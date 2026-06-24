Docentes y estatales paran en Entre Ríos y Neuquén contra reformas que afectan salarios, jubilaciones y regalías

Dos provincias llegan este miércoles con paros docentes y estatales, aunque por conflictos distintos. En Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) convocó a una huelga provincial por el deterioro salarial, la falta de respuestas del gobierno de Rogelio Frigerio y el rechazo a la reforma previsional que se debate en la Legislatura. En Neuquén, ATE y ATEN paran y se movilizan contra el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), que según los gremios implica una baja en las regalías que percibe la provincia.

El paro entrerriano expresa un conflicto que combina salarios y jubilaciones. AGMER denunció que el Ejecutivo provincial no convocó a reanudar la discusión paritaria desde el fracaso de las negociaciones salariales de mayo, cuando el gremio consideró insuficiente la propuesta oficial frente al avance de los precios y la pérdida de poder adquisitivo.

El sindicato docente mayoritario sostuvo que la situación salarial atraviesa un escenario crítico, marcado por el empobrecimiento de los trabajadores, el alto nivel de endeudamiento de activos y jubilados, el pluriempleo y la sobrecarga laboral. El reclamo no se limita al sueldo de bolsillo: apunta también a las condiciones de trabajo y al deterioro de la vida cotidiana de la docencia entrerriana.

La medida de fuerza coincide con el plan de acción de la Multisectorial contra la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial. Habrá movilizaciones en distintos puntos de Entre Ríos y el reclamo docente se suma a una resistencia más amplia de estatales, jubilados y organizaciones sociales frente a los cambios propuestos sobre el sistema jubilatorio.

AGMER planteó cuatro demandas principales: convocatoria urgente a discutir salarios, rechazo a la reforma previsional, aumento de las partidas destinadas a comedores escolares y mayor inversión en infraestructura educativa. Para el gremio, la reforma previsional podría profundizar el deterioro económico de trabajadores y jubilados.

ATE Entre Ríos también se incorporó al plan de lucha contra el nuevo régimen jubilatorio. El sindicato participó de la entrega de un petitorio dirigido a legisladores provinciales y reclamó que defiendan la Ley 8732, rechacen cualquier proyecto que lesione derechos previsionales y no trasladen el costo del déficit de la Caja sobre trabajadores y jubilados.

La Defensoría del Pueblo de Paraná y la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores también fijaron posición sobre la reforma previsional. En una presentación ante comisiones del Senado provincial, advirtieron que una modificación que resuelva sólo los números a costa de derechos ciudadanos “no es una reforma, es un traslado de la carga fiscal hacia los sectores más vulnerables”.

Entre los puntos cuestionados aparecen la edad jubilatoria de 68 años para nuevos aportantes, el impacto de género sobre las mujeres trabajadoras, la modificación de la fórmula para determinar el haber inicial, la declaración de emergencia previsional, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y los aportes solidarios a jubilados en actividad.

En Neuquén, el conflicto tiene otro eje. ATE y ATEN confirmaron un paro provincial de 24 horas para este miércoles, con impacto en el dictado normal de clases. La huelga incluye una movilización a la Legislatura, con concentración prevista entre las 9 y las 10 en el monumento a San Martín y marcha posterior hacia la Ciudad Legislativa.

La medida se realiza en rechazo al proyecto de GNL que la Legislatura analizará este miércoles. Según los sindicatos, la iniciativa implica una baja en las regalías que recibe Neuquén por sus recursos hidrocarburíferos. También se sumarán gremios como Sejun, de judiciales, y Adunc, de la Universidad Nacional del Comahue.

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, explicó que la protesta se realiza “en defensa de nuestra provincia, de nuestra soberanía fiscal y de la autonomía sobre nuestros recursos naturales”. El dirigente cuestionó el esquema de regalías diferenciales previsto en el acuerdo entre la Provincia e YPF y sostuvo: “Queremos que la riqueza de nuestro subsuelo garantice el futuro de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas”.

ATEN, el gremio docente neuquino, adhirió a la huelga en defensa de los recursos naturales y contra lo que considera una entrega de la soberanía provincial. La organización precisó que el paro será provincial y se realizará el día en que el proyecto sea tratado en el recinto.

La iniciativa cuestionada busca convertir en ley el acta acuerdo firmada entre la Provincia e YPF para producir gas con destino a exportación en cinco áreas no convencionales ubicadas al norte de la Comarca Petrolera. El convenio establece una regalía diferencial para el gas metano que la petrolera estatal utilizará para producir GNL desde la costa rionegrina.

Según el esquema informado, las alícuotas de regalías oscilarán entre el 7,5% y el 12%, de acuerdo con la evolución de los precios internacionales medidos a través del índice JKM, referencia del mercado asiático.

El proyecto obtuvo despacho en un plenario de comisiones y podría votarse este miércoles, en la anteúltima sesión antes del receso invernal. Representantes de ATE, ATEN, Sejun y otras organizaciones se acercaron previamente a la Legislatura para informarse sobre los detalles del texto y cuestionaron la celeridad con la que se impulsó el tratamiento.

A diferencia de Entre Ríos, donde el eje inmediato es la paritaria docente y la reforma previsional, en Neuquén la protesta se ordena alrededor de los recursos naturales y la capacidad futura del Estado provincial para sostener ingresos. Pero en ambos casos aparece una misma preocupación de fondo: qué parte del ajuste recae sobre trabajadores, jubilados, servicios públicos y financiamiento estatal.

Las dos huelgas ocurren en un contexto nacional marcado por salarios que siguen corriendo detrás de los precios en buena parte del empleo formal, conflictos estatales, debates previsionales y presión sobre las cuentas públicas provinciales. En ese escenario, los paros de Entre Ríos y Neuquén muestran que la conflictividad laboral no se limita al Estado nacional ni a las grandes paritarias: también se juega en las provincias, allí donde salarios, jubilaciones, regalías y servicios públicos se vuelven parte de la misma disputa.

JJD