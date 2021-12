Un pacto para (sobre)vivir. - 24/12/2021

Un pacto para vivir I Odiándonos sol a sol, revolviendo más I En los restos de un amor I Con un camino recto I A la desesperación I Desenlace en un cuento de terror

Gustavo Cordera no pensaba en los dilemas del gobierno de Alberto Fernández en su tercer año cuando compuso este temardo, pero bien podría estar describiendo la negociación que el ejecutivo nacional lleva a cabo hoy con los gobernadores provinciales preocupados por hacerse de recursos en plena crisis. El rechazo del presupuesto 2022 por parte de la oposición forzó a la Casa Rosada a prorrogar el del año pasado por decreto y a delegar en el jefe de Gabinete, Juan Manzur, la potestad de modificar discrecionalmente las partidas. De esta manera, los gobernadores quedaron obligados a recurrir al besamanos presidencial para asegurarse algunos fondos que ya no estarán comprometidos por ley. Y el gobierno quedó en una posición de privilegio para solicitar algunos favores a cambio. ¿Cuáles? Por ahora, la firma de un pacto fiscal que incremente la recaudación impositiva y dote de recursos al Estado para afrontar un año que comienza con el bolsillo flaco.

¿El pacto fiscal viene con dos impuestos nuevos? Delfina Torres Cabreros cuenta en esta nota que el gobierno nacional impulsa a las provincias a crear dos nuevos impuestos: uno a la herencia y otro a los servicios digitales. El primero en realidad ya existe en la Provincia de Buenos Aires, pero el ejecutivo nacional busca extenderlo al resto de las provincias. Claro que los impuestos directos que gravan manifestaciones concretas de patrimonio son potestad primaria de las jurisdicciones, por lo que Fernández solo puede sugerir y cada provincia debe decidir su aplicación y definir la alícuota y el destino de los fondos recolectados. En otro punto, el borrador sobre el pacto que preparó el Ministerio del Interior impulsa a gravar "el comercio electrónico de servicios digitales prestados por sujetos radicados, residentes o constituidos en el exterior a consumidores o empresas domiciliados, radicados o constituidos en jurisdicción provincial y la CABA". Esto incluye el servicio de suscripción online para acceso a entretenimiento (música, videos, transmisiones audiovisuales y juegos), la intermediación en la prestación de servicios a través de plataformas digitales (hoteleros, turísticos y financieros) y las actividades de juego que se desarrollen o exploten a través de cualquier medio digital. Un fondo interesante para nutrir las arcas en tiempos que se avecinan complicados con una enorme deuda externa por saldar.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

El Gobierno prorrogó hasta junio 2022 la emergencia ocupacional: los despidos sin causa seguirán pagando una indemnización adicional pero el monto se irá reduciendo gradualmente. Habrá un descenso escalonado del monto excedente que cobrará un trabajador en caso de ser echado sin justa causa: 75 % del monto desde el 1º de enero de 2022; 50% a partir del 1º de marzo de 2022 y 25 % desde el 1º de mayo de 2022.

Compartamos las fiestas, no el virus. El aumento de casos de coronavirus no se detiene. Ayer se registraron 13.456, el número más alto desde el 6 de agosto. El dato alimentó una estadística global preocupante que habla de la contagiosidad de la nueva variante Omicron: en las últimas 24 horas se registraron 919 mil casos en todo el mundo, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, hace casi dos años. Ante esta situación el gobierno porteño decidió adelantar la aplicación de terceras dosis al quinto mes de completado el esquema. Y el Ministerio de Salud de la Nación lanzó una serie de recomendaciones para cuidarse durante las fiestas:

Completá tu esquema de vacunación y aprovechá la reunión para alentar a tus familiares y amigos y amigas a que también lo hagan. (Si necesitás argumentos, probá mostrándole este gráfico de Santi Olszevicki que compara las últimas dos olas de contagios en CABA: fijate cómo con el 85% de las personas vacunadas con dos dosis los contagios siguen creciendo exponencialmente pero la ocupación de camas de terapia lo hace a un ritmo MUY inferior).

Realizá tus encuentros sociales en espacios abiertos o con ventilación cruzada permanente.

Identificá tu vaso, mate y tus utensilios para utilizarlos durante toda la reunión en forma individual.

Lavate las manos con frecuencia y usá barbijo.

Si tenés síntomas compatibles con COVID-19 – fiebre, tos, resfrío, dolor de cabeza, náuseas, diarrea - quedate en tu casa y avisá a tus contactos estrechos – personas que estuvieron a menos de 2 metros tuyo por más de 10 minutos en un espacio cerrado con o sin barbijo-.

¿Dónde me testeo en la Provincia de Buenos Aires? La nueva ola de contagios se reflejó rápidamente en el aumento de la demanda de testeos pero no todas las jurisdicciones dieron abasto para responder. Según cuenta Julieta Roffo en la Provincia de Buenos Aires no hay información unificada. Hay personas que son derivadas a centros que encuentran cerrados al llegar, y otras que son enviadas a predios que no figuran en el listado oficial. La dificultad para saber en qué horarios funcionan los centros es la principal complicación.

Papá Noel no traerá un nuevo procurador. No sabemos si Alberto Fernández había llegado a ponerlo en su cartita, pero Emilia Delfino sí pudo confirmar que el proyecto que había presentado no será tratado en la Cámara Baja y el dictamen que consiguió en comisiones perderá validez. Desde finales de 2017, Argentina no tiene un Procurador General de la Nación, cargo central en la vida democrática de un país.

Dos cenas "austeras" para las fiestas se llevan casi una cuarta parte del salario mínimo. Según la consultora Isepci, que mide el Indice Barrial de Precios en el conurbano bonaerense, el costo de cenar en Navidad y Año Nuevo en familia supera los $7.350. El salario mínimo de diciembre se ubica en $32.000. Según la ONG Consumidores Libres, la canasta navideña trepó un 63,8% respecto del año pasado, 10 puntos por encima de la inflación, con subas de hasta 114%. Los productos populares aumentaron más que los "premium". Lo cuenta Jonathan Raed

Para Macri 2021 es “uno de los períodos más tristes de la historia argentina”. El día después de que el FMI se haya reprochado el exceso de confianza en el gobierno de Mauricio Macri, el expresidente volvió a expresarse en las redes sociales con un balance del año con críticas al Gobierno nacional. Como si fuera un programa de trasnoche también pidió "firmeza, unidad, paciencia, templanza, diálogo y serenidad, para cuidar esa luz, esa ilusión de ser un país mejor." Cristina Kirchner, que viene especialmente tuitera, le contestó en la red social del pajarito: "El burro hablando de orejas".

Opinión: Que el Macri no tape el Fondo Por Juan Grabois

No es pascua, pero acá tenés la rosca: ¿cómo es la nueva dinámica parlamentaria entre el FdT y JxC? Tras primerear a la oposición en Diputados, el FdT repetirá el desenlace en el Senado y logrará aprobar la modificación en Bienes Personales. El Gobierno se anotará un triunfo en la última sesión del año, pero la victoria no anticipará un dominio sostenido, dice Andrés Fidanza. La pulseada que ganó Juntos en el tratamiento del Presupuesto marca un clima de votaciones con suspenso y resultado abierto.

Que el protector solar sea considerado un medicamento. Ofelia Fernández, la legisladora porteña del Frente de Todos, presentó ayer su propuesta en redes sociales. Además de considerar al protector como “un medicamento para la prevención de enfermedades", también propone que sea de acceso gratuito para personas con patologías que lo requieran. Además, plantea la creación del programa "Sol BA" con el objetivo de "reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de piel así como las quemaduras solares; fomentar conocimientos, actitudes y hábitos saludables; y concientizar a toda la sociedad respecto de los riesgos de la exposición solar excesiva".

Aumenta un 50% en la tarifa para estacionar en la vía pública en la Ciudad de Buenos Aires. La medida forma parte de una batería de incrementos anunciados por la administración porteña para el 2022 que incluye aumentos del 45% en los peajes y del 51% en la Verificación Técnica Vehicular (VTV)

No sos vos, somos todos

Tragedia de Austral: absolvieron a todos los imputados por el accidente donde murieron 74 pasajeros en 1997. Había 35 personas acusadas entre directivos de Austral, funcionarios civiles y de la Fuerza Aérea -cuatro de los cuales ya fallecieron-. Estaban imputadas por "estrago doloso" por la muerte de 74 pasajeros del vuelo 2553 que se estrelló en Fray Bentos, Uruguay, en 1997. El fiscal Juan García Elorrio había solicitado la absolución porque entendió que las pruebas recabadas en la investigación y en los debates no tenían el grado de consistencia requerido para "que caiga el principio de inocencia". Al no haber acusación del Ministerio Público, el TOF 5 absolvió a todos los implicados.

Amplían la acusación contra Alperovich en la causa de abuso sexual a su sobrina. La denuncia contra el exfuncionario fue presentada en 2019 por su sobrina segunda y excolaboradora política por hechos de abuso sexual ocurridos durante 2017. Ahora los fiscales requirieron que se lo llame a indagatoria por otros seis hechos que tuvieron lugar durante 2018 en Tucumán.

El clima dificulta el combate del incendio forestal en cercanías del Lago Steffen, cerca de Bariloche. El combate del incendio forestal que se registra en las cercanías de Lago Steffen, provincia de Río Negro, es dificultado por las condiciones climatológicas. El fuego se inició a causa de descargas eléctricas de una tormenta el martes 7, a unos 50 kilómetros de San Carlos de Bariloche.

Un freno para la búsqueda de justicia en Argentina por los crímenes del franquismo. La Cámara Federal de Buenos Aires, tribunal de apelaciones del fuero federal penal, revocó este jueves el procesamiento del exministro de Interior de España Rodolfo Martín Villa, acusado de presuntos delitos de lesa humanidad durante la "Transición Democrática Española", período posterior a la muerte del dictador Francisco Franco. En su fallo de octubre, la jueza Servini había establecido que "toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió funcionando bajo la dirección ahora de la nueva dirigencia política a cargo del proceso de transición" y que "durante los primeros años se mantuvieron las normas, estructuras, agentes y las prácticas represivas propias de aquel y se les aseguró a las fuerzas del orden público la impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance". La Sala II de la Cámara Federal porteña le dictó la falta de mérito al determinar que no hay pruebas suficientes para responsabilizarlo de crímenes sistemáticos contra los derechos humanos. Los casos investigados en Argentina. Lo cuenta Emilia Delfino.

Bonus track