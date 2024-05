Lanzan un podcast sobre ladrones de relojes de lujo con producción de uno de los creadores de ‘La casa de papel’

El escritor Javier Gómez Santander, que fue jefe de guionistas y coproductor ejecutivo de la exitosa serie española La casa de papel acaba de lanzar el podcast Relojeros, los ladrones del lujo, una serie realizada a partir de una investigación periodística internacional. En cada capítulo de los seis que integran la saga se presentan historias vinculadas a bandas que se dedican con gran sofisticación a robar relojes de lujo, una modalidad delictiva en auge en las grandes ciudades del mundo.

“Javier Gómez Santander regresa a una historia de robos, pero esta vez periodística, en la que hablan de cómo trabajan y cómo son sus vidas los mejores ladrones del mundo. Junto al periodista argentino Nahuel Gallotta, Gómez Santander ha viajado por Colombia, México, Chile, Argentina, Estados Unidos, Italia y España para escuchar las vidas de asaltantes especialistas en el robo de relojes de alta gama. El resultado es la primera investigación periodística internacional sobre estas bandas: se descubre cómo funcionan, cómo son las escuelas de ladrones, qué los motiva a seguir robando cuando no tienen necesidades económicas y las rutas de estos relojes, que en el 90 por ciento de los casos se venden a miles de kilómetros de donde fueron robados”, adelantó La Pegaso Entretenimiento, la productora del escritor, en un comunicado.

Con una mirada puesta en los mecanismos pero también en los curiosos personajes que integran estos grupos de delincuentes, Relojeros, los ladrones del lujo tiene seis episodios de alrededor de 20 minutos cada uno, que ya están disponibles en las principales plataformas de podcast.

El podcast recorre el mundo en un viaje que va de los barrios más conflictivos de América Latina a los restaurantes más caros de Madrid o Ibiza, de las calles sin asfaltar donde se forman los ladrones hasta las casas de reventa de Abu Dabi o Miami donde se ofrecen Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega y todo tipo de relojes robados.

Una de las curiosidades de la producción es que cuenta con testimonios de David Bolton, presentado en la serie como “el único detective privado de relojes robados del mundo y residente de Miami, uno de los grandes destinos de estas joyas”.

Según informaron los productores del ciclo, los grupos de “relojeros” suelen estar compuestos por tres integrantes: el piloto, el bajador y el marcador. “El marcador es el líder, el cerebro, ha estado años estudiando relojes, porque el reloj tiene una particularidad, se muestra un segundo y se esconde”, afirma uno de los entrevistados.

Muchas veces, se trata de una mujer marcadora. “Yo he sacado relojes mientras los tipos se me hacían los gatos; cuanto más me miraban el escote, más relojes sacaba yo”, dice en uno de los episodios La Señora, una de las ladronas de este rubro más célebres quien, después de una vida dedicada al robo como miembro de una de las bandas de “relojeros” más activas de Buenos Aires, en la actualidad es una abuela con buen pasar.

Según cuenta en la serie, después de tantos años en esta actividad delictiva hizo mucho dinero, pudo poner negocios, pagar su casa, su camioneta, una moto, pero seguía robando. “Yo no podía parar. Me sentía bien robando. Era orgullo. Yo no soy la mujer de un chorro, yo no le digo a nadie que vaya a robar para darme. Voy yo, me muevo la rama yo”, dijo ante los micrófonos de Relojeros.

La serie también reconstruye, con testimonios exclusivos, la historia de la llamada “Banda de los trajes”, una de las más exitosas del rubro, que supo expandirse de Argentina hacia Europa.

“Durante los seis capítulos de Relojeros conoceremos historias de ladrones chilenos y colombianos que viajan por todo el mundo en busca de entrar a las mansiones de los coleccionistas de relojes. También, cómo trabajan los policías y cómo han llevado a cabo algunas de sus grandes detenciones, como la llamada Operación Marenostrum, que terminó con la detención de la banda de relojeros especializada en millonarios que le había robado relojes y joyas al futbolista Marco Verratti, un botín valorado en más de tres millones de euros que se recuperó en tiempo récord”, afirmaron los productores del ciclo.

Según afirman los productores de Relojeros, el robo de relojes de alta gama es uno de los tipos de robo que más ha crecido después de la pandemia. “¿Por qué? Hay más relojes en la calle. Se han puesto de moda y no es difícil cruzarse con gente que lleva más de 10.000 euros en la muñeca. Esto hace que haya mucho mercado para la segunda mano, donde nadie pregunta si la mercancía es robada. Sucede otra cosa: es el mejor robo que se puede hacer por la calle. Ya nadie lleva efectivo. Los teléfonos móviles se geolocalizan y no se pagan bien. Lo mismo sucede con los coches. Pero el reloj es una mercancía de alta demanda que entra en el mercado de segunda mano sin levantar sospechas y sin que nadie pregunte”, aseguran.

Según The Watch Register, la empresa de Londres que colabora con Interpol y registra cada robo denunciado por sus víctimas, solo en 2022 se robaron 6815 relojes. El total de relojes denunciados supera los 80 mil, cuyo valor sería de unos 1190 millones de euros. De ese total, el 44 por ciento son Rolex.

AL/DTC