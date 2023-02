Automovilismo y frambuesas en las sierras bonaerenses

Un sabor especial

Al pie de las sierras más antiguas de la provincia de Buenos Aires, se encuentra el Pueblo Turístico Barker, pequeña localidad de Benito Juárez, con la belleza y el verdor típicos de un valle.

Las cadenciosas lomadas del faldeo serrano, el viento y la temperatura conforman el ambiente perfecto para el desarrollo de las plantaciones de frambuesa. “Necesitan mucho frío para crecer, el calor les molesta”, explicó Sandra de la Torre, quien junto a Carlos Carrizo, su compañero, están a cargo del emprendimiento familiar La Celema -IG: @la_celema-.

La Fiesta Provincial de la Frambuesa -IG: @fiestapcialdelaframbuesa- celebrará su vigésima edición, desde el 3 al 5 de febrero en el complejo Loma Negra. Esta festividad representa un gran logro: producir desde el turismo como salida de la crisis económica del año 2001.

Las opciones para este pueblo cementero eran solo dos: quedar en ruinas o transformarse. “Para Barker, la crisis fue un impacto muy fuerte y empezamos a trabajar en un proyecto de reconversión para no desaparecer. Pensamos distintas acciones, entre ellas la Fiesta de la Frambuesa porque teníamos la plantación municipal”, rememoró Alejandro Hernández, director de Turismo local.

La primera edición se llevó adelante en febrero de 2003 y, desde ese momento, la festividad no paró de crecer. Por este destino turístico de cinco mil habitantes llegaron a pasar más de quince mil personas. “La comunidad se apropió del evento y se siente la mejor anfitriona”, afirmó Hernández.

Durante tres días en el predio se colocará una carpa central en la que se comercializarán tartas, tortas, dulces, mermeladas y salsas de frambuesas. La chef María Montenegro cocinará en vivo platos exclusivos a base de ese fruto rojo.

El viernes 3 tocará Vieja Minga; el sábado, Sin Nombre, Estani, Fabricio Rogríguez, La Beriso y Coneja China, y el último día, Fabiana Cantilo y el Chaqueño Palavecino. Además, shows infantiles, exposiciones, paseos de artesanías y visitas guiadas a las plantaciones.

“Nos ubicamos debajo del ciruelo y empiezo a contar cómo trabajamos, luego entrego una canastita para recolectar la fruta, que se puede cortar y comer directamente, ya que realizamos buenas prácticas agrícolas: no usamos agroquímicos”, detalló de la Torre.

La entrada tendrá un valor de 1.500 pesos y lo recaudado será destinado a instituciones locales.

Semillero de pilotos

Del 2 al 5 de febrero, Balcarce -IG: @turismobalcarce- festejará la trigésima edición de la Fiesta Nacional del Automovilismo -IG: @fiestanacionaldelautomovilismo- en diferentes espacios de la ciudad.

Pilotos y mecánicos que nacieron en este municipio bonaerense dejaron su huella dentro de las pistas nacionales e internacionales: el emblemático Juan Manuel Fangio, pentacampeón mundial de F1, y Juan Manuel Bordeu, piloto icónico de Turismo Carretera (TC).

El evento homenajea a las personas que convirtieron a Balcarce en la Capital Nacional del Turismo Automovilístico. “Para este año esperamos más de cien mil visitantes que podrán disfrutar de una fiesta familiar y honrar a nuestra máxima figura deportiva”, aseveró Juan Eduardo Best, asesor de la subsecretaría de Turismo municipal.

La apertura está pautada para el jueves 2 a las 16:00 en la plaza Libertad. A las 18:15 en el Museo Fangio se inaugurará la exposición Peter Nigaard, The History of F1 in photos and stories, y a las 18:30 en el Paseo de los Campeones se descubrirán las baldosas Mariano Werner, Lole Reuteman y Pirin Gradassi.

Los premios Juan Manuel Bordeu se entregarán a las 20:00 y luego habrá espectáculos destacados: Turf a las 23:00 y Pancho Aguila, a la medianoche.

Al día siguiente continuarán las actividades en la plaza Libertad con una charla sobre la seguridad en el deporte motor, a las 17:00; y a las 19:30 se subirán al escenario Cool Sativa; a las 20:15, Anda La Osa; a las 21:00, Zona Azteca, y a las 21:45, Dance Passion.

Los campeones de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) serán premiados a las 21:50 y desde las 22:50 hasta 23:45 habrá música con cierre a cargo de DJ Frango Godoy.

Fangio ganó 24 de sus 51 carreras, subió al podio en 36 oportunidades y marcó 23 récords de vuelta. Sin dudas, un referente absoluto en su pago.

El cronograma continúa el sábado a las 17:00 con el encuentro sobre Las Mujeres en el Automovilismo. A las 18:30, se desplegará el show infantil La Veredita, y posteriormente, desde las 19:15 hasta las 21:30, distintas bandas musicales.

A las 22:15 se reconocerá a los campeones del TC 2000 y Top Race. Una hora después cantará Axel y Nico DJ le pondrá el broche a la noche.

El último día, a las 10:00, se producirá el Fangio Challenge en el autódromo homónimo; a las 17:30, el campeonato de mini TC con pilotos invitados, y desde las 18:30 hasta las 21:00, propuestas musicales.

A las 22:45 se llevará adelante la presentación del equipo de TC y Los Nocheros cerrarán la edición número treinta.

Durante los cuatro días se montará un patio gastronómico y se podrán recorrer la exposición de autos clásicos y antiguos. ¡Imperdible!

Balcarce y Benito Juárez proponen un viaje a las historias, los sabores y aromas, los relatos y personajes de la mano de las fiestas populares bonaerenses.