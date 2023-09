Con artistas de todo el mundo, arranca la 5° edición del Festival Mutek y su vanguardia digital

La Edición 5 del festival MUTEK.AR presenta una versión concentrada con una selección exquisita de lo más destacado de las artes digitales en Argentina en contexto internacional. Cuatro sedes en paralelo albergarán los diferentes programas activos: Play, Nocturne y Digi Lab. Shows audiovisuales, arte sonoro, instalaciones interdisciplinarias, experiencias inmersivas, charlas, talleres y exposición de obras de arte NFT, instrumentos, hardware y software.

Entre los contenidos más importantes se destaca la presencia del artista art/sci audiovisual Ali Phi (Canadá), el colectivo chileno Trimex, la artista británica Lauren Duffus, un concierto ambient de Lito Vitale con visuales de Flo Pasquali, un imperdible concierto del productor de música urbana Evlay, la primera presentación en Buenos Aires de Oscean (dúo conformado por Andrés Zacco y Seph) y un irresistible set de la DJ colombiana Adriana López. MUTEK.AR es una producción de Artlab.

MICRO MUTEK.AR 2023: LINEUP

1ND14 AR / Adriana López CO / Afr0dita AR / Ali Phi CA / allgram AR / Amarhac AR / Anabe_lala AR / Árwy AR / bbmotion AR / Confirm Humanity AR / Depuratumba AR / Disonar AR / Elypsis AR / Esteban González AR / Evlay AR / Fernando Molina AR / Fernando Pulichino AR / Flo Pasquali AR / Gavu VE / Instance Coffee AR / Javier Medialdea AR / Jorge Haro AR/ES / Jotta.rs AR / Juli Manarino Tachella AR / Julián Príncipe AR / Julián Tenembaum AR / Kardaver AR / Kyegi AR / Laila Meliz AR / Laura Fuchs AR / Lauren Duffus UK / Lepablot AR / Lito Vitale AR / Lucía Ranzuglia AR / Magali Suescun AR / Martux_M IT / Matías Azulay AR / n4rf AR / OKTE x reginaceii x MAJA x Taichu AR / Oscean AR / Outro AR / Pedro999 AR / Plantasia AR / Proxima Cen AR / Rocío Morgenstern AR / Sáccea AR / Serpiente Roja AR / Sofía Córdoba UY / Symi AR / The Internet Office AR / Trimex CL / Valentina Spirito AR / vertts AR

Como todos los años Amplify D.A.I. despliega una cantidad de actividades dentro del festival MUTEK con el objetivo de dar visibilidad y espacios concretos a artistas identificadas como mujeres y disidencias. El porcentaje de artistas M+ programadxs este año es del 54%.

Entre esas actividades, se presentarán en vivo lxs artistas que resultaron seleccionadxs de una convocatoria federal que cerró hace unos días. Ellxs son: Luran (CABA), Flo Pasquali (CABA), 1nd14 (AMBA), Plantasia (CABA), reginaceii (CABA), Próxima Cen (Divina Glitch de CABA + Dollaria de Mendoza), Elypsis (Córdoba), Kardaver (Córdoba) y Confirm Humanity (Salta). Además, se suma a esta programación el live de la dupla Symi (artista sonora) + Laura Fuchs (artista visual), ya pertenecientes a la red Amplify D.A.I.

Por su parte, la artista interdisciplinaria Sian Fan (UK) ofrece un taller sobre la creación de arte en la era digital. Explora la interacción entre lo digital y lo físico y cómo se fusionan en el arte contemporáneo. La sesión se llevará a cabo el 29 de septiembre en Artlab a través de Zoom, con interpretación simultánea. Sian Fan ha expuesto en destacados lugares como Tate Modern y ha colaborado con instituciones como la BBC y Facebook.

Finalmente, el show en vivo de la productora, vocalista y DJ londinense Lauren Duffus está presentado por Amplify Digital Arts Initiative que es una iniciativa conjunta del British Council, Artlab, Fundación Williams y MUTEK. Desde 2018, Amplify D.A.I. conecta y empodera a una red activa de artistas mujeres y disidencias que trabajan en los sectores de las artes digitales, el sonido y la narración inmersiva en Canadá, América Latina y el Reino Unido.

Una de las características de MUTEK.AR es su capacidad para transformarse en un espacio de intercambio de información y experiencias entre el público, los artistas locales y los artistas internacionales. El proyecto tiene la conciencia de que la creación de redes de trabajo/información mejoran y multiplican la creatividad digital a nivel global. El segmento Digi Lab hilvana estas ideas y ofrece un espacio para la exhibición de instrumentos, hardware y software, además de presentar una serie de charlas y talleres. Artistas, público, productores y marcas se mezclan en este espacio que centra sus actividades en Arjaus. Nopia, Lihuel Case, Tercer Brazo, Olivella Modulares, Dbdrums, MLA Labs y AudioStellar son los principales emprendimientos participantes. En esta misma sección, en Artlab se ofrece un taller internacional con la artista británica Siam Fan y Futurx hará el lanzamiento de una investigación colaborativa sobre inteligencia artificial en el mundo de la música a cargo de Nicolás Madoery.

MUTEK es una plataforma para la divulgación y el desarrollo de la creatividad digital en el sonido, la música y las artes audio-visuales. El proyecto está activo en Montreal, Québec, Canadá, desde el año 2000 y hoy en día es una red global con ediciones en México, España, Japón, Estados Unidos, Emiratos Árabes y Argentina. Su propósito es proveer una plataforma para los artistas más originales y visionarios que actualmente trabajan en estas disciplinas, con la intención de crear un espacio de iniciación y descubrimiento para las audiencias.

MICRO MUTEK.AR 2023

EDICIÓN 5 | DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE

ARTLAB | UNDER CLUB | DESEO | ARJAUS

