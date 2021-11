Sobre crímenes y abogados: 4 series para ver el fin de semana

Hay una serie que se volvió un clásico de culto, otra que trata sobre un asesinato que sacude las vidas de los habitantes de un pueblo, un drama sobre una profesora de Derecho Penal que se ve involucrada en un crimen, y otra con donde cada temporada está basada en crímenes y procesos judiciales reales.

Law & Order SVU

Con 23 temporadas, la serie creada por Dick Wolf transcurre en la Unidad de Víctimas Especiales (“Special Victims Unit”) de una sede de la policía de Manhattan, Nueva York. Se narran los crímenes, los procesos judiciales y legales involucrados y las vidas personales de los policías.

Los protagonistas son Olivia Benson y Elliot Stabler, interpretados por Mariska Hargitay y Christopher Meloni, dos detectives que trabajan juntos hace muchos años. En general, los crímenes están basados en casos reales, la mayoría relacionados con la violencia sexual. Es una serie intensa y emocionante que, en muchas ocasiones, muestra las grietas del sistema judicial norteamericano.

Mare of Easttown

Protagonizada por Kate Winslet, la miniserie trata sobre las repercusiones de un asesinato que sacude al pueblo de Easttown, en Pennsylvania. La trama se centra tanto en la investigación policial como en la crisis del personaje interpretado por Winslet, Mare, que está atravesando el duelo por la muerte de su hijo mientras cuida a su nieto y ve cómo su ex marido empieza una nueva vida.

De a poco, se van revelando los secretos de los personajes y la investigación se vuelve más compleja. Es una serie con una protagonista femenina fuerte, personajes entrañables y vínculos difíciles. Se estrenó este año y se puede ver en HBO Max.

American Crime Story

Cada temporada cuenta una historia independiente; la primera, The People v. O.J Simpson, representa el juicio de uno de los asesinatos más famosos de los últimos tiempos en Estados Unidos. La segunda temporada es The Assassination of Gianni Versace, centrada en la muerte del diseñador de moda italiano, y la última, Impeachment, se estrenó en septiembre de este año y narra el escándalo sexual del ex presidente Bill Clinton. La cuarta temporada ya está en marcha y tratará sobre las secuelas del huracán Katrina.

La serie fue creada por Scott Alexander y Larry Karaszewski, con la producción de Ryan Murphy y Brad Falchuk, realizadores de American Horror Story. El elenco está compuesto por Clive Owen (como Bill Clinton), John Travolta (como Robert Schapiro), Édgar Ramírez (Gianni Versace) y Beanie Feldstein (como Monica Lewinsky), entre otros actores.

How to Get Away with Murder

La protagonista es Analise Keating, encarnada por Viola Davis, una profesora de Derecho Penal de una prestigiosa universidad de Filadelfia. Además, Analise trabaja en una firma de abogados, a la que algunos de sus mejores alumnos se incorporan para aprender el oficio. En sus clases, enseña cómo defender a un asesino; a lo largo de la serie, los abogados se ven involucrados en un crimen y deben poner en práctica sus conocimientos.

How to Get Away With Murder tiene 6 temporadas y 90 episodios; el último capítulo se estrenó en 2020. El elenco principal está formado por Alfred Enoch, Billy Brown, Jack Falahee, Liza Weil y Aja Naomi King.

