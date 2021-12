Kiki Ballroom, el cierre del Festival de Arte Queer

Este sábado 11 de diciembre finaliza el Festival de Arte Queer (FAQ) organizado por Casa Brandon. El cierre será en la calle, sobre Luis María Drago entre Lavalleja y Julián Álvarez, donde se llevará a cabo el Kiki Ballroom.

El ballroom es un espacio seguro y libre para las identidades disidentes, donde se celebra expresión del cuerpo y su identidad a través de competencias de diferentes categorías. Se baila Vogue en sus tres estilos: old way, new way y Vogue femme. También existen otras categorías donde un jurado evalúa la forma de caminar (runway) o el best dress (mejor vestido).

Lxs juradxs en esta ocasión son Tian Aviardi 007, Fedde Thomas 007, Solmi 007, Dashu Tropikalia, AJ Glorieta, Chanter Bicha Tropikalia, Mc Valentine Gemelli, DJ GALGA

En caso de lluvia se reprograma al 12 de diciembre.

