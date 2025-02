Encontraron muertos al actor Gene Hackman, su mujer y el perro

El actor y escritor Gene Hackman fue encontrado muerto en la tarde de este miércoles en su domicilio de Santa Fe (Nuevo México), junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, y su perro, según informaron medios locales. La policía de Santa Fe confirmó la muerte de la pareja pasada la medianoche, hora local.

“Esta es una investigación activa, pero en este momento no creemos que haya habido un crimen”, dijo en una declaración el sheriff del condado, según informó BBC. pero no aportó hasta el momento la causa posible de las muertes. Su casa se encuentra aislada sobre una colina, a pocos kilómetros al norte de la ciudad y con vistas a las montañas de Colorado.

El intérprete estuvo casado durante 30 años con Fay Maltese, con quien tuvo tres hijos. En 1991 se casó de nuevo, con Betsy Arakawa que murió a los 63 años de edad. Hackman llevaba más de 20 años retirado del foco público, desde su aparición en los Globos de Oro de 2003. Unas fotos exclusivas del medio dedicado a las noticias del corazón Page Six, le mostraron saliendo de una cafetería junto a su esposa, andando con la ayuda de un bastón, en marzo de 2024.

Hackman, californiano de 95 años de edad, actuó en cerca de un centenar de películas, es ganador de dos premios Oscar e interpretó al icónico villano Lex Luthor en las películas clásicas de Superman. Al actor le llegó su vocación como intérprete tras haber cumplido los treinta, cuando decidió matricularse en la escuela de interpretación Pasadena Playhouse en Los Ángeles. Allí conoció a la entonces otra estrella de la actuación, Dustin Hoffman. Las series FBI y Los invasores acogieron sus primeras apariciones en pantalla hasta que en 1961 debutó en el cine en la película Mad Dog Coll de Burt Balaban.

Dos premios Oscar

Tiempo después, Hackman se mudó a Nueva York, donde acabó trabajando en varias obras de Broadway hasta que en 1967 dio el salto definitivo en Bonnie y Clyde, de Arthur Penn, por la que fue nominado al Oscar a Mejor actor de reparto.

El intérprete volvió a optar a la estatuilla en 1970 por su papel en I Never Sang For My Father de Gilbert Cates; y en 1971 finalmente la obtuvo como Mejor actor principal por The French Connection, de William Friedkin. Las aventuras de Poseidón (Ronald Neame, 1972), La conversación (Francis Ford Coppola, 1974), El jovencito Frankenstein (Mel Brooks, 1974), Superman: la película (Richad Donner, 1978), Hoosiers (David Anspaugh, 1986), Sin perdón (Clint Eastwood, 1992), por la que volvió a ganar el Oscar; Al caer en sol (Robert Benton, 1998) y Enemigo público (Tony Scott, 1998) son otros de sus trabajos más reconocidos.

En las últimas décadas, se sumergió en el mundo de la literatura y escribió las novelas Wake of the Perdido Star, junto al submarinista Daniel Lenihan, Justice for None y Escape From Andersonville.

Los Tenenbaums (Wes Anderson, 2001), Heist (2001), Tras la línea enemiga (John Moore, 2001) y Bienvenido a Mooseport (Donald Petrie, 2004) fueron algunos de sus últimos papeles, que conformaron una filmografía compuesta por más de ochenta largometrajes. Además de los citados Oscar, cosechó cuatro BAFTA y cuatro Globos de Oro.

Betsy Arakawa conoció a Gene Hackman en un gimnasio de California a mediados de la década de los 80. Ella se había formado como pianista clásica pero tenía un trabajo en el gimnasio en sus horas libres. Hackman explicó que la relación comenzó tras el divorció de su primera mujer, en 1986. En 1990, año en el que se fueron a vivir juntos a Santa Fe, el actor se sometió a una angioplastia y decidió llevar una vida más relajada, espaciando sus papeles hasta que se retiró, sin anunciarlo oficialmente. “No he dado ninguna rueda de prensa para anunciar mi retirada, pero sí, ya no voy a actuar más. Realmente ya no quiero hacerlo más”, dijo a la agencia Reuters en 2008.

La pareja llevó una vida retirada y discreta en una mansión que compraron en Santa Fe, la décima casa creada por él, reconvirtiendo un bloque de viviendas abandonadas de los años 50, que mostró a la revista AD en 1990. Decidió irse a vivir allí tras sentirse atraído por el lugar después de un par de rodajes realizados allí. En ese reportaje, Hackman dijo que prefería remodelar una casa que construir una desde cero: “Creo que es como ser actor. Interpreto lo que ya está ahí”, dijo.