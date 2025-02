I

Pasa un avión, y lo escucho

y también lo puedo ver,

porque no tengo techo,

acá en Río de Janeiro,

hasta el cuerpo más torcido

puede ver las estrellas.

Allá,

en el bar de las luces,

venden aguas coloridas,

naranjas, moradas,

en cristales con sorbetes,

que compran los blancos,

para sus novias blancas.

Acá,

en la vereda,

los vasos de plástico,

las luces de patrulleros,

los cables colgando,

que esquivan los negros,

mientras bailan las negras.

Las mujeres en verano,

los novios celosos,

la mirada se pierde,

entre adoquines gastados,

testigos más fieles,

que mis pupilas cansadas,

de tantos limones.

II

Un argentino me dice orgulloso,

que aprendió a decir camisinha,

que se comió a un travuco en la favela,

y que no va a mirar el partido,

porque él aprovechó la distracción,

y se vino de vacaciones.

III

La TV con Dilma en primer plano.

¡Fiú!, chifla un mexicano,

¡bú!, grita un alemán,

¡porra!, un brasilero.

La cerveza está bien fría.

Salió Brasil a la cancha.

En el hostel hay un grupo,

que habla en portugués cerrado,

y sonrío, aunque no entienda,

ninguno de sus chistes burlones.

Creo que algunos hinchan,

por que no gane su país.

IV

Se hace de noche,

y me cruzo dos travestis,

que se bajan el jean,

y se limpian la cola,

con una carilina que comparten,

sin pudor, contra un auto,

me ven pasar, estoy solo,

en un camino de Santa Teresa,

con el corazón en la pared.

V

Ay, Don Julio,

cuántas chicas en Lapa,

tienen las llaves,

de las puertas del cielo.

VI

Desayuno en el hostel,

y una californiana,

que habla en inglés,

pregunta cuál es esa fruta,

what is that fruit.

Esa fruta es un melón,

y yo le digo pineapple,

que significa ananá.

Pero resulta que sus padres,

no son yankees como ella,

son del deéfe, me dice.

Así que ella entiende

cuando digo en español,

no sé como mierda se llama,

esa fruta que parece ananá,

pero es un melón amarillo.

Dice mande, mande,

cuando no entiende algo,

que balbuceo en inglés,

mande mande,

mandar mandar.

VII

Lo peor de las alegrías

es que no duran tanto,

como para darnos cuenta,

de que somos felices.

VIII

Un flash gordo sale conmigo,

quiero decir:

un gordo,

con la careta,

la remera,

y el trueno de Flash Gordon,

es nuestro anzuelo,

para que alguna brasilera,

holandesa, jamaiquina,

diga “foto con flash”,

y responderle que las fotos,

en nuestro país,

se pagan con un beso.

Nos tiran gas pimienta,

una, dos veces,

porque el flash gordo está borracho,

y nos pusimos a cantar,

que esta banda quilombera,

no te deja de alentar.

Pero viene la policía,

nos tira el aerosol,

nos pica la garganta,

lloramos,

y dejamos de alentar.

XIX

Lo peor de las imágenes tristes,

es que duran para siempre.

Y donde unos fuman,

pitadas largas, abusivas,

otros tienen que juntar,

las colillas prendidas de la calle,

ponérselas en la boca,

y con un solo aliento,

quemarse la punta de los labios.