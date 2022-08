Madonna cumple 64 años y prepara su película biográfica

Madonna Louise Ciccone, conocida como la reina del pop Madonna cumple 64 años este 16 de agosto. Acompañada por su familia, se instaló por unos días en el Palazzo Castelluccio en Noto, Sicilia, donde celebró también el cumpleaños número 22 de su hijo Rocco Ritchie, que fue la semana pasada.

La cantante y compositora tiene previsto lanzar su compilado “Finally Enough Love: 50 Number Ones” este viernes 19 de agosto.

Hoy cumple 64 años Madonna, algo más que un icono de la música pop. pic.twitter.com/LRQ6X3ILtX — retrochenta (@retrochenta) 16 de agosto de 2022

Con más de 220 minutos, el disco abarca todo su reinado en los rankings en orden cronológico, con decenas de remixes de las canciones que hicieron de Madonna un ícono internacional. Además de los favoritos de los fanáticos, la colección incluye también una selección de temas que son lanzados oficialmente por primera vez. La colección estará disponible en formato digital, junto con la versión de 3 CDs y una edición limitada de 6 vinilos de colores negro y rojo.

Por estos días, la artista está trabajando en su propia película biográfica. La propia artista se hará cargo del guión del largometraje junto a Diablo Cody, ganadora del Oscar por “La joven vida de Juno”, según informó el estudio Universal. “Quiero transmitir el increíble viaje que me ha dado la vida como artista, música, bailarina, un ser humano que trata de abrirse camino en este mundo”, expresó la diva del pop.

Con 64 años, una carrera de más de cuatro décadas, innumerables hits y un recorrido artístico vanguardista, Madonna se alza como un ícono de la cultura popular. Participó con suerte dispar en unas 26 películas, donde se destacan “Dick Tracy” (1990), “El cuerpo del delito” (1993) y “Evita” (1996). Dirigió tres películas, siendo la comedia romántica “We” su última experiencia, en el 2011.

“El foco de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión”, explicó la diva sobre su próximo film.

La actriz Julia Garner, reconocida por su papel en los programas de televisión “Inventando a Anna” y “Ozark”, aparece como la candidata elegida para encarnar a Madonna. Aunque todavía no se conoce el título de la película de Universal, lo que sí se sabe es que repasará los primeros pasos de la artista hasta alcanzar el estrellato.

“Madonna es el ícono supremo, humanitario, artista y rebelde. Con su don singular de crear arte ha dado forma a nuestra cultura de una manera que muy pocos otros lo han hecho”, destacó la presidenta de Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley, al referirse al nuevo proyecto.

Madonna es una de las artistas musicales más importantes de los últimos tiempos. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales alrededor del mundo, y sus mejores éxitos incluyen temas como “Like a Virgin”, “Material Girl”, “Papa Don't Preach”, “Vogue”, “Music”, “Hung Up” y “4 Minutes”.

“He tenido una vida extraordinaria y tengo que hacer una película extraordinaria”, remarcó Madonna.

LC