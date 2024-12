Campesinas, bancarias, docentes y trabajadoras sexuales: una mirada al universo laboral de las trans mendocinas

Dhanna es productora caprina, también cuida gallinas, conejos, pollos. Nació en el puesto El Olmo, en Agua de las Avispas, en la zona de Luján de Cuyo. Allí creció, allí hizo su transición, allí decide seguir viviendo. Sin violencias, sin patrón. Hace tiempo se sumó a la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST), donde comparte su experiencia como cuarta generación de su familia en la zona. Es una referente del feminismo campesino.

¿Dónde están las trans? En cualquier parte. Y a la vez es evidente que no están todos lados, que su visibilidad e integración al mundo laboral es todavía incipiente. La fotógrafa mendocina Elena Visciglio eligió para este fotoreportaje el tema del acceso al trabajo de las personas trans y las oportunidades que han tenido en relación con el cupo laboral trans, el nombre con el que se conoció popularmente a la ley de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero (TTT) sancionada en 2021. Formalmente tiene otros dos nombres: Diana Sacayán y Lohana Berkins, dos activistas ya fallecidas que fueron pilares en la lucha por derechos para todas.

Primera sorpresa: muchas de las personas ya no están en los puestos que habían conseguido. Despidos, achiques, escaso cumplimiento de la normativa por parte del Estado. También desconfianza: en los primeros meses de vigencia por Mendoza corrían las historias de trans se habían encontrado con viejos reclamos penales al momento de presentarse a una entrevista. Hubo miedo y muchas prefirieron no acercarse.

Libertad trabaja -todavía- en atención al público en el Banco Nación. Cuando un cliente se queja con ella es habitual que el reclamo no se limite al banco. Demasiado seguido la alcanza a ella personalmente, a las personas trans y a la ley que favoreció su contratación. Los discursos sobre la prevalencia del “sexo biológico” que se pronuncian de manera habitual desde el gobierno quizás favorezcan estos incidentes. No son aislados.

Libertad tiene otro mundo laboral que es el del arte. Trabaja con pintura y textiles, está en creación permanente. En 2023 ganó el Salón Regional Vendimia de Artes Visuales 2023.

Cuando la ley de cupo entró en vigencia, Fernanda no quiso. Trabaja desde su casa creando contenido erótico a través de Only Fans. Ejerce el trabajo sexual pero evitando la exposición y riesgos de “hacer la calle”. Vive de ese ingreso, por supuesto informal y fluctuante. En su caso no fue temor lo que la alejó de buscar un puesto por la ley de cupo. Fernanda, como muchas personas trans, abandonó los estudios a muy temprana edad, ni siquiera pudo completar la primaria. Una historia personal que se apoya en una experiencia colectiva: recién en 2012 se aprobó la ley de identidad de género que no sólo permite el cambio de documentación sino que contempla el derecho de cada persona a ser llamada con los pronombres y nombres que decida, más allá del trámite formal. Un derecho -que es un paso- para evitar que las personas trans siguieran siendo empujadas a los márgenes.

Eva estudia Geología en la Universidad Nacional de Cuyo. Es vicepresidenta del centro de estudiantes de la facultad de Ciencias Exactas. Lohana Berkins decía: “Cuando una travesti entra a la Universidad, le cambia la vida; pero muchas travestis dentro de la universidad, le cambian la vida a toda la sociedad”.

