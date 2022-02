Cinco películas de My French Film Festival, gratis y online

My French Film Festival es un ciclo de cine francés contemporáneo que se lleva a cabo hace doce años. Hay películas y cortos que pertenecen a seis categorías: French and Furious, cine joven de autor, Bold Youth, relatos de iniciación, Troubled Identities, películas que tratan sobre la identidad, A Cinema of Desire, sobre amor y deseo, Night Tales, historias que transcurren de noche, y Voyage, películas sobre viajes, además de una sección exclusiva para niños.

El jurado del festival está compuesto por la mexicana Michelle Couttolenc, Joachim Lafosse, de origen belga; el italiano Filippo Meneghetti, el argentino Santiago Mitre y Daphné Patakia, de Bélgica.

A continuación, una selección de films para ver gratis en la web del Festival.

Loca por la vida (2020)

El argumento gira en torno a Alex y Noémie, una pareja en sus treinta que quiere tener un hijo; sus planes se ven interrumpidos cuando la madre de Alex, Suzanne, empieza a actuar de forma extraña. Descubren que Suzanne padece un trastorno neurodegenerativo que provoca que se comporte de forma errática e incontrolable, convirtiéndose así en una especie de hija de la pareja. Loca por la vida es una comedia dramática sobre los vínculos románticos y la maternidad, dirigida por Ann Sirot y Raphaël Balboni, cineastas belgas.

Médico de noche (2020)

Es un thriller francés que narra la historia de Mikael, un médico de urgencias nocturnas que trata a personas en situación de calle y drogadictos, y que además tiene una doble vida falsificando recetas de drogas junto a su primo. La película se centra en la noche en que Mikael decide cambiar su vida. El director es Elie Wajeman y el protagonista es Vincent Macaigne, nominado a Mejor Actor en los Premios César por su interpretación.

El horizonte (2019)

Se cuenta la historia de Gus, un chico de trece años que vive en una granja junto con sus padres. El film está ambientado en el verano de 1976, cuando una ola de calor provocó sequías en el campo suizo. El Horizonte es un drama familiar y un relato de iniciación sobre la adolescencia, la maternidad, la paternidad, la vida rural y vínculos que se resquebrajan. Está basada en la novela El centro del horizonte (2017), de Roland Buti. La película fue dirigida por Delphine Lehericey.

El monopolio de la violencia (2020)

Es un documental de David Dufresne sobre la violencia policial durante el gobierno de Emmanuel Macron en Francia, que cuestiona el orden social vigente. El film se centra en los enfrentamientos de 2018 entre el movimiento de los chalecos amarillos y la policía, usando material de los protestantes y periodistas que estuvieron en las manifestaciones. La película fue nominada a los Premios César en la categoría de Mejor documental.

Las indias galantes (2020)

Creado por el director Clément Cogitore y el coreógrafo Bintou Dembélé, es un documental sobre el proceso de treinta bailarines de hip-hop, krump, break, voguing y otras disciplinas urbanas, para recrear “Las indias galantes”, la ópera barroca de Jean-Philippe Rameau de 1735. El film muestra el cruce entre canto lírico y danza urbana, y fue nominado a Mejor documental en los Premios César.

