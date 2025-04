Sumate a elDiarioAR en abril y ganá entradas para celebrar el Día Internacional del Jazz

Sumate a elDiarioAR en abril y participá por entradas para asistir a Bebop Club, en el marco del Día Internacional del Jazz, a escuchar a Christie Dashiell, una de las cantantes en ascenso más destacadas de la escena actual, recientemente nominada al Grammy, acompañada de un seleccionado de músicos locales como Mariano Loiacono, Sebastián Loiacono, Ernesto Jodos, Mauricio Dawid y Sergio Verdinelli. Los recitales serán el miércoles 30 de abril y jueves 1 de mayo a las 20 y las 22.30 hs.

Una visita muy esperada

La vocalista y compositora estadounidense Christie Dashiell se mueve en la encrucijada musical del jazz, el rhythm and blues, el gospel y el soul. Reconocida por su destreza en la improvisación y su tono rico y claro, se ha convertido en una de las artistas más solicitadas de la escena actual. En 2016, lanzó su primer álbum solista, Time All Mine“ que debutó en los rankings de Billboard en las categorías de Álbum de Jazz y Álbum de Jazz Contemporáneo, ubicándose en las posiciones 13 y 22, respectivamente. Su tan esperado segundo álbum Journey in Black llegó en 2023 , y fue nominado como mejor álbum vocal de jazz en los Grammy’s.

Las presentaciones que hará Dashiell en Bebop Club (Uriarte 1658, Ciudad de Buenos Aires) serán el miércoles 30 y el jueves 1 de mayo, en doble función cada día -a las 20 y a las 22.30 hs.-, en el marco del Día Internacional del Jazz . Acompañada por un dream team de músicos locales, será una oportunidad íntima y única para escuchar a una de las mejores artistas del momento. Las entradas están a la venta a través de Passline.