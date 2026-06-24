La historia detrás de la foto más icónica de un Mundial de fútbol: a 40 años de Maradona y ‘La mano de Dios’

El estadio Azteca es una de las 16 sedes del Mundial 2026 de fútbol, pero es el más mítico de todos, el rey absoluto, no solo por ser el que mayor aforo acumula con más de 80.000 asientos, sino también por ser el que más historia tiene detrás, y una de ellas cumple exactamente cuatro décadas.

En plena celebración del Mundial, se han cumplido 40 años del gol icónico de Diego Armando Maradona que se conoce como ‘La Mano de Dios’ que tuvo lugar en México 1986 en el Estadio Azteca de la capital mexicana, y también un 22 de junio, en el que Messi escribió su historia al ser el máximo goleador en mundiales y que lo vincula con la leyenda argentina.

40 años de ‘La mano de Dios’: más que un gol

Ese 22 de junio de 1986 se disputaba un Inglaterra-Argentina en los cuartos de final de ese Mundial de México, un partido que llegó en un contexto político relevante, tan solo cuatro años después de la Guerra de las Malvinas y con la herida todavía abierta.

No solo eso, sino que también el encuentro llegó después de que México sufriera un fuerte terremoto de magnitud 8.1 en la escala de Richter, que dejó miles de muertos y dejó daños en parte de la infraestructura de las ciudades del país poco antes de acoger el Mundial de 1986.

En aquel partido el resultado fue favorable para la selección argentina por un 2-1, con dos goles de Maradona, uno de ellos siendo uno de los momentos más icónicos dentro de una Copa del Mundo, frente a 110.000 asistentes. Y entre ellos estaba un fotógrafo que realizó una de las instantáneas más destacadas de la historia del Mundial.

Así se gestó la icónica foto de ‘La Mano de Dios’

Existen dos fotografías que capturaron a Diego Armando Maradona marcando el gol con la mano, una en color y otra en blanco y negro, esta obra del argentino Eduardo Longoni, que, con su cámara analógica, y en la que podía apreciar aquello que el astro negó durante varios años y que ha sido una de las más célebres instantáneas del fútbol.

En un día de mucho calor, sin estar en el mejor lugar, situado en un sitio “pésimo” como menciona el propio protagonista, casi al lado de la portería que defendía Peter Shilton y “la mitad del partido tapado por la propia red”. Esto le hizo estar “desesperado por obtener fotos”, relata el fotógrafo al diario ABC.

“En el momento en que estoy enfocando al arquero se levanta una sombra. Ni siquiera me di cuenta de que era Diego Armando Maradona y mucho menos que había sido el gol con la mano”, explica Longoni en la mencionada entrevista, que fue consciente de lo que había hecho hasta que la reveló.

En aquel momento sin VAR, ni el árbitro ni la cámara de televisión vieron a la mano de Maradona tocar el balón, aunque de ello sí tomaron testimonio tanto Longoni como el mexicano Alejandro Ojeda, autor de la otra fotografía, en color y que para el argentino es incluso mejor que la suya.

La envió a su medio, la agencia Noticias Argentina, y no pudo medir su repercusión, sin redes sociales, aunque al ser en blanco y negro fue más imprimida que la de Ojeda. Sin embargo, ha pervivido en el tiempo e incluso le dio una copia a Maradona. “Imagino que, como lo negó durante años, esa foto la debió haber roto y tirado en el primer cesto que encontró en el lugar”, apuntó en la entrevista a ABC.