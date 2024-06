Jeep renueva el Compass con sutiles diferencias y sin versión 4x4

El Compass tiene comercializadas a mayo de este año casi 1.600 unidades, llega proveniente de Brasil y debutó en la plaza local en el año 2017 con el objetivo de instalarse como jugador del segmento C de SUV. Desde entonces supo ser la alternativa elegida para más de 20.000 usuarios. Participa de una mesa no muy numerosa pero sí selecta, que en la actualidad tiene estos platos: Corolla Cross –de reciente actualización y 5.277 u. vendidas en 2024–, Ford Territory (2.111 u.) y Volkswagen Taos (4.826 u.). Tanto Kuga de Ford, como CR-V de Honda, Equinox de Chevrolet y Sportage de Kia pertenecen a la misma categoría, pero no aparecen en el listado de los 50 vehículos más vendidos en la Argentina (período enero-mayo): está claro entonces el escenario que tiene por delante el producto de Jeep.

Asume el desafío –como Renegade, pero en otra categoría–, de levantar el estandarte de una marca icónica, legendaria y fuertemente asociada en el mundo del 4x4… con una gama compuesta únicamente por vehículos de tracción simple: deja de ofrecerse, con esta última actualización, la Trailhawk 4x4. Justo es decir que en su categoría ningún modelo ofrece esa opción de tracción, ergo: no parece ser una solicitud que inquiete al gran público. Las cartas están echadas y ahí está planteado el reto: ser un auténtico Jeep… pero pensado para el asfalto.

La colección 2025 de Compass se presenta como un restyling –muy sutil– visible en llantas, parilla y sólo algún que otro detalle más. Los impulsores se unifican y todas las versiones se equipan con el conocido T270 que, con 1.3 litros de cilindrada, la asistencia de un turbocompresor y alimentación con nafta ofrece 175 cv. (5.750 rpm) de potencia y 270 Nm (1.850 rpm). de torque o par motor. Un motor probado y potente, asociado en toda la gama (Sport, Longitud, Longitude Plus, Limited y Serie-S) con el Star&Stop y la caja automática de seis velocidades (de la japonesa Aisin). Un conjunto que le cae muy bien y que se utiliza con buenos rendimientos en varias marcas y modelos del grupo.

Sus atributos genéticos son conocidos: aspiraciones de alto confort familiar, buen nivel de terminación y esmerados materiales, de serie incorpora encendido por botón, apertura y cierre Keyless (sin accionamiento de llave) y climatizador de dos zonas con salidas diferenciadas para los pasajeros traseros. El techo solar, los asientos de cuero y las levas en el volante para accionar la caja de velocidades están presentes sólo a partir de la versión Longitude.

La dote tecnológica incluye tablero digital (cluster, perdón…) de 7 y 10,2 pulgadas según el caso, central multimedia Uconnect de 8,4 pulgadas y de 10,1 pulgadas en las versiones tope. Las tres variantes más caras predeterminan de fábrica: cargador celular inductivo, sistema de audio premium marca Beats, asistente de estacionamiento semi automático y encendido remoto.

En materia de seguridad se atiene a los denominadores habituales de su categoría y ofrece en todos los modelos seis airbags (más uno de rodilla en Limited y Serie S), control de tracción y asistente de arranque en pendiente, control de estabilidad, control de presión de neumáticos y cámara de retroceso. Se destaca por sumar de serie control de mitigación de rolido, luces full LED, freno de estacionamiento eléctrico y rueda de auxilio convencional, aporte que siempre valoramos. Para las opciones Limited y Serie S suma, además, las llamadas asistencias activas a la conducción (ADAS) como detector de punto ciego, alerta de tránsito cruzado, detector de fatiga, control crucero adaptativo con función Stop & Go, detector de señales de tránsito, asistente de mantenimiento de carril y asistente de pre-colisión.

Con una garantía de tres años o 100 mil kilómetros, los precios dispuestos para su red de concesionarios es el siguiente:

Compass Sport T270 AT6, $37.120.000

Compass Longitude T270 AT6, $45.388.000

Compass Longitude Plus T270 AT6 $46.476.000

Compass Limited T270 AT6 $47.238.000

Compass Serie S T270 AT6 $48.218.000 (estas dos últimas con pintura exterior bicolor y techo negro).

Con precios relativamente altos (comparado con un CorollaCross, por ejemplo), y aun sin versión con tracción integral, el Compass aún se mantiene compettitivo en el mercado argentino. Porque a veces, como en tantas otras situaciones, lo que importa es el apellido.

CC