiencia acumulada”: el número de espectadores que han visto al menos un minuto de un programa.

Audiencia acumulada: Es el número de contactos de al menos un minuto en el periodo analizado, por ejemplo un programa Barlovento Comunicación

El menor consumo de TV, y Twitch

La pregunta que habría que hacerse es entonces por qué un dato que se medía desde el principio de la audimetría, pero era denostado por las propias cadenas, ahora se ha convertido en uno de los nuevos estándares del sector, y se da muchas veces antes incluso que el dato de la cuota (o share) y los espectadores.

La primera razón ya la hemos esgrimido: el menor consumo televisivo hace que decir que un programa “ha tenido una audiencia media de 1.391.000 espectadores” luzca menos que decir que ese mismo programa “ha tenido 3.802.000 contactos”, como pasó con la última gala de La isla de las tentaciones el lunes pasado. Pero aún así, la caída de consumo televisivo no es nueva, y no se usaba para comparar rendimientos entre programas, ya que para eso está la cuota.

La segunda razón tiene que ver directamente con Twitch, y descubre con qué finalidad se ha empezado a usar la “Audiencia acumulada”, que no es otra que la de usar los mismos términos que esa red para poder compararse y de paso demostrar que la tele no “está muerta”, como exclaman sus jóvenes seguidores. Como el promedio de espectadores no es comparable en Twitch (con alcance mundial, medido por dispositivos) y en la televisión (alcance nacional, medido por una muestra de audímetros), hay en algo en lo que sí pueden enfrentarse: en saber a cuántos espectadores han llegado.

La televisión tradicional está ahora sacando pecho de la “Audiencia acumulada”, tras denostarla durante tantos años, porque le permite cuantificar el alcance de sus programas. Y son cifras notablemente más altas que sus cuotas o share (sus promedios), puesto que sólo necesitan de un minuto de visionado, con lo que consiguen ampliar las distancias con Twitch.

Y es que desde que se creó Twitch, esta red o plataforma mide principalmente sus emisiones en base a dos parámetros: espectadores (el promedio de toda la emisión) y “Minuto de oro” (el minuto en el que más dispositivos hubo conectados a la emisión). El “Minuto de oro” es, como en el caso de la televisión -donde también es un parámetro utilizado- el dato más alto que puede ofrecer una emisión o programa, su punto álgido de alcance. Y suele ser muy superior a su media, como demostró por ejemplo La velada del año 2, que en su amplia emisión promedió 2.422.000 espectadores, mientras que su “Minuto de oro” alcanzó los 3.356.000.

Los parámetros de cuota y espectadores que siempre han medido las audiencias televisivas, y que ni tan siquiera la irrupción y consolidación de las plataformas cambiaron (las cadenas siguen preguntándose, y con razón, a qué equivale ser “Top 1 de Netflix España” en número de espectadores, por ejemplo), se han ensanchado por el menor consumo televisivo y la nueva competencia de Twitch. Es una tontería decir que Twitch está acabando con la televisión, pero también lo es negar que la televisión está sacando pecho para compararse a Twitch. Como ya pasó con Netflix.